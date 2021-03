Huế: Rau xanh được mùa mất giá hơn nửa, 2.000đ/kg rau cần không có người mua

Trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nông dân trồng rau xanh ở tỉnh Thừa Thiên-Huế gieo trồng hàng trăm héc ta rau củ quả sạch chuẩn VietGAP. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật cùng điều kiện thời tiết nắng ấm thuận lợi nên cây trồng phát triển tốt, sản lượng rau xanh cung cấp ra thị trường dồi dào, đầy đủ các loại: rau mùi, rau cần, mồng tơi, xà lách, rau muống, rau cải, rau má, hành lá…

Những luống rau sạch chuẩn VietGAP của HTX Nông nghiệp Kim Thành (xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế).

Chưa kịp vui mừng vì được mùa thì nông dân vùng chuyên canh rau xanh lại phải đối mặt với nỗi lo giá nông sản giảm mạnh. Bên cạnh đó, nông sản địa phương còn phải cạnh tranh với nguồn hàng từ các địa phương khác đổ về.

Tại xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền), nơi trồng khoảng 35ha rau hàng năm và được coi là vựa rau xanh lớn nhất tỉnh Thừa Thiên – Huế, người dân vẫn tập trung thu hoạch đưa tới các chợ trong huyện hoặc bán cho thương lái với giá rất rẻ, bởi nếu không thu hoạch thì rau hỏng phải bỏ đi hết.

"Gia đình tôi trồng 1 sào rau nhưng mới chỉ bán được khoảng 30%, rất ít thương lái đến mua. Giá thì giảm mạnh, chỉ còn được một nửa so với trước tết nên cũng không mặn mà thu hoạch như những vụ trước đây", bà Nguyễn Thị Thắng (trú xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền) cho hay.

Ông Lê Vui - người chuyên trồng rau sạch, thành viên HTX Nông nghiệp Kim Thành chia sẻ, giá bán các loại rau giảm 50-70%. Rau mồng tơi trước Tết bán được 10.000 đồng/kg nay chỉ còn 5.000 đồng/kg, rau cần giảm mạnh chỉ còn 2.000 đồng/kg trong khi trước Tết bán được 5.000/kg.

Ông Lê Vui tiếp tục xới đất để trồng rau cho vụ sau.

Ở xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế), những người chuyên trồng rau má cũng đang lo lắng bởi hàng chục héc ta rau đang trong giai đoạn thu hoạch nhưng giá giảm mạnh, không đủ công làm nên người dân chỉ bán cầm chừng chờ giá nâng lên. Thế nhưng khi rau má quá ngày, già nua thì cũng không thể bán được.

“Mọi năm, giờ này thì thương lái chúng tôi tấp nập về mua tại ruộng với giá trên 15.000 đồng/kg chở vào thị trường TP Hồ Chí Minh hoặc TP Hà Nội bán, nhưng đầu năm nay hàng không đi được.

Hiện tôi chỉ đến mua giá 4.000 đồng/kg đưa về chợ bán lại với giá 5.000 đồng/kg”, chị Thủy (thương lái chợ đầu mối Phú Hậu đang cùng người dân thu hoạch rau má tại ruộng) cho biết.

Chị Thủy đến vườn thu mua rau má sạch chuẩn VietGAP ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền.

Trao đổi với PV, ông Ngô Văn Dinh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền (Thừa Thiên – Huế) cho biết: “Do dịch bệnh nên thị trường tiêu thụ trước đây ở các tỉnh, thành khác bị hạn chế; trong khi rau xanh ngoài tỉnh lại về nhiều khiến cho giá rau xanh giảm. Theo khảo sát thì một số hộ dân vẫn đang cố gắng bán rau đến kỳ thu hoạch. Phòng đã kiểm tra, báo cáo cấp trên và xin ý kiến chỉ đạo để tìm hướng phù hợp gỡ khó cho người dân”, ông Dinh nói.

Cùng hoàn cảnh các xã trồng rau ở huyện Quảng Điền, nông dân trồng hành lá nổi tiếng ở phường Hương An (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Sau đợt ảnh hưởng do mưa bão cuối năm 2020, người dân đã bắt tay vào việc khôi phục giống hành lá truyền thống của địa phương, hiện nay đã có sản phẩm để bán nhưng lại gặp khó khăn do giá giảm mạnh. Thương lái về mua tại ruộng chỉ trả giá khoảng 8.000 – 10.000 đồng/kg, so với mọi năm đã bị giảm hơn 50%.

Thương lái đến mua hành lá ở phường Hương An với giá 8.000 – 10.000 đồng/kg.

Ông Hồ Phước Toàn, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hương An thông tin, địa phương trồng hành lá theo chuẩn VietGAP nhưng giá hành lá hiện nay giảm mạnh bởi nguồn cung từ các vùng khác nhập về nhiều, thị trường dồi dào sản phẩm.

Những người dân chuyên thâm canh rau màu còn cho rằng, nguyên nhân khiến giá rau xanh ở tỉnh Thừa Thiên – Huế giảm giá là do dịch bệnh khiến người dân mất thị trường tiêu thụ tại các TP lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Dù rau mất giá, khó bán nhưng người dân vẫn chăm tưới đầy đủ.

Rau được thu hoạch vào buổi chiều để sáng sớm hôm sau đưa đi chợ bán.

