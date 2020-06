Lương kỹ sư Công nghệ thông tin hàng nghìn 'đô' mỗi tháng

Theo báo cáo “Thị trường nhân lực ngành CNTT” thập niên 2010-2020 của Navigos Group vừa phát hành, nhu cầu tuyển dụng của ngành CNTT đã tăng gấp 4 lần sau một thập kỷ (giai đoạn 2010-2020). Trong đó, 7 nhóm ngành thuộc lĩnh vực CNTT có nhu cầu tuyển dụng phổ biến gồm: Phát triển phần mềm; hỗ trợ kỹ thuật; quản lý dự án/sản phẩm; thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) và giao diện (UI); kỹ sư kiểm định chất lượng sản phẩm QA/QC; khoa học dữ liệu.

Nhu cầu tuyển dụng nhân sự ngành Công nghệ thông tin tăng mạnh trong 10 năm qua. (Ảnh minh họa).

Giai đoạn từ 2010 đến đầu năm 2020, nhu cầu tuyển dụng của nhóm ngành phát triển phần mềm luôn chiếm hơn 50% và có ảnh hưởng lớn nhất đến nhu cầu tuyển dụng của toàn ngành CNTT (so sánh nửa đầu thập kỷ và nửa cuối thập kỷ, nhu cầu tuyển dụng của nhóm ngành này tăng trưởng gần gấp đôi).

Trong nhóm ngành này, nhu cầu tuyển dụng chủ yếu là các kỹ sư có chuyên môn phần mềm, Mobile, Web, ERP (giải pháp phần mềm quản lý đa chức năng) đi kèm các kỹ năng lập trình ngôn ngữ phổ biến là JAVA, PHP, .NET luôn chiếm tỷ lệ cao- cho thấy xu hướng phát triển phần mềm tại Việt Nam trong thập kỷ qua nằm ở dịch vụ gia công phần mềm (outsourcing), đặc biệt là Web App và Mobile App.



Nếu xét theo kỹ năng phổ biến, kỹ năng lập trình Web Javascript vẫn thể hiện được khả năng hợp với xu thế phát triển phần mềm tại Việt Nam. Nhóm kỹ năng này có mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất về nhu cầu tuyển dụng, lên đến 63,3% nếu so với năm 2010; sau đó là nhóm kỹ năng lập trình cho iOS tăng trưởng 29,8%; kỹ năng lập trình cho Android tăng đến 26,8%.

Những vị trí nào nhận được mức lương cao?

Cũng theo báo cáo, mức lương đăng tuyển trung bình cao nhất có sự thay đổi qua từng năm, cho thấy sự thay đổi xu hướng CNTT tại Việt Nam trong thập kỷ qua. Đáng chú ý, giai đoạn 2011-2012 là thời kỳ của phát triển ứng dụng trên điện thoại (Mobile App), dẫn đến mức lương trung bình cao nhất thuộc về bộ đôi bổ trợ cho nhau là kỹ sư lập trình nhúng hệ thống (Embedded Developer) với mức lương 3.750 USD và kỹ sư phần cứng (Hardware Engineer) có mức lương 3.500 USD.

Giai đoạn 2013-2014 đánh dấu bước trỗi dậy của thời đại “tập trung vào dữ liệu” (Data driven), khi các DN đều hướng đến việc tận dụng khai thác các lợi thế của dữ liệu lớn, kéo theo mức lương cao nhất thuộc về 2 công việc phục vụ cho khoa học dữ liệu là kỹ sư khoa học dữ liệu (Data scientist) với mức lương 3.531 USD và kỹ sư lập trình ngôn ngữ Python với mức lương 2.900USD.

Nửa thập kỷ sau, giai đoạn 2015-2019 tiếp tục là sự phát triển của khoa học dữ liệu, khi công nghệ này ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn với DN. Điều này thể hiện qua việc mức lương đăng tuyển cho vị trí “Phát triển hệ thống quản trị thông minh cho DN” (Bussiness Intelligence- gọi tắt là BI) với mức lương 1.532 USD vào năm 2015.

