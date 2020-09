Đà Nẵng: Giám đốc khách sạn đích thân trực quầy để tiết kiệm, thấp thỏm ngóng mùa nhộn nhịp cuối năm

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Giám đốc điều hành khách sạn Biển Vàng (Phạm Văn Đồng, Đà Nẵng) cho biết, tình hình hiện tại không có khách, cả ngày chẳng có ai gọi hỏi phòng nên khách sạn chưa dám mở cửa.

“Vì mở cửa chi phí vận hành sẽ rất lớn. Nếu 1 ngày tôi không thu được 10 triệu thì coi như lỗ, không đủ tiền điện, tiền nước, chi phí nhân công”, chị Trinh lý giải.

Dọc tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp, hầu hết khách sạn vẫn 'cửa đóng then cài'.

Cũng theo chị Trinh, không chỉ khách sạn của chị mà hầu hết các khách sạn ở Đà Nẵng vẫn chưa vội mở cửa bởi ai cũng nhận thấy tình hình hiện tại nếu mở cửa cũng chẳng đón được khách.

Vì thế, chị Trinh quyết định chờ thời điểm thích hợp hơn: “Tôi dự kiến cuối tháng 9, đầu tháng 10 mới mở cửa hoặc nếu tình hình vài tuần nữa có khách thì chúng tôi sẽ mở cửa trở lại, việc này còn phụ thuộc vào khách. Khách sạn của chúng tôi chuyên tổ chức hội nghị, hội thảo nên hi vọng trong 3 tháng cuối năm sẽ phục hồi được mảng này”, chị Trinh nói.

Trong thời gian chờ đợi này, chị Trinh đã lên kế hoạch để hồi phục sau dịch chờ thời điểm để tung ra như giảm 49% giá phòng, đón tiễn sân bay miễn phí, tặng vé ăn miễn phí…

Chủ một khách sạn ở Đà Nẵng chia sẻ, dù đã cho phép nhưng các khách sạn vẫn chưa mở cửa để giảm gánh nặng chi phí. Thậm chí, hiện nay nhiều khách sạn ở Đà Nẵng đã phải rao bán, cho thuê, có khách sạn rao bán hơn 700 tỷ đồng. Các khách sạn tầm trung, khách sạn nhỏ cũng trong tình cảnh tương tự.

“Những khách sạn phải vay ngân hàng thì không trụ nổi nên rao bán khá nhiều, tuy nhiên họ không rao bán công khai, chỉ những người trong nghề mới biết”, vị này nói.

Một khách sạn khá lớn ở Đà Nẵng vẫn chưa thông báo mở cửa hoạt động trở lại

Là một trong số ít khách sạn mở cửa, anh Linh, giám đốc khách sạn Ken (Hồ Xuân Hương, Đà Nẵng) cho biết, sở dĩ khách sạn mở cửa vì thời gian qua có cho 2 khách mắc kẹt thuê. Tuy nhiên khách sạn chỉ duy trì 1 nhân viên trực ca đêm, còn anh Linh trực ca ngày để tiết kiệm chi phí.

“Thời điểm này không có một khách mới nào đến đặt phòng. Đà Nẵng vừa trải qua đợt dịch, tâm lý khách hàng chắc chắn vẫn còn lo ngại dịch bệnh, bên cạnh đó, Đà Nẵng sắp bước vào mùa mưa, mùa du lịch thấp điểm nên khó tránh khỏi chuyện vắng khách, hi vọng ra năm sẽ khởi sắc hơn”, anh Linh nói.

Trong thời gian vắng khách, anh Linh sẽ bảo trì, sơn lại phòng ốc, quét dọn thường xuyên, để sẵn sàng đón khách nếu thị trường khởi động lại.

Theo chủ các khách sạn, việc mở cửa trong thời điểm này sẽ vừa mất thêm chi phí vận hành mà vẫn chưa có khách.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, sở đang xây dựng kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch song song với phòng chống dịch trong tình hình mới.

Theo đó, Sở sẽ xây dựng bộ tiêu chí cho các đơn vị kinh doanh du lịch để thực hiện đón khách an toàn, đảm bảo phòng chống dịch. Bên cạnh đó, truyền thông về du lịch an toàn, điểm đến an toàn để người dân yên tâm khi đến Đà Nẵng.

Nhiều khách sạn vẫn quyết định chờ thời điểm thích hợp hơn mới mở cửa

Trước đó, ngày 7/9, ông Nguyễn Xuân Bình đã có công văn yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú chủ động trong công tác tổ chức đón và phục vụ khách chu đáo, giữ gìn thương hiệu hình ảnh điểm đến thân thiện mến khách; nghiêm cấm các hành vi phân biệt khách. Công khai niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Tại các khu vực công cộng như sảnh lễ tân, hành lang không được tụ tập quá 20 người, khoảng cách giữa nhân viên và các nhóm khách luôn đảm bảo tối thiểu 1m, thường xuyên mang khẩu trang, vệ sinh cá nhân, rửa tay sát khuẩn.

Đồng thời, các cơ sở lưu trú bố trí khu vực riêng biệt sẵn sàng làm địa điểm cách ly ngay khi phát hiện có người nhiễm bệnh.

Diệu Thuỳ