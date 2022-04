Masan: Lợi nhuận quý 1 tăng vọt tăng 8 lần so cùng kỳ

Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 452,5%, đạt 1.895 tỷ đồng trong Quý 1/2022. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ tăng 753,5% trong Quý 1/2022, đạt 1.596 tỷ đồng so với 187 tỷ đồng trong Quý 1/2021.

Theo công bố báo cáo kinh doanh chưa kiểm toán của Tập đoàn Masan (MSN) ngày 28/4, The CrownX (TCX), nền tảng tiêu dùng – bán lẻ tích hợp WinCommerce (WCM) và Masan Consumer Holdings (MCH), đạt doanh thu thuần 13.450 tỷ đồng, tăng trưởng 7,3% so với cùng kỳ năm 2021 nhờ vào nỗ lực tăng trưởng doanh thu của MCH và việc gia tăng số lượng cửa hàng tại WCM.

Masan: Lợi nhuận quý 1 tăng 8 lần so cùng kỳ

Quý 1/2022, WCM mở mới 109 điểm bán cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ của hệ thống bán lẻ này. WCM là chuỗi bán lẻ quy mô lớn duy nhất có số lượng cửa hàng gia tăng đáng kể trong 4 tháng đầu năm 2022. Kết quả, doanh thu WCM tăng 0,8% so với cùng kỳ và tăng 5,7% so với Quý 4/2021.

Với kế hoạch mở mới 300 cửa hàng trong Quý 2/ 2022 và kỳ vọng phát triển doanh thu tại các điểm bán hiện hữu, WCM dự kiến doanh thu trong Quý 2/2022 sẽ tăng 6% so với cùng kỳ năm 2021 và dự kiến đà tăng trưởng cao về cuối năm 2022.

Do tác động của việc chuyển giao mảng thức ăn chăn nuôi, doanh thu của MML giảm 80,2% so với cùng kỳ, đạt 931 tỷ đồng trong Quý 1/2022, chỉ bao gồm doanh thu từ mảng kinh doanh thịt.

Doanh thu thuần của MML giảm nhẹ 5,4% do giá bán thịt heo giảm trong khi khối lượng bán ra tăng cao. Dự kiến xu hướng tăng giá thịt trên toàn thị trường sẽ hỗ trợ biên lợi nhuận, cùng lúc đó việc mở rộng các dòng sản phẩm và gia tăng điểm bán (trong hệ thống WCM và các kênh bán hàng khác) sẽ đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu từ Quý 2/2022 trở đi.

Trong 3 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của Masan đạt 18.189 tỷ đồng, giảm nhẹ 8,9% so với mức 19.977 tỷ đồng của Quý 1/2021 do tác động của việc chuyển nhượng mảng kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Ngoại trừ doanh thu từ mảng thức ăn chăn nuôi dựa trên cơ sở LFL, doanh thu thuần tăng trưởng 11,9% so với cùng kỳ nhờ vào tốc độ tăng trưởng hai chữ số tại MCH và MHT cũng như doanh thu tăng nhẹ tại WCM.

Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 452,5%, đạt 1.895 tỷ đồng trong Quý 1/2022. LNST cho cổ đông công ty mẹ tăng 753,5% trong Quý 1/2022, đạt 1.596 tỷ đồng so với 187 tỷ đồng trong Quý 1/2021.

Cuối Quý 1/2022, tổng nợ hợp nhất của Masan đạt 58.436 tỷ đồng, tăng 258 tỷ đồng so với cuối năm 2021.



Dự báo năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của Masan Group ước tính sẽ từ 90 nghìn tỷ đồng – 100 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 22% – 36% so với mức 74,2 nghìn tỷ đồng (loại trừ doanh thu mảng thức ăn chăn nuôi) trong năm 2021. Lợi nhuận sau thuế ước tính sẽ trong khoảng 6,9 nghìn – 8,5 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 82% – 124% so với mức 3,8 nghìn tỷ đồng trong năm 2021 (sau khi loại trừ khoản thu nhập một lần từ việc chuyển giao mảng thức ăn chăn nuôi).

Đối với The CrownX, dự kiến doanh thu thuần trong năm 2022 đạt trong khoảng 68 nghìn tỷ đồng – 76 nghìn tỷ đồng, tăng từ 17% đến 31% so với năm 2021.

Doanh thu thuần của WCM dự kiến trong khoảng từ 38 nghìn tỷ đồng – 40 nghìn tỷ đồng, tăng 23% đến 29% so với năm 2021, nhờ vào tăng trưởng doanh thu của các cửa hàng hiện có và việc mở thêm các điểm bán mới.

Việc nhân rộng số lượng cửa hàng áp dụng cách bài trí mới, tập trung vào sản phẩm tươi sống, nhãn hàng riêng và tăng tốc mô hình mini mall sẽ là động lực tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai. Tập đoàn đặt mục tiêu gia tăng biên lợi nhuận thông qua tăng cường đàm phán với nhà cùng cấp, cắt giảm chi phí hậu cần và cải thiện khả năng phân phối.



MCH: Doanh thu thuần dự kiến đạt mức 34 nghìn tỷ đồng – 40 nghìn tỷ đồng, tăng 18 – 39% so với năm 2021.

MML: Doanh thu thuần dự kiến trong khoảng 5 nghìn – 6,5 nghìn tỷ đồng, tăng 11 – 45% so với mức 4,5 nghìn tỷ đồng cùng kỳ (không bao gồm mảng thức ăn chăn nuôi) nhờ mở rộng danh mục thịt heo và thịt gà có thương hiệu, gia tăng khả năng phân phối thông qua WCM. Lợi nhuận được kỳ vọng sẽ cải thiện hơn nữa nhờ công suất sử dụng cao hơn và tăng trưởng doanh số từ thịt chế biến.

Về mảng kinh doanh mới, dự kiến, trong năm tài chính 2022, doanh thu Phúc Long sẽ đạt từ 2,5 nghìn đến 3 nghìn tỷ đồng, nhờ mở rộng mạng lưới cửa hàng riêng và ki ốt trong WCM cũng như việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm trà và cà phê. Năm 2022, Reddi đặt mục tiêu sẽ thu hút 500.000 – 1.000.000 thuê bao.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Masan, ông Nguyễn Đăng Quang chia sẻ:'Triết lý 'đặt người tiêu dùng làm trọng tâm” đã dẫn dắt Masan chuyển đổi vượt bậc thành nền tảng tiêu dùng – công nghệ như ngày hôm nay. “Niềm tin về người tiêu dùng” sẽ không bao giờ thay đổi và luôn là kim chỉ nam để Masan sáng tạo và tiên phong các xu hướng tiêu dùng mới. Trong đó, “Trí tuệ Nhân tạo” là động lực thúc đẩy chuyển đổi, giúp Masan tạo ra các sản phẩm và dịch vụ độc đáo phục vụ cho từng cá nhân với chi phí tối ưu nhất.

