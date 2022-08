MSB lỗ hơn 600 tỷ đồng từ việc thanh lý 9 con tàu

Gần đây, MSB tiếp tục chào bán hai con tàu biển mang tên Công Minh 18 và Đức Phát 69. Riêng tàu Công Minh 18 đã được rao bán lần thứ 8 với giá khởi điểm 12,5 tỷ đồng nhưng chưa tìm được người mua.

Sau nhiều nỗ lực rao bán, 6 tháng đầu năm 2022, Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MSB) đã bán thanh lý thành công 9 con tàu vận tải biển là tài sản siết nợ.

Để có thể bán được món nợ này, MSB chấp nhận lỗ lớn tới 635 tỷ đồng.

Theo ghi nhận từ những lần chào bán tài sản là những con tàu của MSB trong 6 tháng đầu năm, những con tàu biển chuyên chở hàng được nhắc đến gồm:

Tàu biển mang tên VTB ACE chào bán với giá 63 tỷ đồng; tàu biển Việt Phú 16 (con tàu từng bị sự cố thủng đáy ở vùng biển Quảng Nam) chào bán 11,345 tỷ đồng; tàu Ocean 19 (của Công ty TNHH Vận tải Hải Phương) chào bán 32 tỷ đồng; tàu Maritime 19 chào bán 21,5 tỷ đồng; tàu Southern Growth (của Công ty Cổ phần Dragon Shipping) chào bán 102,520 tỷ đồng; tàu Victoria 09 (của Công ty Hàng hải Minh Lương JSC) chào bán 21,5 tỷ đồng; tàu Thanh Van 16 chào bán 97,6 tỷ đồng; tàu VTB 16 chào bán 21 tỷ đồng.

Gần đây, MSB tiếp tục thông báo chào bán hai con tàu biển mang tên Công Minh 18 và tàu Đức Phát 69 (của Công ty TNHH vận tải biển Khôi Nguyên). Riêng tàu Công Minh 18 đã được rao bán lần thứ 8 với giá khởi điểm 12,5 tỷ đồng nhưng chưa tìm được người mua. Trong khi tài Đức Phát 69 được MSB phát giá 25,3 tỷ đồng.

MSB không công bố chi tiết đã bán thành công những con tàu nào trong số 9 con tàu đã bán thành công, nhưng trong các bản tin về thanh lý tài sản có thông báo tạm dừng bán tài sản đối với tàu VTB ACE và thông báo dừng nhận ký quỹ chào mua tài Ocean 19.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2022 của MSB, hoạt động thanh lý tài sản gán siết nợ có kết quả không khả quan đã phần nào tác động đến lợi nhuận của MSB trong 6 tháng đầu năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, MSB công bố lợi nhuận trước thuế đạt 3,3 nghìn tỷ đồng (tăng 6,9% so với cùng kỳ), quý 2/2022 chỉ đạt 1,8 nghìn tỷ đồng, giảm 6,6% so với cùng kỳ.

Trong quý 2/2022, MSB ghi nhận tổng dư nợ tín dụng tăng 8,5% so với đầu năm, đạt 113,5 nghìn tỷ đồng. Trong khi dư nợ cho vay mua nhà (tăng 30,4% so với đầu năm) và cho vay kinh doanh vật liệu xây dựng (tăng 151% so với đầu năm) là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, dư nợ cho vay chủ đầu tư bất động sản đang được thu hẹp dần (giảm 9,3% so với đầu năm).

Theo đó, tỷ trọng dư nợ cho vay mua nhà, cho vay xây dựng và bất động sản trong tổng dư nợ lần lượt đạt khoảng 13,6% (15 nghìn tỷ đồng), 12% (13,2 nghìn tỷ đồng), và 9,7% (10,7 nghìn tỷ đồng).

MSB đang tập trung cho vay mua nhà dự án như Grand Palace Thái Bình của TNR Holdings. Thời gian ân hạn của các khoản vay mua nhà dự án này có thể lên đến hai năm.

Số dư nợ xấu ở mức 1,7 nghìn tỷ đồng (giảm 16% so với quý trước), giúp tỷ lệ nợ xấu giảm xuống còn 1,5% (từ 1,79% trong quý 1/2022). Các khoản vay tái cơ cấu giảm 18% so với quý trước xuống còn 2,4 tỷ đồng trong quý 2/2022 (tương đương khoảng 2,1% tổng tín dụng) và được kỳ vọng sẽ tiếp tục giảm xuống còn 1,4 tỷ đồng trong quý 4/2022.

Phần lớn các khoản nợ tái cơ cấu đến từ các DNVVN, đặc biệt là cho vay các chủ đầu tư bất động sản (chiếm khoảng 69%). Tại quý 2/2022, khoảng 114 tỷ đồng nợ tái cơ cấu, chiếm 4% tổng dư nợ cơ cấu tại quý 4/2021, đã trở thành nợ xấu.

Ngân Giang