Phiên giao dịch đầu năm Tân Sửu: Biến động khó lường, thị trường vẫn hướng tăng điểm?

VDSC nhận định, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhà đầu tư chứng khoán quan sát diễn biến thị trường, tạm thời nên ngừng bán tháo. (Ảnh minh họa)

VN-Index tăng trưởng tích cực trong khoảng thời gian nửa đầu tháng 1/2021, kiểm lại vùng cản tâm lý 1.200 điểm trước khi đảo chiều giảm mạnh trong giai đoạn còn lại.

Việc VN-Index trượt dài trong thời gian qua được lý giải bởi hiệu ứng tâm lý tại vùng đỉnh cũ 1.200 điểm, cộng với làn sóng bùng phát Covid-19 lần thứ 3 và các CTCK gia tăng quản trị rủi ro đối với hoạt động giao dịch ký quỹ.

Bước sang tháng 2, trước diễn biến của chủng Covid-19 mới gần đây, theo nhận định của CTCK SSI, sự thận trọng là cần thiết khi vẫn có xác suất các tin tức dồn nén trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán có thể sẽ tác động tiêu cực lên thị trường sau đó.

Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn dự kiến, vùng 1.000 điểm của VN-Index là vùng mua an toàn; ngược lại nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh ngắn để mở các vị thế mua mới, với vùng mục tiêu kỳ vọng của VN-Index là 1.200 điểm.

SSI cho rằng thị trường vẫn sẽ ưa thích cổ phiếu tăng trưởng với định giá hấp dẫn. Theo đó, NDN, IDC, MSN, DXG, NLG, FPT, CTR, PVS, CTG, TCB, HPG là 11 cổ phiếu được lựa chọn cho cơ hội đầu tư trong tháng 2.

Nhận định về thị trường sau kỳ nghỉ Tết, CTCK Rồng Việt (VDSC) cho rằng thị trường có thể sẽ hồi phục để kiểm tra lại cán cân cung – cầu và diễn biến sắp tới sẽ tùy thuộc vào dòng tiền hỗ trợ mạnh hay yếu trong đợt kiểm tra này. Do vậy, nhà đầu tư nên chậm lại và quan sát diễn biến thị trường, tạm thời nên ngừng bán tháo nhưng cũng không nên dùng đòn bẩy trong thời điểm hiện tại.

Thậm chí, VDSC còn cảnh báo các NĐT nên cẩn trọng với việc lạm phát quay trở lại dù lạm phát vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Trong tháng 1/2021, lạm phát vẫn giảm gần 1% so với cùng kỳ. Lạm phát giảm chủ yếu do giá thực phẩm và giá nhiên liệu thấp so với tháng 1/2020. Tuy nhiên, tính theo tháng, chỉ số CPI tăng gần 0,1% so với tháng 12/2020. Giá nhiên liệu trong nước (xăng và khí đốt) tăng theo giá dầu thế giới. Chỉ số lạm phát giá vận tải tăng 2,3% so với tháng trước, tăng tháng thứ hai liên tiếp. Ngoài ra, vào dịp Tết, nhu cầu tiêu dùng cũng tăng cao, chỉ số lạm phát giá thực phẩm tăng 0,6% so với tháng trước trong khi chỉ số lạm phát giá hàng may mặc tăng 0,4% so với tháng trước.

Trái lại, CTCK Bảo Việt (BVSC) lại có quan điểm thị trường sẽ có diễn biến khởi sắc trong những phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ dài ngày. Vn-Index nhiều khả năng sẽ hướng đến thử thách vùng kháng cự gần 1.140-1.150 điểm trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, BVSC cũng lưu ý rằng, tuần giao dịch đầu tiên của thị trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường có thể xuất hiện các nhịp biến động mạnh do ảnh hưởng từ ngày đáo hạn hợp đồng tương tháng 2 và hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ đầu tư theo các bộ chỉ số của MSCI Frontier Market Index.

Do biến động khó lường về mặt thông tin và thị trường tài chính toàn cầu trong kỳ nghỉ lễ dài ngày nên các nhà đầu tư nên duy trì vị thế tiền mặt hợp lý để tránh rủi ro bất ngờ từ thị trường và cũng là để chuẩn bị cho hoạt động giải ngân tăng tỷ trọng sau kỳ nghỉ Tết.

Trên góc nhìn kỹ thuật, CTCK SHS cho rằng thị trường sẽ bắt đầu giao dịch trở lại sau kỳ nghĩ lễ Tết nguyên đán với kỳ vọng VN-Index tăng điểm hướng đến vùng giá 1.150 điểm với cơ hội xem xét gia tăng tỉ trọng cho chu kỳ đầu tư mới với kỳ vọng thị trường sẽ có khả năng vượt vùng đỉnh lịch sử 1.200-1.211 điểm trong năm 2021.

Ngân Giang