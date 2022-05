Lượng khách đến Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ đạt hơn 254 nghìn lượt khách, tăng 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Khách sạn Đà Nẵng kín phòng dịp lễ 30/4 nhờ giá rẻ, vắng khách ngoại Nhiều khách sạn 4-5 sao ven biển Đà Nẵng hiện nay đã gần như kín phòng trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, tổng lượng khách tham quan, du lịch thành phố Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ (30/4 - 03/5/2022) ước đạt hơn 254 nghìn lượt khách, tăng hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, khách nội địa đạt khoảng 246,6 nghìn lượt khách, tăng hơn 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2021; khách quốc tế đạt khoảng 7,4 nghìn lượt khách, tăng gần 16 lần so với cùng kỳ năm 2021 do năm ngoái chưa mở lại các đường bay quốc tế.

Hơn 254 nghìn khách đến Đà Nẵng trong 4 ngày nghỉ lễ

Khách du lịch đến tham quan du lịch Đà Nẵng dịp cao điểm nghỉ lễ tăng cao, chủ yếu đến từ các tỉnh, thành lân cận khu vực miền Trung, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Một số khu điểm ước đạt lượng khách cao trong cả kỳ nghỉ lễ như Sun World Bà Nà Hills, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn... Khách đường thuỷ nội địa ước đạt 7.000 lượt khách.

Bãi biển luôn đông nghịt khách

Công suất phòng khối 4-5 sao ước đạt trên 70%, trong đó khách sạn ven biển đạt trên 90%, khách sạn ở khu vực trung tâm công suất khoảng 40 – 50%. Trước lễ, một số khách sạn ghi nhận tình trạng hủy phòng khoảng 3-5% trong ngày 1 – 2/5 do dự báo thời tiết không thuận lợi, mưa to nhiều nơi.

Một số đơn vị lữ hành lớn như Chi nhánh Vietravel, Công ty Saigontourist, Công ty Cổ phân Vietnam Travelmart… mỗi đơn vị đã đón và phục vụ 40-50 đoàn khách, tương đương 4.000 - 4.500 khách đặt dịch vụ theo nhu cầu trong dịp lễ 30/4, 01/5/2022.

Các hoạt động trên bãi biển hút khách tham gia

Dịp lễ 30/4 – 01/5 năm nay, hoạt động du lịch Đà Nẵng rất sôi động và nhộn nhịp với nhiều chương trình, sự kiện văn hoá du lịch đặc sắc, hấp dẫn thu hút khách vui chơi. Các hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố diễn ra an toàn, ổn định.

Lãnh đạo Sở Du lịch cho biết, Đà Nẵng sẽ tiếp tục miễn phí tham quan một số địa điểm như danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ Thuật, Bảo tàng Điêu khắc Chăm…

Diệu Thuỳ