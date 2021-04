Nhu cầu di chuyển tăng vọt, hàng không Việt liên tiếp mở mới đường bay trước thềm nghỉ lễ

Nhu cầu đi lại của người dân liên tục tăng từ đầu năm tới nay, đặc biệt ghi nhận xu hướng nhảy vọt trước giai đoạn nghỉ lễ dài ngày 30/4 – 1/5 và bước vào cao điểm hè, điển hình như hai sân bay lớn nhất cả nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất đều ghi nhận lượng hành khách tăng đột biến.

Theo số liệu của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, chỉ tính riêng hai ngày cuối tuần 17 – 18/4, sân bay Tân Sơn Nhất đã đón khoảng 80.000 lượt khách đi - đến mỗi ngày. Đại diện cảng hàng không này cho biết hiện nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao vào các khung giờ sáng và đặc biệt vào những ngày cuối tuần.

Đại diện sân bay Nội Bài cũng cho biết từ sau Tết Nguyên đán đến nay, sản lượng vận chuyển liên tục tăng trưởng tốt. Dự kiến, lượng khách qua sân bay Nội Bài dịp 30/4, 1/5 sẽ đông kỷ lục - đạt khoảng 75.000 lượt/ngày, tương đương 485 - 500 lượt chuyến mỗi ngày.

Nếu đúng như dự đoán thì con số này tăng khoảng 25% so với hiện nay (Trung bình ngày đạt khoảng gần 60.000 lượt khách với 400 lượt chuyến bay), tương đương với mức đỉnh cao của năm 2019. Các dấu hiệu này chứng tỏ sản lượng chuyến bay nội địa đến thời điểm này đã phục hồi tương đối tốt và dần đạt tới mức đỉnh trước dịch trong giai đoạn cao điểm.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, các hãng hàng không nội địa đã mở mới và tái khai thác nhiều đường bay nội địa.

Tiếp đà mở rộng mạng bay nội địa đang đạt quy mô lớn bậc nhất toàn ngành, đại diện Bamboo Airways cho biết hãng đang tiếp tục đưa vào khai thác mới nhiều đường bay, đặc biệt chú trọng tới các đường bay ngách, để đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân trong giai đoạn cao điểm cận kề, đóng góp mạnh mẽ vào quá trình hồi phục sau dịch bệnh của thị trường.

Ngay từ tháng 4, Bamboo Airways khôi phục và mở mới chuỗi 6 đường bay liên tiếp bao gồm Cần Thơ – Đà Nẵng/Quy Nhơn, Thanh Hóa - Quy Nhơn từ 28/4; Cần Thơ - Hải Phòng, Quy Nhơn – Đà Lạt, Đà Nẵng – Thanh Hóa từ 15/5. Các đường bay kết nối các tỉnh thành mới như Điện Biên,… sẽ được triển khai ngay từ đầu quý III/2021, để tạo điều kiện cho hành khách di chuyển với các đường bay thẳng thuận tiện và tiết kiệm thời gian.

Bên cạnh việc đưa vào khai thác tối đa toàn bộ đội bay, Bamboo Airways dự kiến tiếp tục tăng bình quân 12 – 15% tải cung ứng trên các đường bay trục, đường bay du lịch, mạnh nhất là tuyến kết nối Quy Nhơn, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt… trong giai đoạn nghỉ lễ.

Với kế hoạch này, dự kiến bổ sung khoảng 110 - 150 chuyến bay mỗi tuần, tương ứng 22.000 - 30.000 ghế vào mạng đường bay nội địa.

Với sự bổ sung này, dự kiến trong dịp cao điểm, nhiều đường bay sẽ được khai thác với tần suất lên đến 4-5 chuyến/ngày, như giữa Hà Nội/TP. Hồ Chí Minh đi đến Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn hoặc Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng.

Bamboo Airways triển khai toàn diện nhiều biện pháp để đảm bảo duy trì tỷ lệ bay đúng giờ cao nhất toàn ngành xuyên suốt giai đoạn cao điểm, bao gồm quán triệt tinh thần tuân thủ của cán bộ nhân viên mọi bộ phận, hỗ trợ sớm hành khách gặp vướng mắc trong thủ tục, trực tiếp cập nhật lịch bay đối với khách đã có mặt tại sân bay, tăng cường bảo dưỡng máy móc kỹ thuật…

Vietnam Airlines và Vietjet Air cũng thông báo mở mới một số đường bay tới các điểm đến du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt…

Trước nhu cầu đi lại tăng cao, ngành hàng không cũng nỗ lực siết chặt công tác phòng chống dịch để đảm bảo khai thác an toàn. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu 100% hành khách phải hoàn thành khai báo y tế điện tử trước khi xếp hàng qua cửa kiểm soát an ninh hàng không. Do đó, các hãng hàng không đều khuyến nghị hành khách hoàn thiện thủ tục trước khi ra sân bay để đảm bảo hoàn thiện các thủ tục chuyến bay đúng giờ.

