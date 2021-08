Giá vàng bất ngờ tăng mạnh, rủi ro rình rập

Đối mặt với áp lực bán tháo, giá vàng thế giới trong tuần qua có lúc đã giảm 100 USD/ounce, mạnh xuống mức 1.680 USD/ounce, nhưng rồi sau đó lại vượt dậy mạnh mẽ và kết thúc phiên giao dịch cuối tuần ở mức 1.780 USD/ounce. Như vậy, trong tuần qua, giá vàng thế giới đã tăng hơn 23 USD/ounce, từ mức 1.757 USD/ounce lên mức 1.780 .

Giá vàng thế giới trong phiên thứ Sáu đã tăng khá mạnh nhờ đồng USD yếu đi và thông tin dữ liệu khảo sát về chỉ số niềm tin người tiêu dùng tại Mỹ được công bố giảm xuống 70,2 điểm trong tháng 8. Đây là mức thấp nhất kể từ thời kỳ khó khăn nhất của đại dịch vào tháng 4/2020.

Tại thị trường vàng trong nước cũng tăng theo đà. Theo đó, chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng trong nước niêm yết ở mức 56,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,27 triệu đồng/lượng (bán ra). Như vậy, trong tuần qua, giá vàng trong nước đã tăng 250.000 đồng/lượng.

Với mức giá khoảng gần 1.780 USD/ounce ở thời điểm hiện tại, thì giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) đang ở mức 49,8 triệu đồng/lượng, như vậy, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới rơi vào khoảng gần 7,5 triệu đồng/lượng.

Nói về nguyên nhân khiến giá vàng thế giới có sự phục hồi mạnh mẽ sau khi chạm mức 1.680USD/ounce, giới chuyên gia trong lĩnh vực tài chính cho rằng thông tin về chỉ số CPI tháng 7 của Mỹ tăng thấp nhất trong vòng 15 tháng qua, chỉ đạt 0,5% khiến các nhà đầu tư e ngại rằng việc lạm phát của Mỹ tiếp tục tăng chỉ là thông tin nhất thời sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục trì hoãn việc thắt chặt chính sách tiền tệ khiến cho giá vàng hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư.

Ngoài ra, chỉ số niềm tin tiêu dùng của Mỹ theo khảo sát được công bố bất ngờ sụt giảm xuống mức thấp hơn nhiều so với mức dự kiến do dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ trở lại ở Mỹ, và đây là lý do khiến người tiêu dùng lo ngại kinh tế Mỹ sẽ suy giảm trở lại. Điều này sẽ làm cho đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ sụt giảm mạnh, là yếu tố hỗ trợ tích cực cho giá vàng.

Một trong những yếu tố hỗ trợ giá vàng tăng trong tuần qua đó là thông tin về vấn đề trần nợ công của Mỹ đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của thị trường tài chính toàn cầu. Theo đó, trần nợ công của Mỹ đang tăng, nếu không tạm hoãn trần nợ công thì nguy cơ sẽ rơi vào tình trạng vỡ nợ ở những tháng cuối năm.

Thông tin này khiến giới đầu tư trở nên đề phòng rủi ro và đi tìm kênh trú ẩn an toàn, vàng là một trong những kênh đó.

Một yếu tố cũng không kém phần quan trọng đó là trên thực tế, nhu cầu vàng vật chất ở 1 số quốc gia đang gia tăng trở lại, trong đó phải kể đến các nước ở châu Á như Ấn Độ và Trung Quốc, đặc biệt là tại Ấn Độ, nhu cầu vàng trang sức, đồng tiền vàng bất ngờ tăng mạnh đã giúp thị trường vàng phục hồi mặc cho tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

Những yếu tố trên đã khiến giới chuyên gia tài chính cho rằng giá vàng trong thời gian tới khó có thể giảm sâu, nhất là trong tuần này, Mỹ sẽ công bố một số dữ liệu kinh tế quan trọng của tháng 7, như doanh số bán lẻ, chỉ số sản xuất công nghiệp… Ngoài ra, Fed cũng công bố biên bản cuộc họp tháng 7… sẽ là nhân tố chính tác động đến giá vàng trong tuần này.

Nhiều chuyên gia nhận định, giá vàng tuần này sẽ phục hồi lên mức 1.800 USD/ounce. Giá vàng tuần này có thể tiếp cận mốc 1.900 USD/ounce nếu vượt qua mức 1.835 USD/ounce. Tuy nhiên, giá vàng cũng có thể phải chịu áp lực chốt lời, lúc đó vàng sẽ quay về mốc 1.700 USD/ounce, thậm chí là thấp hơn.

Sự hồi phục của thị trường vàng chưa đảm bảo chắc chắn bởi xét về góc độ đầu tư thì nhu cầu đầu tư cho kênh vàng vẫn chưa nhiều. Nhiều nhà đầu tư vẫn lo ngại những động thái của Fed sẽ tác động ngược tới thị trường vàng, do đó, các nhà đầu tư cần thận trọng khi giá vàng ở quanh vùng 1.800 USD/ounce.

Khảo sát về giá vàng tuần tới của Kitco với các chuyên gia trên phố Wall cho thấy, trong số 13 người được hỏi thì có 8 người dự báo vàng tăng giá.

Đối với khảo sát trực tuyến, có 57% tin rằng giá vàng sẽ tăng, 25% cho rằng giá vàng giảm và 18% có quan điểm giá vàng sẽ ít thay đổi.

Hải Yến