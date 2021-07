Kỷ lục 1 triệu khách mua hàng mỗi ngày, Bách Hóa Xanh đang là con gà đẻ trứng vàng của TGDĐ

Theo đó, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm của MWG là 62.487 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 50% kế hoạch của năm nay.

Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 2.552 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 54% kế hoạch lợi nhuận của năm nay.

Riêng tháng 6/2021, doanh thu thuần đạt hơn 10.650 tỷ đồng và LNST đạt 380 tỷ đồng, tăng lần lượt 31% và 25% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ sự đóng góp của hơn 1.000 cửa hàng tăng thêm so với cuối tháng 6/2020.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu online đóng góp gần 5.300 tỷ đồng cho MWG, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu online riêng tháng 6 tăng 30% so với tháng 5 và tăng 67% so với mức trung bình 4 tháng đầu năm do nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng trong mùa dịch.

Doanh thu của chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động (TGDĐ) và Điện Máy Xanh (ĐMX) riêng tháng 6 đạt hơn 7.880 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Đây là nỗ lực vượt bậc của hai chuỗi này trong bối cảnh gần 1.000 cửa hàng phải tạm đóng cửa để phòng dịch hoặc hạn chế bán hàng. Doanh thu online tăng 30% so với tháng trước, chiếm 15% tổng doanh thu của TGDĐ/ĐMX trong tháng 6.

Tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm của MWG.

MWG ước tính mỗi ngày BHX phục vụ từ 800 nghìn đến 1 triệu lượt khách. Do đó, chuỗi cửa hàng BHX ghi nhận doanh thu hơn 13.360 tỷ đồng cho 6 tháng đầu năm 2021, tăng 42% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 6/2021, BHX vượt mốc doanh thu 2.700 tỷ đồng, tăng 7% so tháng 5 và tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng trong tháng 6 đạt hơn 1,4 tỷ đồng.

Tính tới 30/06, MWG có 4.610 cửa hàng thuộc hệ thống chuỗi các cửa hàng TGDĐ (936), BHX (1.888), ĐMX (1.731) và chuỗi cửa hàng ĐMX tại Campuchia với tên gọi Bluetronics (55). Trong đó, đóng góp vào cơ cấu doanh thu 6 tháng qua cho MWG như sau: TGDĐ 25% (tăng 7%); ĐMX 53,3% (tăng 5%); BHX 21,4% (tăng 42%); Bluetronics 0,3% (tăng 281%).

Cuối tháng 7, chuỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh vấp phải phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng vì động thái tăng giá các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là rau xanh, gia vị như hành lá, củ gừng... trong thời điểm TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Một số cửa hàng BHX ở khu vực phía Nam cũng đã bị lực lượng Quản lý thị trường lập biên bản vì hành vi bán hàng không đúng giá niêm yết.

Giải thích cho việc này, lãnh đạo Bách Hóa Xanh nói rằng do áp lực cầu thị trường tăng cao, khối lượng công việc lớn thì sai sót khó tránh khỏi. Công ty khắc phục bằng tuyên bố hoàn trả mọi chênh lệch thiệt hại, tặng khách hàng thêm 100.000 đồng/lần mua hàng.

Tuy nhiên, có thời điểm, sự cố bán hành lá, củ gừng giá chát đã khiến cổ phiếu MWG giảm mạnh do bị bán tháo, khiến Chủ tịch Nguyễn Đức Tài bốc hơi ngay hơn 700 tỷ đồng tính theo lượng cổ phiếu sở hữu.

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch cuối tuần (30/7), giá cổ phiếu MGW tăng phiên thứ hai liên tiếp sau 4 phiên giảm giá, đạt mức 164.900 đồng/cp. Mức giá này đã tăng 2% so với cuối tuần trước và tăng 8,4% kể từ đầu tháng.

