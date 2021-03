Muôn màu quà tặng ngày 8/3: chuộng quà trải nghiệm, xu hướng tự thưởng lên ngôi

Quà phi vật chất lên ngôi

Quốc tế phụ nữ hàng năm là một trong những dịp để phái mạnh thể hiện tình yêu và sự quan tâm đến những mẹ, vợ, người yêu, đồng nghiệp… của mình. Nếu trước đây, hoa và bánh luôn là phương án quà tặng an toàn và phổ biến thì giờ đây, đàn ông ngày càng chứng tỏ “sức sáng tạo” của mình với những món quà vừa thể hiện sự tinh tế và chân thành của người tặng, vừa là những trải nghiệm ngọt ngào, hạnh phúc cho người nhận.

Không còn đơn thuần là vật phẩm giá trị cao như quần áo, đồ điện tử, trang sức… nam giới ngày càng có nhiều lựa chọn quà tặng mà ý nghĩa nhất là dành thời gian và sự quan tâm cho người phụ nữ bên mình. Cũng bởi vậy, ngày càng nhiều người chọn các chuyến đi làm quà cho người phụ nữ quan trọng của mình. Đặc biệt năm nay, ngày 8/3 rơi vào chủ nhật nên càng dễ để các gia đình hay cặp đôi sắp xếp chuyến đi nghỉ ngắn ngày cuối tuần.

Chính các chị em cũng cho thấy họ ngày càng quan tâm đến các chuyến đi và sẵn sàng tặng quà cho chính bản thân trong ngày 8/3. Người phụ nữ hiện đại không chỉ mong chờ nhận được những món quà ngọt ngào từ người đàn ông mà còn xem trọng việc tự yêu thương và tặng quà cho chính bản thân bằng những hành trình khám phá.

Các chuyến đi ngày càng trở thành món quà 8/3 yêu thích của phái đẹp

Nhiều chuyên gia dự đoán lượng du khách nữ sẽ ngày càng tăng. Trong năm 2021, nhiều du khách nhận thức rõ hơn về giá trị của các cuộc hành trình và những khoảng thời gian “không quay lại lần 2” nên sẵn sàng dành thời gian di chuyển khám phá nhiều hơn, kể cả khi chỉ có một mình.

Ở khắp nơi trên thế giới, các tour du lịch dành riêng cho nữ giới đang ngày càng phát triển, thu hút cả nhà đầu tư và khách hàng tiềm năng. Đặc biệt nhóm khách hàng là các nữ chủ doanh nghiệp, lãnh đạo càng có xu hướng chủ động tham gia các chuyến đi với trải nghiệm dịch vụ cao cấp cho bản thân và gia đình. Bằng chính những chuyến đi của mình, người phụ nữ truyền cảm hứng cho cộng đồng và từng bước tạo nên những xu hướng du lịch, nghỉ dưỡng mới.

Quà tặng trên mây

Đón đầu nhu cầu của khách hàng cùng với mong muốn tri ân, dành những trải nghiệm tốt đẹp nhất đến những người phụ nữ trong ngày đặc biệt này, hãng hàng không Bamboo Airways tung ra ưu đãi 8/3 Đồng Giá Thả Ga, mang tới nhiều lựa chọn chuyến bay giá hấp dẫn cho các khách hàng.

Cụ thể, từ nay đến hết ngày 8/3/2021, Bamboo Airways mở bán vé đồng giá 36.000 đồng cho tất cả các khách hàng đặt mua vé qua tất cả các kênh phân phối của hãng. Ưu đãi áp dụng với đặt vé hạng vé Economy SaverMax của hầu hết các đường bay nội địa mà Bamboo Airways đang khai thác. Đặc biệt, thời hạn khởi hành áp dụng ưu đãi là đến hết 30/10/2021 mà không có bất kì khoảng thời gian loại trừ nào, cho phép khách hàng thoải mái đặt vé cho cả các chuyến du lịch trong cao điểm hè hay đầu thu đông.

Bamboo Airways đã sẵn sàng tặng quà cho một nửa xinh đẹp của thế giới.

Đồng thời, từ độ cao 10.000m trên bầu trời, vào đúng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Bamboo Airways sẽ triển khai chương trình “Always Love Yourself” với những món quà đặc biệt dành tặng tất cả các khách hàng nữ trên mọi chuyến bay. Đó là hàng chục ngàn voucher ưu đãi mua sắm, sử dụng dịch vụ làm đẹp của các thương hiệu nổi tiếng như Watsons, The Body Shop, The Face Shop, The Beauty Shop, thương hiệu thời trang nội y cao cấp Vera, thương hiệu đồ nội y và đồ thể thao Jockey...

Đây không phải là lần đầu tiên Bamboo Airways chú tâm dành tặng cho một nửa xinh đẹp của thế giới những món quà trong ngày đặc biệt. Mỗi dịp 8/3 và 20/10 hàng năm, Bamboo Airways luôn khiến các nữ khách hàng đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Những phần quà tinh tế, đẹp mắt được hãng chuẩn bị trên các chuyến bay từ, những tấm thiệp xinh xắn được thiết kế đi kèm với những lời chúc tâm tình đến voucher sử dụng dịch vụ làm đẹp, nghỉ dưỡng…

Có thể nói, hơn cả một chuyến bay, những hành trình cùng Bamboo Airways hứa hẹn sẽ là món quà 8/3 ý nghĩa và chân thành nhất mà mọi khách hàng có thể lựa chọn dành tới cho người phụ nữ đặc biệt bên mình.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bamboo Airways đã khai thác trên 50 đường bay, vận chuyển gần 7 triệu lượt hành khách. Tính riêng trong năm 2020, hãng đã khai thác vượt 40,8% công suất cùng kì và duy trì tỉ lệ đúng giờ dẫn đầu toàn ngành hàng không Việt Nam. Bamboo Airways cũng được bình chọn là “Hãng hàng không có dịch vụ tốt nhất”, “Hãng hàng không khu vực hàng đầu châu Á”.

Để biết thêm chi tiết về chương trình ưu đãi 8/3 Đồng Giá Thả Ga cũng như đặt vé các đường bay của Bamboo Airways, khách hàng vui lòng truy cập website chính thức của hãng, ứng dụng di động Bamboo Airways hoặc liên hệ:

Hotline: 1900 1166

Email: 19001166@bambooairways.com

Facebook: https://www.facebook.com/BambooAirwaysFanpage/

Phương Dung