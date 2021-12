KienlongBank chính thức có Tổng giám đốc

Ông Minh bắt đầu tham gia vào công tác điều hành tại KienlongBank trên cương vị Phó Tổng Giám đốc từ tháng 01/2021. Đến tháng 10/2021, ông được bổ nhiệm làm quyền Tổng Giám đốc KienlongBank và chính thức nắm giữ cương vị Tổng Giám đốc kể từ ngày 09/12.

Ông Trần Ngọc Minh chính thức đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc KienlongBank kể từ ngày 09/12/2021.

Ông Trần Ngọc Minh sinh năm 1984, là Thạc sĩ kinh tế Học viện Ngân hàng, là một trong những gương mặt nổi bật trong giới Tài chính - Ngân hàng. Ông đã đạt nhiều thành tích ấn tượng khi là một trong số ít những cá nhân được tuyển thẳng đại học, đảm nhiệm vị trí lớp trưởng lớp Chất lượng cao đầu tiên của Học viện Ngân hàng, đồng thời cũng tích cực tham gia các phong trào hoạt động sinh viên với vai trò Đội Phó đội Tình nguyện, Phó Chủ tịch Hội sinh viên Học viện Ngân hàng. Ngay sau khi tốt nghiệp hệ cử nhân, ông tiếp tục được tuyển thẳng vào hệ cao học của Học viện.

Gần 15 năm hoạt động trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, bằng năng lực cá nhân ấn tượng, dày dặn kinh nghiệm, cùng tư duy mới và tầm nhìn chiến lược đúng đắn, ông Minh đảm nhận nhiều vị trí quản lý tại các ngân hàng như Phó Giám đốc Kinh doanh Chi nhánh, Trưởng phòng Thẩm định Hội sở và phụ trách Tài chính cho một số tập đoàn lớn dưới các cương vị Giám đốc Nguồn vốn, Trưởng Ban Tài chính, Phó Tổng Giám đốc…

Trong quá trình hoạt động tại KienlongBank, trước khi chính thức trở thành Tổng Giám đốc, ông Minh đảm trách các mảng việc quan trọng liên quan đến công tác nguồn vốn, khách hàng chiến lược, khách hàng mới và xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan đến bán các sản phẩm, dịch vụ, xây dựng đội ngũ bán hàng tại Hội sở và các đơn vị kinh doanh… và giúp Ngân hàng Kiên Long đạt không ít những thành công. Ông Trần Ngọc Minh cũng là người có vai trò quan trọng trong dự án chuyển đổi số của KienlongBank, được đánh giá là nhân tố sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của Ngân hàng trong giai đoạn mới.

Với những thay đổi, bổ sung các nhân sự cấp cao trong thời gian gần đây và mới nhất là việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, KienlongBank cho thấy quyết tâm đổi mới toàn diện, không chỉ về mặt chiến lược, mô hình kinh doanh mà còn thay đổi cả bộ máy tổ chức, đội ngũ nhân sự… Trên cương vị mới, ông Trần Ngọc Minh được kỳ vọng sẽ mang đến cho KienlongBank một làn gió mới, tạo thêm động lực tăng tốc trên đường đua chuyển đổi số, nhanh chóng đạt được mục tiêu trở thành một ngân hàng số hiện đại và thân thiện trong vòng 5 năm tới.

Quyết tâm đưa KienlongBank trở thành Ngân hàng số hiện đại bậc nhất

Bằng kinh nghiệm thực chiến, sự am hiểu sâu sắc ngành Tài chính - Ngân hàng và với niềm tin mạnh mẽ công nghệ sẽ dẫn dắt tương lai, trong vai trò Tổng Giám đốc của KienlongBank, ông Minh đặt mục tiêu quyết tâm cùng với KienlongBank bứt phá.

