Hải Dương đưa đặc sản vải thiều lên sàn thương mại điện tử

Dự kiến từ ngày 15/5, vải thiều Hải Dương sẽ chính thức được bán trực tuyến trên 4 sàn thương mại điện tử là Alibaba, Voso, Sendo và Lazada.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương đang phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) thực hiện các thủ tục để đưa vải Hải Dương lên 4 sàn thương mại điện tử là Alibaba.com, Voso.vn, Sendo.vn và Lazada.vn.

Hiện các bên đã đạt được thỏa thuận, dự kiến đầu tháng 5 tới đây Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh sẽ tổ chức tập huấn cách thức giao dịch qua sàn thương mại điện tử cho các tổ chức, cá nhân liên quan. Trong đó tập trung hướng dẫn cách đưa thông tin, quảng bá sản phẩm, tìm kiếm khách hàng và thực hiện giao dịch.

Theo kế hoạch, từ ngày 15/5, vải thiều Hải Dương sẽ chính thức được bán trực tuyến qua các kênh kể trên.

Đây cũng là năm đầu tiên tỉnh Hải Dương triển khai tiêu thụ vải thông qua sàn thương mại điện tử.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến thương mại sản phẩm vải thiều năm 2021 vừa được huyện Thanh Hà tổ chức mới đây, đại diện huyện Thanh hà cho biết, năm 2021, sản lượng vải của huyện Thanh Hà dự kiến đạt 40.000 tấn, trong đó có có 25.000 tấn vải sớm; 15.000 tấn vải chính vụ, tăng khoảng 12.000 tấn so với cùng kỳ năm 2020.

Hiện nay, huyện Thanh Hà đang duy trì 17 vùng vải với diện tích 155,2 ha đã được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu đến các nước Mỹ, Úc, Nhật Bản... và tiếp tục xây dựng 17 vùng với diện tích 244.8 ha. Trong đó, huyện lựa chọn 5 vùng (diện tích 51 ha) để thực hiện sản xuất vải theo tiêu chuẩn GlobalGAP.

Dự kiến năm nay, trà vải sớm (vải U trứng) của huyện cho thu hoạch từ 5/5-10/5; trà vải nhỡ (vải U hồng, vải U thâm) cho thu hoạch từ 20/5, rộ từ 25/5; trà vải Tàu lai cho thu hoạch từ 01/6, rộ từ 5/6; trà vải chính vụ (vải thiều) cho thu từ 05/6, rộ từ 10/6.

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương định hướng thời gian tới tiếp tục giảm diện tích sản xuất vải để đến năm 2025 toàn tỉnh chỉ còn 8.700 ha vải.

Hiện nay, toàn tỉnh có gần 9.200 ha vải, giảm 613 ha so với năm 2019. Trong đó, TP Chí Linh có 3.500 ha, chủ yếu là vải thiều; huyện Thanh Hà 3.300 ha gồm 1.200 ha vải sớm và 2.100 ha vải thiều, còn lại ở các địa phương khác. Năng suất vải Thanh Hà thường cao gấp từ 3-4 lần so với vải Chí Linh và từ 2-3 lần so với các huyện, thị xã, thành phố khác nên dẫn tới chênh lệch lớn về giá trị sản xuất.

Trước thực trạng trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn định hướng thời gian tới tiếp tục giảm diện tích sản xuất vải để đến năm 2025 toàn tỉnh chỉ còn 8.700 ha vải. Tập trung giảm diện tích vải canh tác kém hiệu quả ở TP Chí Linh và duy trì diện tích vải ở các địa phương khác.

Lễ hội vải thiều, sản phẩm OCOP và nông sản Hải Dương vào đầu tháng 6

Theo kế hoạch, dự kiến lễ hội vải thiều, sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực Hải Dương năm 2021 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 6/2021, thời gian từ 2-3 ngày.

Trong đó, lễ mở vườn, tham quan, hái vải xuất khẩu và cắt băng xuất khẩu vải đi Nhật Bản, Mỹ, Úc, dự kiến sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 5. Ngoài huyện Thanh Hà và TP Chí Linh, các địa phương khác chuẩn bị sản phẩm OCOP và nông sản chủ lực trưng bày tại lễ hội, phấn đấu mỗi nơi có từ 1-2 gian hàng.

PV