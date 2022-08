Masan lên tiếng về thông tin Đài Loan thu hồi sản phẩm mì Omachi có chất cấm

Liên quan đến thông tin từ Đài Loan cho rằng đã phát hiện sản phẩm mì ăn liền Omachi có chất cấm ethylene oxide xuất xứ từ Việt Nam và phải tiêu hủy, ngay lập tức phía Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan đã lên tiếng vế vụ việc.

Chia sẻ với PV Infonet, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin này, Masan Consumer đã lập tức tiến hành các bước xác minh thông tin về sự việc. Kết quả ban đầu cho thấy, Masan Consumer không bán hoặc xuất khẩu sản phẩm mì Omachi cho nhà nhập khẩu Qianyu Co., Ltd, có trụ sở tại Đài Loan.

Phía Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) cũng vừa thông tin liên quan đến sự việc này.

Phía Masan Consumer cho hay, ngày 23/8/2022, thông qua thông tin từ website của cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) có đăng tải thông tin về sản phẩm mì Omachi sốt tôm chua cay do Công ty TNHH Qianyu nhập khẩu từ Việt Nam bị trả lại để tiêu hủy do không đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường Đài Loan.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Masan Consumer đã lập tức tiến hành các bước xác minh cần thiết. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, Masan Consumer không trực tiếp xuất khẩu hoặc bán sản phẩm mì Omachi sốt tôm chua cay cho đối tác có tên Công ty Qianyu để xuất khẩu cho thị trường Đài Loan như thông tin cảnh báo của TFDA.

“Chúng tôi đang phối hợp cùng Bộ Công Thương, Bộ Y tế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác minh và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật hiện hành”, Masan Consumer cho hay.

Do tiêu chuẩn quy định an toàn thực phẩm của mỗi nước là khác nhau nên các sản phẩm mì Omachi mà Masan Consumer sản xuất khi xuất khẩu cho từng quốc gia và các khu vực cũng khác nhau để đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các thị trường sở tại. Doanh nghiệp này khẳng định tại Việt Nam, sản phẩm mì Omachi đang được sản xuất đáp ứng đầy đủ mọi quy định về an toàn thực phẩm của Nhà Nước Việt Nam và bảo đảm an toàn sức khoẻ cho người sử dụng.

Được biết, các Nhà phân phối, Đại lý kinh doanh các sản phẩm Masan Consumer đều phải tuân thủ quy định trong hợp đồng phân phối về việc không được xuất khẩu sản phẩm của thị trường này sang thị trường khác.

Trước đó, ngày 23/8, Hãng tin CNA (Đài Loan) đưa tin Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm thuộc Cơ quan Y tế và phúc lợi Đài Loan phát hiện mì ăn liền Omachi có chất cấm ethylene oxide xuất xứ từ Việt Nam. Ethylene oxide là chất chưa được cấp phép sử dụng tại vùng lãnh thổ này.

Hãng tin CNA (Đài Loan) thông tin về việc lô mì ăn liền Omachi có chất cấm ethylene oxide (ảnh chụp màn hình).

Lô mì ăn liền Omachi hương vị tôm chua cay do Công ty TNHH Qianyu (Thiên Du) nhập khẩu từ Việt Nam, có 0,195 mg/kg chất ethylene oxide chưa cấp phép được phát hiện trong gói gia vị. Tổng khối lượng lô mì ăn liền Omachi có chất cấm ethylene oxide là 1.440kg bị trả về và tiêu hủy, tương đương 600 thùng mì 30 gói, mỗi gói 80 gam.

Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Đài Loan thông tin thêm nhiều loại nông sản nhập khẩu từ Trung Quốc đại lục, Nhật Bản, Canada, Chile và các nước khác cũng bị phát hiện có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Tất cả số hàng này đều bị trả về để tiêu hủy.

Theo hãng tin CNA, ethylene oxide hiện bị cấm sử dụng trong thực phẩm ở Đài Loan và nhiều nền kinh tế khác, vì chất này được phân loại là chất gây ung thư cấp một.

Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Đài Loan nói rằng việc phơi nhiễm lâu dài với chất này có thể làm tăng nguy cơ ung thư và gây ra bệnh thần kinh trung ương hoặc thần kinh ngoại biên.

Tuân Nguyễn