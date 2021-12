Nhiều 'ông già Noel' thất nghiệp mùa Giáng sinh năm nay

Những ông già Noel trong bộ trang phục màu đỏ, với bộ râu dài, "cưỡi" xe máy hối hả đi giao quà là hình ảnh quen thuộc trên nhiều con phố tại Việt Nam trong mỗi dịp Giáng sinh. Thông thường, dịch vụ ông già Noel tặng quà bắt đầu khởi động từ khoảng giữa tháng 12 và sôi động nhất từ ngày 20-24/12. Thế nhưng năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều dịch vụ trong dịp lễ Giáng sinh rất trầm lắng, đặc biệt là dịch vụ ông già Noel tặng quà.

Dịch vụ ông già Noel không sôi động như mọi năm vì dịch bệnh Covid-19. (Ảnh minh họa: KT)

Anh Hải, một chủ cửa hàng bán đồ chơi trên phố Lương Văn Can, Hà Nội và cũng là người chuyên "đóng vai" ông già Noel đi tặng quà Giáng sinh tại Hà Nội cho biết năm nay anh đã bị "thất nghiệp" vì Giáng sinh đã cận kề mà hàng vẫn ế ẩm, dịch vụ ông già Noel tặng quà tại nhà rất ít.

"Mấy năm trước, vào những ngày này tôi làm không hết việc. Chưa phát quà xong cho nhà này thì đã có khách khác gọi, điện thoại lúc nào cũng "cháy máy". Nhưng năm nay thì buồn quá vì dịch bệnh nên khách đặt hàng thưa thớt. Giá cả thì rất "mềm" nhưng thị trường vẫn trầm lắng", anh Hải cho hay.

Vào mùa cao điểm mà thị trường Giáng sinh 2021 vẫn ế ẩm.

Chị Mai, chủ cửa hàng quà tặng lưu niệm tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, nhu cầu mua quà tặng, đồ trang trí Giáng sinh năm nay giảm đáng kể so với những năm trước. Cửa hàng cũng chuyển sang bán hàng online nhưng do học sinh đang học trực tuyến, nên các mặt hàng phổ biến thường được phụ huynh mua để đi chơi trong lễ Giáng sinh như mũ, quần áo ông già Noel, khăn, tất, găng tay… tiêu thụ rất chậm, chỉ bằng 1/3 so với trước khi có dịch. Đặc biệt, những đơn hàng lớn đặt cho lớp, trường học, cơ quan… năm nay không có.

"Để thu hút khách hàng mua sắm, cửa hàng tôi còn khuyến mại dịch vụ ông già Noel tặng quà miễn phí cho đơn hàng từ 200.000 đồng nhưng đến thời điểm này, khách hàng vẫn khá e dè và không sử dụng đến dịch vụ miễn phí này khi mua hàng", chị Mai cho hay.

Chị Hải Yến ở quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ, mọi năm giá dịch vụ ông già Noel dao động từ 50.000 đồng đến 1.500.000 đồng, tùy theo yêu cầu dịch vụ, thời gian tặng quà. Năm nay giá còn rẻ hơn nhưng chị Thủy vẫn không đặt hàng bởi lo ngại tiếp xúc với người lạ, lo không an toàn cho các con trong thời kỳ dịch bệnh.

"Ông già Noel đến tặng quà luôn mang đến niềm háo hức cho các con. Song, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong dịp lễ Giáng sinh năm nay gia đình tôi chỉ ở nhà. Tôi cũng mua quà và tự gói tặng các con. Trong nhà cũng trang trí 1 cây thông Noel nhỏ để các con cảm nhận không khí Giáng sinh", chị Yến nói.

Cũng chung suy nghĩ như chị Hải Yến, hầu hết các phụ huynh khi được hỏi đều chia sẻ họ sẽ không sử dụng dịch vụ thuê ông già Noel đến tặng quà thời điểm hiện tại.

"Được ông già Noel tặng quà, chắc chắn các con sẽ rất vui, nhưng năm nay, tôi quyết định không lựa chọn dịch vụ này, để đảm bảo an toàn cho cả gia đình trong mùa dịch Covid-19. Để mang đến cho con niềm vui trong lễ Noel và cuối năm, các gia đình có nhiều lựa chọn khác an toàn hơn. Ví dụ như: cùng con làm bánh, làm đồ handmade, trang trí Giáng sinh trong nhà, mua quà cho con và tặng tại nhà, cho con tham gia các chương trình Noel online... Trong thời kỳ dịch bệnh thế này, với những hoạt động đó, tôi tin rằng, các con sẽ hiểu và hào hứng đón nhận", anh Phương ở quận Thanh Xuân, Hà Nội bày tỏ.

Giáng sinh online là hình thức mới hấp dẫn các bạn nhỏ.

Trong bối cảnh như hiện nay, khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trên thị trường đã xuất hiện dịch vụ ông già Noel "bình thường mới" và ông già Noel online bằng phương pháp video call cho các em nhỏ. Bố mẹ chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ, mấy chục ngàn đồng là có tài khoản Zoom để các con tham gia chương trình Noel trực tuyến, có chương trình văn nghệ, trò chơi và giao lưu với các bạn. Dẫn chương trình là ông già Noel và công chúa tuyết.

Dịch vụ mới được tung ra đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều phụ huynh. Chị Ngọc Lan ở quận Tây Hồ cho biết chị đã đăng ký sử dụng dịch vụ ông già Noel online để các con có thể tham gia giao lưu trực tuyến với ông già Noel. Quà tặng thì tôi tặng các con ở nhà nhưng ông già Noel sẽ gọi video call để nhắn nhủ, dặn dò, động viên và chúc mừng con dịp Giáng sinh.

Theo VOV