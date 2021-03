Lãi suất huy động chạm đáy, ngân hàng tăng lãi suất kênh online để hút khách

Lãi suất gửi tiết kiệm online hiện đang được đa số các ngân hàng áp dụng ở mức cao hơn so với lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy từ 0,20%-1,80%/năm. Từ tháng 3/2021, ngân hàng nào trả lãi suất gửi tiết kiệm online cao nhất?

Mức lãi suất gửi tiết kiệm online hiện được các ngân hàng áp dụng cao hơn lãi suất tại quầy (ảnh minh họa).

Mặc dù có 1 số ít ngân hàng điều chỉnh lãi suất huy động tăng hơn so với tháng trước, tuy nhiên xu hướng điều chỉnh giảm vẫn diễn ra phổ biến. Tuy nhiên, so với mức lãi suất huy động tại quầy thì lãi suất gửi tiết kiệm online được nhiều ngân hàng áp dung ở mức khá cao, cao hơn lãi suất huy động tại quầy từ 0,20%-1,80%/năm, tùy từng ngân hàng.

Theo khảo sát của PV tại 4 ngân hàng 100% vốn nhà nước gồm Vietinbank, BIDV, Vietcombank và Agribank, cho thấy, lãi suất tiết kiệm online của Vietcombank, BIDV và Agribank được áp dụng tương đương với lãi suất huy động tại quầy giao dịch.

Theo đó, lãi suất gửi tiết kiệm online thấp nhất thuộc về ngân hàng Vietcombank với kỳ hạn 1 tháng là 2,90%/năm và mức cao nhất với kỳ hạn 24 tháng là 5,30%/năm.

Tuy nhiên, tại ngân hàng Vietinbank, khách hàng ưu tiên gửi tiết kiệm online được cộng thêm 0,2% năm so với lãi suất niêm yết tại quầy. Cụ thể, đối với kỳ hạn từ 3 tháng đến 9 tháng, lãi suất online được Vietinbank áp dụng tăng thêm 0,20%. Riêng kỳ hạn 1 tháng, 12 tháng và 24 tháng, mức lãi suất gửi online bằng mức gửi tại quầy.

Dưới đây là bảng lãi suất gửi tiết kiệm online của 4 ngân hàng Vietinbank, BIDV, Vietcombank và Agribank hiện nay:

Đối với các ngân hàng TMCP, lãi suất gửi tiết kiệm online tại các ngân hàng này đều được niêm yết cao hơn so với mức lãi suất gửi tại quầy giao dịch. Theo đó, mức chênh lệch thấp nhất là 0,20%/năm và mức cao nhất có thể lên đến 1,80%/năm. Vì vậy, nếu khách hàng gửi tiết kiệm online sẽ được hưởng mức lãi suất cao hơn.

Như tại ngân hàng Sacombank, lãi suất tiết kiệm online được áp dụng cao hơn từ 0,40%-0,50%/năm so với lãi suất gửi tại quầy; Techcombank cao hơn từ 0,35%-0,80%/năm; Nam Á Bank cao hơn từ 0,05%-0,80%/năm so với lãi suất tiết kiệm gửi tại quầy; đặc biệt là tại Maritimebank, lãi suất gửi tiết kiệm online cao hơn từ 1,00%-1,80%/năm; ngân hàng SHB cao hơn từ 0,45%-1,30%/năm so với gửi tại quầy;...

Trong số 26 ngân hàng TMCP được PV khảo sát dưới đây cho thấy, ngân hàng hiện nay trả lãi suất gửi tiết kiệm online cao nhất là ngân hàng ABBank với mức 8,00%, áp dụng cho kỳ hạn từ 12-24 tháng.

Bảng so sánh lãi suất gửi tiết kiệm online của 26 ngân hàng TMCP hiện nay.

Tiếp đó, có 2 ngân hàng đưa ra mức lãi suất online cao từ 7,00%/năm đó là ngân hàng là Nam Á Bank ở mức 7,00%/năm và Kienlongbank ở mức 7,10%/năm, đều áp dụng cho kỳ hạn 24 tháng.

Mức lãi suất online từ 6,00%-6,99%/năm được khá nhiều ngân hàng áp dụng. Theo đó, trong tổng số 26 ngân hàng TMCP dưới đây thì có tới 21 ngân hàng áp dụng mức lãi suất cao dao động từ 6,00%-6,99%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.

Chỉ có 2 ngân hàng áp dụng mức lãi suất dưới 6,00%/năm tại kỳ hạn 24 tháng, đó là Techcombank: 5,40%/năm và VPBank 5,20%/năm.

Nhìn vào bảng lãi suất trên cũng dễ nhận thấy, mức lãi suất giữa các ngân hàng rất khác nhau. Theo đó, đối với kỳ hạn gửi từ 1 đến 3 tháng, ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất cao nhất gồm: Nam Á Bank, SCB và Vietbank đang có mức lãi suất là: 4,00%/năm; Riêng ABBank có mức lãi suất cao nhất hiện nay là 5,00% và 5,50%/năm.

Đối với kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng, đứng đầu bảng vẫn là ABBank, hiện đang áp dụng mức lãi suất tiết kiệm online ở mức 7,80%.

Những ngân hàng có mức lãi suất huy động trên 6,00%/năm gồm các ngân hàng như: NCB, Nam Á Bank, Bảo Việt, Kienlongbank, SCB...

Hải Yến