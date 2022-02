Khách hàng hưởng lợi gì từ chính sách thuê pin của hãng xe điện VinFast

Minh bạch và linh hoạt là hai yếu tố khiến giải pháp cho thuê pin xe điện của VinFast trở nên tin cậy và hấp dẫn hơn với khách hàng.

Việc kiểm soát và thanh toán chi phí thuê pin được đánh giá là thuận tiện hơn hẳn so với việc sử dụng xe xăng.

Khác với hầu hết các thương hiệu xe trên thế giới, VinFast đưa ra giải pháp cho thuê pin thay vì bán pin cho khách hàng mua xe điện. Đặt lên bàn cân giữa hai hình thức cho thuê pin và bán pin thì việc cho thuê sẽ đem đến nhiều lợi ích cho khách hàng hơn cả: vừa giảm chi phí mua xe, vừa giúp khách hàng không phải chịu bất cứ rủi ro nào trong quá trình sử dụng xe, vừa không phải lo khấu hao về pin. Pin thuê nếu có khả năng tiếp nhận sạc dưới 70% là đã được VinFast thay hoàn toàn miễn phí.

Pin ô tô điện VinFast được sản xuất trong dây chuyền hiện đại được vận hành bởi các kỹ sư, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm tại nhà máy VinFast Hải Phòng.

Trên thực tế, hình thức cho thuê pin đã được một vài hãng xe châu Âu áp dụng trước đây nhưng chưa phổ biến và thiếu tính linh hoạt. Một phần lý do đến từ sự phức tạp trong việc cân đối chi phí thuê pin do nhiều biến động trên thị trường trong quá trình khách hàng sử dụng xe. Vấn đề phức tạp của thế giới đã được hãng xe Việt Nam giải quyết dễ dàng bằng việc đưa ra chính sách thuê pin linh động và hợp lý cho người sử dụng xe điện.

Theo đó, VinFast sẽ cố định giá thuê bao pin theo từng năm. Việc điều chỉnh giá thuê pin sẽ được thực hiện vào ngày 01/12 hàng năm. Cơ sở để điều chỉnh giá là sự tăng/giảm của giá điện và giá xăng. Các số liệu này đều sẽ được kiểm toán bởi cơ quan uy tín để đảm bảo tính khách quan và đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu.

Hiện tại, mức giá thuê bao pin linh hoạt (đã bao gồm VAT) được VinFast công bố cho VF e34, VF 8 và VF 9 lần lượt là 657.000 đồng, 990.000 đồng và 1,1 triệu đồng cho quãng đường tối đa 500 km trong một tháng. Nếu quá 500 km đó, giá thuê sẽ cộng thêm 1.315 đồng, 1.980 đồng và 2.200 đồng tương ứng với 3 mẫu VF e34, VF 8 và VF 9 cho mỗi km vượt.

Với các gói thuê bao pin rất hợp lý, VinFast mở ra cơ hội sở hữu ô tô điện đẳng cấp với mức giá phù hợp cho nhiều gia đình.

VinFast cũng tính đến trường hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng xe nhiều. Do đó, hãng xe Việt đưa ra thêm gói thuê bao pin cố định với chi phí lần lượt là 1,805 triệu, 2,189 triệu và 3,091 triệu đồng áp dụng với các mẫu VF e34, VF 8 và VF 9. Khi sử dụng gói này, khách hàng có thể "đi tẹt ga" mà không phải lo lắng.

So với gói thuê bao pin trước đây áp dụng cho quãng đường 1.400 km của mẫu xe VF e34 thì gói mới có giá hấp dẫn hơn nhiều, nhất là với những người không có tần suất sử dụng xe quá nhiều, chủ yếu là đi lại trong thành phố. Trong khi đó, gói cố định lại mang đến lợi ích lớn cho những người sử dụng xe nhiều và thường đi xa

Để có được giá thuê pin như trên, VinFast không chỉ cân đối dựa trên mức tăng/giảm của giá điện và giá xăng tại thời điểm này mà còn tính toán theo mức tiêu thụ xăng của các xe cùng phân khúc. Điều này khiến cho giá thuê pin trở nên cạnh tranh hơn so với chi phí nhiên liệu khi sử dụng xe xăng.

VF e34 được nhiều đánh giá là chiếc xe giá trị nhất với mức giá hiện tại.

Ngoài giá thuê pin thì chi phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng cũng được VinFast công bố rõ ràng và bám sát theo giá điện dành cho gia đình. Mức giá sạc pin xe hiện tại là 2.834 đồng/kWh (chưa VAT), áp dụng theo đơn giá điện bậc 5 theo công bố của Bộ Công thương vào ngày 23/03/2019.

“Là một người đã sử dụng xe xăng chuyển sang xe điện, một trong những điều khiến tôi băn khoăn là chi phí thuê và sạc pin có tốt hơn so với xe xăng không, nhất là trong trường hợp sau này xăng có giảm giá thì sẽ ra sao. Khi biết đến chính sách điều chỉnh giá thuê pin mới của VinFast, tôi hoàn toàn yên tâm khi sử dụng chiếc xe điện này. Với nhu cầu đi làm hàng ngày trong nội đô, tôi thấy chi phí thuê và sạc pin xe điện rẻ hơn rất nhiều so với khi sử dụng xe xăng", anh Tuấn Anh, một khách hàng mua VF e34, chia sẻ và ghi nhận sự lắng nghe của VinFast với nhu cầu và quyền lợi của khách hàng.

VinFast VF 9 được cộng đồng đánh giá là mẫu xe điện đáng chờ đợi nhất năm 2022.

Trên thực tế, khi so sánh chi phí sử dụng pin so với việc đổ xăng thì kết quả là xe điện tiết kiệm hơn hẳn. Đặt thử phép tính đối với một người sử dụng xe với quãng đường đúng 500 km/tháng, có thể thấy chi phí cả thuê và sạc pin ước tính rơi vào khoảng hơn 877.000 đồng. Trong khi đó, nếu đổ xăng một chiếc xe cùng phân khúc SUV hạng C với mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 10 lít/100 km thì sẽ tốn khoảng hơn 1.265 triệu đồng cho quãng đường 500 km.

Ở một góc nhìn khác, anh Bắc Sơn - chủ xe VF e34 tại Hải Phòng - vui vẻ cho biết: "Giá xăng vừa tăng mạnh 1.000 đồng hôm vừa rồi và dự đoán sẽ còn tăng phi mã trong thời gian tới. Bạn bè mình đi xe xăng thì than ngắn thở dài suốt, mình đi xe điện thì chả phải lo nghĩ gì."

Sự minh bạch của chi phí sử dụng pin mà VinFast đưa ra khiến cho lựa chọn xe điện tại thời điểm này trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng cho xe điện ngày một hoàn thiện khi hàng chục ngàn cổng sạc được lắp đặt tại những địa điểm thuận lợi nhất tại khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Minh An