Hơn tháng nữa là Tết: Đào Nhật Tân vừa xuống phố đã bị khách mở hàng 'ép giá', tiểu thương thà ế chứ nhất quyết không bán rẻ

Các tiểu thương tại Chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) đã bày bán hoa đào phục vụ người dân Thủ đô chơi hoa sớm. Năm nay, người mua không nhiều như mong đợi, nhưng nhiều tiểu thương cho biết họ thà ế chứ không bán giá rẻ.

Còn hơn 1 tuần nữa mới đến Tết dương lịch, hơn tháng nữa là Tết Nguyên đán, nhưng một số tiểu thương tại chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) đã bày bán hoa đào phục vụ người dân Thủ đô chơi hoa sớm.

Tuy năm nay khó khăn vì dịch Covid-19 nhưng dù thế nào đi nữa, những cành đào vẫn là thứ không thể thiếu mỗi dịp Tết, vì thế các tiểu thương nơi đây vẫn hi vọng bán được hàng.

Đào Nhật Tân vừa xuống phố, đã có không ít người dân tranh thủ thời gian rảnh đến xem.

Người dân tỏ ra thích thú với những cành đào sớm.

Tại chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) những cành đào sớm được tỉa đem bán có giá từ 50.000 đến cả triệu đồng tùy vào kích thước, kiểu dáng.

Chị Anh Đào (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, gần nhà chị cũng có vườn đào nhưng bán đào thế nên mua được đào cành chị hay lên chợ hoa Quảng An để mua. "Thường thì gia đình tôi hay đi mua đào từ sớm chơi tới Tết âm. Năm nay, giá đào sớm vẫn còn khá đắt nên tôi chưa chọn được cành đào nào ưng ý", chị Anh Đào chia sẻ.

Tuy thời điểm này chưa phải chính vụ, nhưng tại chợ hoa Quảng An vẫn có đủ các loại hoa đào phục vụ cho người dân chơi tết.

Tiểu thương tại chợ hoa Quảng An cho biết thời tiết năm nay lạnh nên đào nở muộn, do đó giá những cành đào sớm cũng sẽ cao hơn so với mọi năm.

Sau một năm vật lộn vì dịch, những cành đào có giá quá cao được cho là sẽ kén khách hơn.

Để kịp phục vụ người dân chơi Tết sớm, các tiểu thương bận rộn với công việc cắt tỉa đào mong sao chọn được những cành đào ưng ý nhất bày trong gian hàng của mình.

Tiểu thương này chia sẻ, đào nhà trồng được nên bán giá rất phải chăng để phù hợp với túi tiền của mọi người. Tuy nhiên nhiều người trả giá rẻ quá, tiểu thương này cho biết thà ế chứ không bán rẻ cũng như không muốn mặc cả nhiều. Nhiều người mở hàng đã trả giá rẻ, nữ tiểu thương này không bán.

Cô Nguyễn Thị Tuất (áo hồng, Láng Thượng, quận Đống Đa) năm nào cũng đi mua đào về chơi Tết sớm. "Gia đình tôi thường mua đào chơi mấy đợt như Tết dương lịch, Tết âm lịch, rồi ra Giêng cũng mua về chơi. Năm nay đào sớm nên chưa đẹp và giá vẫn đắt hơn", cô Tuất chia sẻ.

Đào Nhật Tân xuống phố đón Tết sớm khiến nhiều người xao xuyến khi sắp tới Tết.

Theo Nhịp sống Việt