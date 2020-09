Những ngày đầu mở cửa trở lại, khu du lịch ở Đà Nẵng đón chục khách/ngày

Sau khi mở cửa trở lại, các khu du lịch ở Đà Nẵng đã ghi nhận có khách, tuy nhiên lượng khách vẫn còn rất ít so với trước.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Trưởng ban di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn cho biết, Danh thắng Ngũ Hành Sơn và Di tích Khu Căn cứ cách mạng K20 mở cửa đón khách tham quan từ ngày 21/9. Thời gian mở cửa từ 7h20 - 17h00 giờ tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ và Tết.

Danh thắng Ngũ Hành Sơn đón khoảng 5-10 khách/ngày từ khi mở cửa trở lại

“Từ ngày mở cửa, khách tham quan đã đến di tích nhưng số lượng không nhiều, chỉ khoảng 5-10 khách/ngày. Di tích mới mở cửa trở lại cũng khó kỳ vọng có thể có khách ngay”, ông Hiền cho hay.

Để bảo đảm an toàn cho du khách khi đến tham quan, ông Hiền cho biết, Ban Quản lý Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống Covid-19. Cụ thể, bảo đảm vệ sinh tại các điểm tham quan, khử khuẩn thang máy, vệ sinh các bề mặt tiếp xúc, nơi làm việc bằng dung dịch khử trùng; Cán bộ, nhân viên được kiểm tra thân nhiệt hằng ngày; khách đến tham quan yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đảm bảo số lượng không quá 20 người/đoàn, khoảng cách an toàn tiếp xúc tối thiểu 1m ở tất cả các khu vực…

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cũng cho biết, hiện bán đảo cũng chỉ đón vài chục lượt khách mỗi ngày.

Trước đó, vào ngày 20/9, Khu du lịch lớn nhất Đà Nẵng-Sun World Ba Na Hills đã hoạt động trở lại sau 2 tháng đóng cửa vì dịch.

Để chuẩn bị cho việc đón khách trở lại, việc khử khuẩn tại khu du lịch được tiến hành rất chặt chẽ, toàn diện. Bên cạnh đó, việc giãn cách cũng được thực hiện nghiêm ngặt từ khi du khách xếp hàng mua vé và trong suốt quá trình di chuyển bằng cáp treo hay tàu hoả leo núi….

Ông Nguyễn Lâm An, Giám đốc khu du lịch này cho biết, sẽ có e ngại ban đầu bởi Đà Nẵng mới trải qua những tháng ngày khi là tâm dịch. Tuy nhiên, khu du lịch đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn, giúp du khách an tâm, thoải mái khi đi du lịch.

Ngoài Bà Nà Hills, ngày 18/9, khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort đã đón những vị khách đầu tiên sau quãng thời gian cách ly, với các biện pháp an toàn được thực hiện nghiêm ngặt.

Còn đại diện Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài cho biết khu du lịch này sẽ mở cửa hoạt động từ ngày 15/10.

Theo ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, một số khu du lịch đã ghi nhận có khách tuy nhiên chưa nhiều. Ví dụ Bà Nà Hills đã ghi nhận được khoảng 200 khách/ngày. Dự kiến trong tuần này chắc chắn khách sẽ tăng lên nhiều hơn. Hiện có nhiều doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đã đăng ký đón khách trở lại từ ngày 1/10.

Theo ông Dũng, hiện một số chuyến bay đi/đến Đà Nẵng đã hoạt động trở lại và bắt đầu xuất hiện một số lượng du khách đầu tiên. Dù doanh nghiệp Đà Nẵng hiện đang rất cần khách nhưng ông Dũng khẳng định các cơ sở du lịch sẽ không mở ra đồng loạt cùng lúc mà xem xét mở cửa căn cứ trên tiến độ khách.

Ông Dũng cho biết, do du khách còn tâm lý e ngại và đã qua mùa cao điểm du lịch cho nên trong tháng 9 chưa thể xúc tiến khai thác ngay được các thị trường xa mà triển khai một số chương trình cho người Đà Nẵng, Quảng Nam, miền Trung, Tây Nguyên đi du lịch gia đình, đi lẻ…Qua tháng 10, ngành du lịch sẽ mở rộng thị trường khách du lịch ở 2 đầu Hà Nội và TP.HCM.

Diệu Thuỳ