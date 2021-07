Chuyển từ trái cây sang bán thịt heo, công ty Bầu Đức bắt đầu thu lãi

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, mặc dù doanh thu giảm 102 tỷ đồng nhưng HAG lãi sau thuế 87 tỷ đồng, tăng mạnh 1.416 tỷ đồng so với mức lỗ sau thuế 1.324 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Không còn bán trái cây, lợi nhuận của công ty Bầu Đức cải thiện nhờ bán heo hơi

CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) vừa có công văn giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2021.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 mới được công bố, mặc dù doanh thu giảm 102 tỷ đồng nhưng HAG lãi sau thuế 87 tỷ đồng, tăng mạnh 1.416 tỷ đồng so với mức lỗ sau thuế 1.324 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình của HAG, nguyên nhân biến động này là do quý 2 năm nay tập đoàn không phải trích lập dự phòng liên quan đến các khoản phải thu khó đòi lớn trong quá khứ. Trong quý 2/2021, khoản dự phòng công nợ tồn đọng giảm so với cùng kỳ năm 2020.

Đồng thời, lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ được cải thiện hơn so với quý 2/2020 nhờ hoạt động kinh doanh các sản phẩm từ chăn nuôi heo, lãi từ bán cổ phần tại CTCP Nông nghiệp Quốc tế HAGL (HNG) và chi phí lãi vay giảm.

Cụ thể, doanh thu quý 2 đạt 535 tỷ đồng, giảm 102 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái do không còn doanh thu từ trái cây và mủ cao su sau khi tập đoàn không còn hợp nhất doanh thu của HNG.

Ngược lại, doanh thu bán heo tăng 190 tỷ đồng (năm ngoái không phát sinh doanh thu mảng này); doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa tăng 56 tỷ đồng; doanh thu cung cấp dịch vụ khác tăng 17 tỷ đồng.

Trong khi đó, giá vốn hàng bán trong kỳ giảm 150 tỷ đồng so với cùng kỳ; chi phí quản lý trong kỳ giảm 1.463 tỷ đồng do khoản dự phòng liên quan đến các khoản công nợ tồn đọng trong quá khứ giảm.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong kỳ giảm 64 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020 (quý 2/2020: 193 tỷ đồng; quý 2/2021: 129 tỷ đồng), nguyên nhân chủ yếu do lãi cho vay giảm 62 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 128 tỷ đồng.

Ngoài ra, lỗ khác trong công ty tăng 106 tỷ đồng so với cùng kỳ (quý 2/2020: 59 tỷ đồng; quý 2/2021: 165 tỷ đồng) do HAG đã chuyển đổi một số vườn cây trồng không hiệu quả để chuyển sang trồng chuối.

Giá cổ phiếu HAG vừa trải qua 2 phiên biến động liên quan đến thông tin Tập đoàn Thaco dừng rót vốn vào HNG, đồng thời Thaco “tố” HAG không trả nợ BIDV khiến một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của HNG vẫn bị kẹt trong ngân hàng. HAG cũng không giữ đúng cam kết khi đã đăng ký bán lượng lớn cổ phiếu HNG để giảm tỷ lệ sở hữu.

Tuy nhiên, sau 2 phiên giảm giá các phiên 23 và 26/7, cổ phiếu HAG và HNG đã tăng giá trở lại trong phiên 27/7 với thanh khoản tăng vọt sau khi thỏa thuận 3 bên (HAG, Thaco và BIDV) được công bố. Cho đến phiên 28/7, HAG lại đứng giá tham chiếu 5.000 đồng/cp.

Hiền Anh