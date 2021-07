Ngồi la liệt trong siêu thị chờ thanh toán ở TP.HCM

Tình trạng đông đúc cũng xảy ra tại siêu thị Big C Gò Vấp. Theo quản lý siêu thị cho biết, sáng 7/7, cơ sở này đón lượng khách gấp đôi so với những ngày trước, đỉnh điểm là tối ngày 6/7, siêu thị phải dừng tiếp nhận khách do quá đông.