Ông cho biết định hướng phát triển sắp tới là xây dựng, đổi mới và phát triển KienlongBank thành một ngân hàng số đi đầu tại Việt Nam: “Sự kiện chào mừng KienlongBank tuổi 26 vừa qua được xem như dấu mốc quan trọng, mở màn cho chiến dịch chuyển đổi số toàn diện này. Khác với nhiều ngân hàng chỉ thực hiện chuyển đổi số ở những dịch vụ và kênh giao tiếp cho khách hàng, quá trình chuyển đổi số ở KienlongBank bắt đầu thay đổi từ nhận diện thương hiệu, nền tảng công nghệ, các quy trình vận hành nằm sâu bên trong lõi, nhằm hướng tới một chuẩn mực ngân hàng số đúng nghĩa, chứ không chỉ ở những sản phẩm số hóa khách hàng sử dụng trực tiếp.”

Tuổi 26 trở thành cột mốc đáng nhớ đánh dấu bước chuyển đổi chiến lược của KienlongBank trở thành ngân hàng số.

Để làm được điều đó, công nghệ là yếu tố mũi nhọn mà KienlongBank đặc biệt chú trọng với kỳ vọng xây dựng nên một hình mẫu ngân hàng thế hệ mới hàng đầu tại Việt Nam. Công nghệ với KienlongBank là việc tự mình làm chủ các công nghệ ở tầng lõi thay vì mua đi bán lại các giải pháp công nghệ của nước ngoài. Đặc biệt, ông Minh cũng cho biết, KienlongBank đang đẩy mạnh hợp tác với các đối tác hàng đầu trên Thế giới để đẩy mạnh bước chuyển đổi chiến lược.

Tiến tới, KienlongBank đầu tư quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật, với những công nghệ và máy móc hiện đại. Trong đó phải kể đến hệ thống phòng giao dịch 5 sao kiểu mẫu với không gian như các phòng chờ cao cấp và các điểm giao dịch 4.0, ứng dụng hàng loạt công nghệ khoa học hiện đại. Kienlongbank sẽ triển khai trang bị hệ thống máy ATM thế hệ mới (STM) với phần mềm lõi Unicat đạt chứng chỉ theo tiêu chuẩn quốc tế, Mobile Branch - Ngân hàng di động hiện đại tới mô hình “Ngân hàng không ngủ”, Ứng dụng KienlongBank Plus đóng vai trò như một trợ lý ảo, cố vấn tài chính cá nhân hóa hoàn hảo… Tất cả đều hướng tới mục tiêu hiện thực hóa mô hình ngân hàng số ưu việt nhất trên thị trường, tăng cường tính linh hoạt, bảo mật, an toàn cho khách hàng.

Hệ thống các máy giao dịch tự động STM tại các phòng giao dịch 5 sao kiểu mẫu của KienlongBank.

Hàng loạt các sản phẩm chiến lược của KienlongBank cũng sẽ được tung ra như SME Bespoke - Giải pháp dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Chương trình Vay mua nhà với thủ tục phê duyệt nhanh chóng, bảo mật, an toàn, nhiều ưu đãi; Chương trình thẻ tín dụng KienlongBank Credit Card - Thẻ tín dụng tiêu dùng tích hợp All in one dịch vụ đặc quyền. Ngoài ra, KienlongBank cũng triển khai chương trình ưu đãi “0 đồng”, miễn 100% phí chuyển tiền, miễn phí rút tiền, miễn phí mở thẻ, miễn phí chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip… là vô vàn những lợi ích hấp dẫn dành cho khách hàng.

Chặng đường kiến tạo ngân hàng số Nhanh hơn - Thông minh hơn - Tin cậy hơn của KienlongBank đang và sẽ dần được hiện thực hóa. Tổng Giám đốc KienlongBank chân thành bày tỏ: “Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác của các Quý khách hàng, đối tác, cổ đông… cùng sự định hướng, tạo điều kiện của các cơ quan quản lý để KienlongBank không ngừng đổi mới và nỗ lực để hoàn thành tốt nhất sứ mệnh của mình.”

Minh An