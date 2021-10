Ông lớn đứng đầu ngành bia hụt hơi, mất bay 2/3 lợi nhuận

Theo công bố kết quả kinh doanh quý 3/2021 của Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lần lượt đạt 4,3 nghìn tỷ đồng, giảm 47% và 472 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ

Kết quả này là do sản lượng tiêu thụ giảm mạnh trong quý 3 vì thực hiện giãn cách tại một số nơi trong đó có TP.HCM, Hà Nội. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần của Sabeco đạt 17,4 nghìn tỷ đồng (giảm 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái), hoàn thành 52% kế hoạch năm; lợi nhuận ròng đạt 2,5 nghìn tỷ đồng (giảm 25,7% so với cùng kỳ), hoàn thành 48% kế hoạch năm. Năm 2021, Sabeco đặt kế hoạch 33.491 tỷ đồng doanh thu và 5.289 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Với kết quả này, nhiều khả năng Sabeco khó có thể hoàn thành kế hoạch năm. Tuy nhiên, có thể thấy giai đoạn khó khăn nhất của Sabeco cũng như các doanh nghiệp cùng ngành đã qua đi sau khi những quy định về giãn cách dần được nới lỏng, dịch bệnh cũng đang dần được kiểm soát và người dân cũng đã bắt đầu ăn uống trở lại tại các nhà hàng.

Trong quý 3/2021, tổng sản lượng sản xuất bia của Sabeco giảm 33% so với cùng kỳ do nhu cầu giảm đáng kể, thấp hơn so với quý 3/2020 khi Việt Nam trải qua làn sóng Covid-19 thứ 2 trong tháng 8/2020.

Không chỉ sức tiêu thụ giảm, các nhà sản xuất bia còn phải đối mặt với chi phí nguyên liệu thô và giá mạch nha (malt) tiếp tục tăng trong năm 2021. Với Sabeco, việc chốt giá đầu vào và mua sắm chung với Thaibev sẽ tiếp tục giảm thiểu rủi ro này.

Sabeco cho biết, trong tháng 9 vừa qua công ty đã thực hiện nhiều giải pháp toàn diện để tối ưu hóa việc quản lý kinh doanh và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động bán hàng, từ đó góp phần giảm thiểu ảnh hưởng từ làn sóng dịch thứ ba và thứ tư của đại dịch Covid-19.

TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh phía Nam là thị trường chủ yếu của Sabeco, nhưng gần đây đối thủ Heineken đã vươn lên và đang có sự so kè rất “gắt” với “ông lớn” Sabeco tại hai thành phố lớn nhất của cả nước.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SAB của Sabeco đã có 4 phiên tăng giá trong 5 phiên gần nhất. Kết thúc phiên 28/10, SAB tăng 4.700 đồng (2,9%) lên 164.600 đồng/cp.

