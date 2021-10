Masterise Homes và Techcombank công bố chương trình độc lạ: Mua nhà tặng bảo hiểm 'đặc quyền'

Với triết lý kinh doanh “Khách hàng là trọng tâm”, Masterise Homes cam kết tạo ra những giá trị khác biệt không chỉ ở chất lượng dự án mà còn là dịch vụ và đặc quyền vượt kỳ vọng. Sống xứng tầm – Vững tương lai vì thế đã ra đời như một minh chứng cho giá trị khác biệt từ Masterise Homes, kiến tạo trải nghiệm xứng tầm và một chuẩn mực sống mới cho khách hàng.

Tiên phong mang đến giá trị thiết thực, đáp ứng nhu cầu khách hàng

Đại dịch đã khiến chúng ta nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của sức khỏe và đầu tư cho tương lai. Theo khảo sát mới đây trên gần 4.000 người khắp khu vực châu Á, sức khỏe và tài chính là hai trong những mối quan tâm hàng đầu trong bối cảnh đại dịch. Riêng tại Việt Nam, 100% người Việt Nam được khảo sát đã và đang thực hiện các biện pháp cải thiện sức khỏe để ứng phó với dịch bệnh. Cùng với nhu cầu kiểm soát tốt hơn về tình trạng sức khỏe và tài chính, nhu cầu tham gia bảo hiểm cũng đang tăng cao. Khảo sát này cũng chỉ ra tại Việt Nam, khoảng 9 trong 10 người tham gia khảo sát cho biết có dự định mua bảo hiểm trong vòng 6 tháng tới, cao hơn nhiều so với mức chung của khu vực là 71%.

Thấu hiểu tâm lý và nhu cầu của khách hàng, Masterise Homes và Techcombank đã phối hợp phát triển chương trình ''Sống xứng tầm – Vững tương lai'' như một hình thức tri ân thiết thực. Là một món quà mang giá trị kép, gói Bảo hiểm Đặc quyền của chương trình không chỉ giúp khách hàng an tâm hơn trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay mà còn là khoản đầu tư giá trị cho sức khỏe, tài chính và cuộc sống tương lai của cả gia đình.

Ông Jason Turnbull – Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính (CFO) của Masterise Homes chia sẻ: “Tự hào là nhà phát triển bất động sản sở hữu năng lực thực thi quốc tế, chúng tôi luôn nỗ lực đưa những giá trị bền vững vào mọi công trình và sản phẩm phát triển bởi Masterise Homes. Hơn cả một chương trình tri ân khách hàng, Sống xứng tầm – Vững tương lai là giải pháp mang tính bền vững khi không chỉ thỏa đáp nhu cầu hiện tại trong giai đoạn bất ổn mà còn có giá trị gia tăng trong tương lai. Đồng thời, chương trình cũng góp phần hiện thực hóa lời cam kết không ngừng kiến tạo trải nghiệm xứng tầm và định hình một phong cách sống đặc quyền chỉ dành riêng cho các khách hàng của Masterise Homes”.

Thiết kế “đo ni đóng giày” và các đặc quyền chưa từng có

Mong muốn tạo nên giá trị trọn vẹn nhất từ chất lượng tới trải nghiệm, Masterise Homes và Techcombank đã thiết kế gói Bảo hiểm Đặc quyền thuộc thương hiệu Manulife – Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín nhất Việt Nam. Hợp đồng Bảo hiểm Đặc quyền của chương trình có giá trị 0.8% giá trị bất động sản cho năm đầu tiên, giúp bảo vệ gia đình và tài sản lên đến 70 lần phí đóng hàng năm.

Điểm khác biệt nhất của ''Sống xứng tầm – Vững tương lai'' là gói bảo hiểm được “đo ni đóng giày” cho từng khách hàng, tinh chỉnh giá trị và quyền lợi dựa trên nhu cầu và kế hoạch quản lý tài sản. Nhờ đó, khách hàng có thể lựa chọn kết hợp nhiều hình thức – không chỉ giới hạn ở nhân thọ mà còn mở rộng ra chăm sóc sức khỏe, liên kết đầu tư hoặc bảo toàn và tăng trưởng tài sản.

Chương trình áp dụng cho tất cả khách hàng giao dịch thành công đối với các bất động sản thuộc các dự án do Masterise Homes làm Chủ đầu tư/đại diện Chủ đầu tư phát triển, gồm các dự án Grand Marina, Saigon; One Central, Saigon; LUMIÈRE riverside; Masteri Centre Point tại thành phố Hồ Chí Minh và The Grand, Hanoi; Masteri West Heights; Masteri Waterfront tại Hà Nội.

Thời gian áp dụng từ ngày 1/10/2021 tới ngày 31/12/2021.

Chi tiết xem tại website https://masterisehomes.com/news/thong-tin-chuong-trinh-song-xung-tam-vung-tuong-lai

Về Masterise Homes

Masterise Homes – thuộc Masterise Group[v], là nhà phát triển bất động sản quốc tế tiên phong áp dụng các chuẩn mực toàn cầu vào việc phát triển, vận hành và quản lý các sản phẩm, dịch vụ bất động sản tại Việt Nam.

Sở hữu danh mục Branded Residences (Bất động sản Hàng hiệu) lớn nhất Đông Nam Á, Masterise Homes khẳng định năng lực quốc tế qua sự hợp tác cùng Marriott International - tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới với những thương hiệu Marriott, JW Marriott và Ritz-Carlton.

Những công trình đẳng cấp thế giới của Masterise Homes:

- Thành phố Hồ Chí Minh: Grand Marina, Saigon; One Central, Saigon; LUMIÈRE riverside; Millennium; Masteri Centre Point; Masteri Thảo Điền và Masteri An Phú

- Hà Nội: The Grand, Hanoi; Masteri West Heights; Masteri Waterfront

Về Techcombank

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) với mã chứng khoán TCB VN. Ngân hàng được thành lập năm 1993 khi Việt Nam vừa mới trải qua công cuộc Đổi Mới, chuyển đổi từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường.

Techcombank là một trong những ngân hàng cổ phần lớn nhất tại Việt Nam và là một trong những ngân hàng hàng đầu ở châu Á. Techcombank áp dụng chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm trong việc cung cấp các giải pháp và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho khoảng 8,9 triệu khách hàng, bao gồm khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam thông qua mạng lưới rộng khắp với hơn 300 điểm giao dịch trên toàn quốc cũng như dịch vụ ngân hàng số và ngân hàng di động dẫn đầu thị trường. Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái trong nhiều lĩnh vực kinh tế chủ chốt tạo nên sự khác biệt cho Techcombank tại một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới.

Techcombank được xếp hạng tín dụng ở mức cao nhất trong số các ngân hàng ở Việt Nam với xếp hạng Ba3, triển vọng Tích cực và là ngân hàng duy nhất chỉ bị hạn chế bởi mức trần xếp hạng tín nhiệm quốc gia từ Moody’s. S&P xếp hạng Techcombank BB-, triển vọng Ổn định.

Ngân hàng cũng được Euromoney trao giải “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” năm 2018, 2021 và được FinanceAsia vinh danh “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” năm 2020, 2021.

[i] Khảo sát “Manulife Asia Care Survey” thực hiện trực tuyến vào tháng 11/2020 ở 8 nước: Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam. Tổng cộng có 3.946 người tham gia, độ tuổi trên 25. Ở Việt Nam, có 520 người được khảo sát. Họ là khách hàng đã mua bảo hiểm hoặc chưa nhưng có kế hoạch mua bảo hiểm trong 6 tháng tới.

