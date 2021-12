Văn phòng đại diện của KienlongBank được đặt tại tầng 6, tòa nhà Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng (Hà Nội) với cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Văn phòng đại diện tại Hà Nội của KienlongBank sẽ thực hiện hỗ trợ, thúc đẩy và xây dựng chiến lược kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc trên địa bàn; nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới; quản lý và chăm sóc khách hàng; xây dựng các giải pháp điều hành phù hợp cho từng giai đoạn phát triển và hoạt động kinh doanh của KienlongBank trên địa bàn Hà Nội...

KienlongBank chính thức khai trương văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Chia sẻ về sự kiện này, bà Trần Thị Hường, Giám đốc văn phòng đại diện Kienlongbank tại Hà Nội cho biết: “KienlongBank đã và đang hoạt động mạnh mẽ, nổi bật tại thị trường phía Nam với hệ thống sản phẩm, dịch vụ đa dạng, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng. Việc KienlongBank khai trương văn phòng đại diện tại Hà Nội nằm trong kế hoạch mở rộng kinh doanh ra thị trường phía Bắc, nhằm xây dựng một hệ sinh thái, giúp cho khách hàng ở Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung có được những lợi ích mà KienlongBank đã làm rất tốt cho thị trường miền Nam”.

Có thể thấy, việc thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội chính là một bước đi quan trọng trong chiến lược chiến lược mở rộng hoạt động địa bàn tại miền Bắc của KienlongBank. Văn phòng đại diện tại Hà Nội đặc biệt mang đến lợi ích cho việc thúc đẩy tiếp thị, mở rộng các khách hàng, đưa thương hiệu và sản phẩm, dịch vụ của KienlongBank đến gần hơn với khách hàng khu vực phía Bắc. Đây có thể coi là một trong những nỗ lực hiện thực hóa chiến lược nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và hiện thực hóa mục tiêu trở thành Ngân hàng số hiện đại và thân thiện nhất Việt Nam của KienlongBank.

Được biết, địa điểm đặt văn phòng đại diện của KienlongBank tại Hà Nội cũng chính là nơi đặt trụ sở của văn phòng giao dịch KienlongBank chi nhánh Phạm Hùng.

Không gian sang trọng tại văn phòng giao dịch chi nhánh Phạm Hùng.

Trước đó vào hồi tháng 4/2021, KienlongBank cũng đã tiến hành chuyển địa điểm trụ sở hoạt động và đổi tên 3 phòng giao dịch (PGD) tại Hà Nội. Cụ thể, 3 PGD hoạt động tại trụ sở mới gồm: PGD Cầu Giấy đổi tên thành PGD Đông Đô, địa chỉ tại Tầng 1 - Tầng 2, tòa nhà S5-6, dự án Sunshine City Hà Nội, Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Đông Ngạc và phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội; PGD Láng Hạ đổi tên thành PGD Phạm Hùng, địa chỉ tại tầng 1 - tầng 2 - tầng 6, dự án Sunshine Center, số 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm; Và PGD Hà Đông đổi tên thành PGD Tây Hồ, địa chỉ tại Tầng 1 - Tầng 2, Tòa nhà R2, dự án Sunshine Riverside, Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

Văn phòng giao dịch tại chi nhánh Phạm Hùng là hình mẫu chuẩn mực của mô hình văn phòng All in one chuẩn 5 sao mà KienlongBank xây dựng cho hệ thống của mình. Theo đó, hệ thống phòng giao dịch của KienlongBank được thiết kế theo chuẩn nhận diện thương hiệu mới với không gian như các phòng chờ cao cấp, ứng dụng hàng loạt công nghệ khoa học hiện đại như quy trình eKYC (định danh điện tử khách hàng), trí tuệ nhân tạo AI, sinh trắc học, nhận diện khuôn mặt (Face ID), nhận diện giọng nói tự nhiên, công nghệ phân tích hình ảnh,… cùng hệ thống máy giao dịch tự động thế hệ mới STM có chức năng thay thế cho các quầy giao dịch truyền thống với đầy đủ các chức năng cho người dùng từ rút tiền, nạp tiền, cấp phát thẻ, mở sổ tiết kiệm… chỉ bằng vài điểm chạm một cách nhanh chóng, chính xác và bảo mật.

Các văn phòng giao dịch của KienlongBank được trang bị cơ sở vật chất hiện đại.

Máy giao dịch tự động thế hệ mới STM với nhiều chức năng hiện đại, có thể thay thế cho quầy giao dịch truyền thống.

Các văn phòng giao dịch mới của KienlongBank được coi là biểu tượng của môi trường làm việc hiện đại, được xây dựng, bố trí hợp lý, giúp tạo môi trường làm việc tốt nhất cho toàn thể nhân viên ngân hàng, hỗ trợ nhân viên phối hợp hiệu quả hơn trong công việc. Đồng thời, tạo môi trường giao dịch hiện đại, thẩm mỹ, mang tính tương tác cao, giúp mang đến những dịch vụ tốt nhất, đẳng cấp nhất cho khách hàng.

KienlongBank sở hữu đội ngũ giao dịch viên chuyên nghiệp, tận tình.

KienlongBank vừa bước qua tuổi 26 với bước chuyển mình ấn tượng theo hướng số hoá toàn diện. Trong chiến lược đổi mới của mình, KienlongBank coi công nghệ là nền tảng để mang lại những dịch vụ tốt nhất cho mọi khách hàng, hướng đến sứ mệnh của một nhà tiên phong số hóa, và một trong những mục tiêu quan trọng là số hóa nông thôn theo định hướng của Chính phủ.

KienlongBank cùng các đối tác đang từng ngày nghiên cứu, phát triển tiến đến làm chủ các công nghệ lõi trong ngành Tài chính – Ngân hàng để tham gia sâu hơn vào cuộc chiến tạo trải nghiệm mang tính độc nhất cho khách hàng. Cùng với đó, mỗi con người KienlongBank đều mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết mãnh liệt, không ngừng nỗ lực, tạo dựng nên những giá trị bền vững cho sự phát triển của ngân hàng. Đó là chìa khóa của thành công để KienlongBank sớm hoàn thành mục tiêu trong 5 năm tới trở thành ngân hàng số toàn diện hàng đầu Việt Nam.

Minh An