Các xu hướng công nghệ cao (high-tech) cũng bắt đầu du nhập vào Việt Nam và cũng thể hiện được thông qua mức lương cao được chi trả cho các vị trí như “kỹ sư lập trình vạn vật kết nối” (IoT Developer) với mức lương 1.800 USD; kỹ sư lập trình trí tuệ nhân tạo với mức lương 1.958 USD; kỹ sư lập trình công nghệ chuỗi khối (Blockchain Developer) được đề xuất mức lương 2.033 USD; kỹ sư lập trình dữ liệu đám mây (Cloud Developer) với mức lương 2.006 USD; kỹ sư lập trình thị giác máy tính (Computer vision developer) với mức lương 2.382 USD.

Nếu xét theo vai trò công việc, quản lý dự án/sản phẩm là nhóm được nhà tuyển dụng đề xuất mức lương đăng tuyển cao nhất là 1.775 USD. Tiếp theo là phát triển phần mềm với mức lương đăng tuyển trung bình là 1.527 USD. Nhóm khoa học dữ liệu đứng ở vị trí thứ 3 với mức lương 1.356 USD...

Khi so sánh kết quả khảo sát về mức lương mong muốn cho công việc tiếp theo của nhân lực CNTT và mức lương trung bình doanh nghiệp đang đăng tuyển đã xuất hiện mức độ chênh lệch trong mức lương thực tế đang được nhận và mức lương mong muốn của ứng viên CNTT. Theo đó, cấp bậc “thực tập và mới vào nghề” kỳ vọng mức lương cao hơn khoảng 200 USD so với thực tế. Nhóm “có kinh nghiệm” đang nhận mức lương thấp hơn so với mong muốn là 300 USD. Vị trí “trưởng nhóm” có mức chênh lệch giữa thực tế và kỳ vọng là 400 USD. Mức chênh lệch đối với nhóm “quản lý” là 600 USD và đối với nhóm “giám đốc” là gần 1.300USD. Đáng chú ý, nhân lực ngành CNTT được DN “chăm sóc khá tốt”, khi đáp ứng đầy đủ các phúc lợi quan trọng nhất bao gồm BHXH theo quy định pháp luật, nghỉ phép có lương, khám sức khỏe định kỳ, các loại trợ cấp, máy tính cá nhân và du lịch.

Ông Gaku Echizenya, Tổng Giám đốc Navigos Group cho biết: “Nhu cầu tuyển dụng nhân sự ngành CNTT đã tăng tới 4 lần trong thập kỷ qua, riêng ngành công nghệ phần mềm là 4,1 lần. Tuy nhiên, trong suốt quá trình làm việc với nhà tuyển dụng và nhân lực ngành CNTT vẫn còn nhiều rào cản trong việc giúp ứng viên tìm được công việc cũng như giúp họ đạt được giấc mơ sự nghiệp trong ngành công nghệ như: Khó khăn trong việc tiếp cận với những kinh nghiệm quý giá từ các chuyên gia hay chưa được hỗ trợ nguồn thông tin chất lượng kịp thời”.

Chế độ đãi ngộ tốt hơn là quan tâm hàng đầu khi nhân lực CNTT chuyển việc

Vượt qua yếu tố liên quan đến người quản lý trực tiếp (Sếp), đồng nghiệp hay văn hóa công ty, Top 3 các yếu tố khiến nhân lực ngành CNTT quan tâm hàng đầu khi chuyển việc đều liên quan đến các chính sách đãi ngộ tốt hơn. Theo đó, 89% cho biết họ quan tâm đến “Lương cao hơn”, 67% chọn “Khả năng thăng tiến” và 66% chọn “Phúc lợi tốt hơn”. Yếu tố “Sếp và đồng nghiệp” được 56% ứng viên quan tâm và Văn hóa công ty được 53% ứng viên lựa chọn.

Theo vov.vn