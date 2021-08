Nhà thuốc, siêu thị… phải kết nối máy tính tiền với cơ quan thuế

Quản lý thuế bằng công nghệ, thiết bị điện tử Bộ Tài chính cho hay máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế là thiết bị điện tử đồng bộ hay một hệ thống nhiều thiết bị điện tử được kết hợp với nhau bằng một phần mềm bán hàng. Phần mềm này có chức năng chung như tính tiền, lưu trữ các thao tác bán hàng, số liệu bán hàng, in hóa đơn, tra cứu giao dịch, báo cáo giao dịch. Để thực hiện việc này, Tổng cục Thuế sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền. Từ đó, chỉ đạo cơ quan thuế địa phương trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Còn cơ quan thuế địa phương sẽ khai thác cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền để kiểm soát việc kê khai doanh thu của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đảm bảo phù hợp với các yếu tố chi phí trong kỳ khai thuế. Bộ Tài chính cũng cho hay trong trường hợp các cá nhân kinh doanh không thể thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử; không có hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử để lập hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu điện tử đến người mua cũng như cơ quan thuế… thì sử dụng hóa đơn giấy do Cục Thuế đặt in trong thời gian tối đa 12 tháng. Đồng thời, cơ quan thuế có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử.