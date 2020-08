Nhiều ngân hàng vẫn báo lãi nghìn tỷ

Từ đầu năm đến nay, bất chấp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp báo lãi tăng trưởng so với cùng kỳ. Đáng chú ý nhiều ngân hàng vẫn công bố lãi nghìn tỷ.

6 tháng đầu năm 2020, nhiều ngân hàng đạt lợi nhuận nghìn tỷ

Theo đó, Vietcombank (VCB) là ngân hàng có lợi nhuận đứng thứ 2 trong danh sách CLB lãi nghìn tỷ. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2020 lãi sau thuế đạt 4.615 tỷ đồng, con số này cao hơn so với quý 1/2020.

Ông lớn thứ 2 trong khối '4 big' ngân hàng là VietinBank (CTG). Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 của nhà băng này cho thấy, quý 2/2020, lãi sau thuế của nhà băng này đạt 3.610 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ, nâng tổng lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 lên hơn 6.000 tỷ đồng.

Còn ngân hàng BIDV (BID) báo lãi sau thuế quý 2/2020 đạt 2.237 tỷ đồng, nâng tổng LNST 6 tháng đầu năm 2020 lên 3.581 tỷ đồng. Số lãi quý 2 cũng tăng trưởng 22,4% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng gần 48% so với số lãi hơn 1.444 tỷ đồng đạt được trong quý 1. Con số lợi nhuận này giúp BIDV đứng ở vị trí số 10 trong danh sách CLB lãi nghìn tỷ.

Đối với khối tư nhân, đứng thứ 2 trong danh sách CLB lãi nghìn tỷ của ngân hàng là Techcombank (TCB). 6 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận sau thuế của nhà băng này đạt 5.400 tỉ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2019.

Tiếp đó, ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đứng thứ 3 trong khối nhà băng. Cụ thể, quý 2/2020, VPBank lãi 2.951 tỷ đồng, lũy kế sau 6 tháng đầu năm, ngân hàng đạt 5.265 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Đặc biệt, bất chấp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ngân hàng MBBank (MBB) cùng báo lãi tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể, lãi sau thuế quý 2/2020 của MBB đạt hơn 2.262 tỷ đồng, nâng tổng LNST 6 tháng đầu năm lên 3.975 tỷ đồng. Con số này thể hiện lợi nhuận của nhà băng này không những tăng trưởng 18% so với quý 2 năm ngoái, mà còn tăng 32% so với lợi nhuận đạt được quý 1 đầu năm. Số lãi này cũng giúp MBBank đứng vị trí thứ 9 trong bảng các thành viên của CLB lãi nghìn tỷ.

Cùng với đó, Ngân hàng TMPCP Phát triển TP HCM (HDBank) ước tính lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 2.300 tỉ đồng, bằng 50% kế hoạch năm.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB) với số lãi sau thuế 743 tỷ đồng trong quý 2, nâng tổng lãi 6 tháng đầu năm 2020 lên gần 1.329 tỷ đồng. Đây cũng là ngân hàng thứ 11 ghi danh vào câu lạc bộ lãi nghìn tỷ.

Còn Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 đạt 3.819 tỷ đồng. Và TPBank ghi nhận lãi sau thuế 819 tỷ đồng trong quý 2, nâng tổng LNST nửa đầu năm 2020 lên 1.628 tỷ đồng. Và trở thành ngân hàng thứ 10 trong danh sách câu lạc bộ lãi nghìn tỷ năm 2020.

Như vậy, tính đến thời điểm này, trong tổng số 21 doanh nghiệp ghi danh trong CLB lãi nghìn tỷ thì ngành ngân hàng đã đóng góp đến 11 cái tên.

Được biết, lợi nhuận của khối ngân hàng từ đầu năm đến nay vẫn tăng trưởng bất chấp những tác động từ dịch bệnh là do năm nay, hầu hết các ngân hàng đều điều chỉnh mục tiêu kinh doanh so với đầu năm. Theo đó, kế hoạch lợi nhuận năm nay của các ngân hàng chỉ ngang bằng hoặc tăng nhẹ so với năm ngoái.

Và từ đầu năm đến nay, lợi nhuận của đa số các ngân hàng vẫn ngang bằng hoặc nhích nhẹ so với năm ngoái, chủ yếu đến từ tín dụng (70-90%).

Theo đó, một số ngân hàng lãi lớn trong những tháng đầu năm nay đều có tín dụng tăng ấn tượng.

Lý giải điều này, lãnh đạo nhiều ngân hàng cho hay, ngay khi nền kinh tế bị tác động bởi dịch Covid-19, các ngân hàng đã nhanh chóng thay đổi danh mục tín dụng. Thay vì tập trung vào mảng khách hàng cá nhân, bán lẻ, tín dụng tiêu dùng, tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa… như trước đây, thì ngay từ đầu năm, nhiều ngân hàng đã chuyển hướng sang cho vay doanh nghiệp lớn, cho vay mua nhà, bán trái phiếu doanh nghiệp…

Quý 1/2020 đã có 15 doanh nghiệp ghi tên trong danh sách cấu lạc bộ lãi nghìn tỷ năm 2020. Trong đó nhóm ngành ngân hàng vẫn chiếm lượng lớn với 8 cái tên bao gồm Vietcombank (VCB), Techcombank (TCB), Vietinbank (CTG), VPBank (VPB), Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB), Ngân hàng Á Châu (ACB), BIDV (BID) và HDBank (HDB).

Hải Yến