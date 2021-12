'Hàng xóm' nhà Tân Hoàng Minh trúng lớn, cổ phiếu giảm sàn quay đầu tăng vút sau phiên đấu giá đất 'kinh điển'

Trong ngày 10/12/2021, Trung tâm đấu giá tài sản Tp Hồ Chí Minh đã hoàn tất 4 phiên đấu giá 4 lô đất thuộc khu chức năng số 3, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, qua đó thu về 37.346 tỷ đồng cho ngân sách.

Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt (thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh) đă trúng đấu giá lô đất ký hiệu 3 -12 với giá 24.500 tỷ đồng. Lô đất này có diện tích 10.059,7m2, giá khởi điểm hơn 2.942 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh nhà thương mại Bình Minh trúng đấu giá lô đất 3-9 với giá 5.026 tỷ đồng. Lô đất này có diện tích 5.009,1 m2 với giá khởi điểm hơn 728 tỷ đồng. Công ty cổ phần Dream Republic trúng đấu giá lô đất 3-5 với giá 3.820 tỷ đồng và Công ty cổ phần Sheen Mega trúng đấu giá lô đất 3-8 với giá 4.000 tỷ đồng. Tổng cộng qua đấu giá 4 lô đất đã mang về khoản ngân sách 37.346 tỷ đồng cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong số đó, bất ngờ nhất thuộc về “tay chơi” Ngôi Sao Việt khi chi ra 24.500 tỷ đồng (tương đương 1,1 tỷ USD) để sở hữu 10.059,7m2. Như vậy, lô đất tại Thủ Thiêm nói trên có giá trị tương đương khoảng 2,43 tỷ đồng/m2. Đây được xem là mức giá kỷ lục trên thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay.

Quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM.

Phiên đấu giá kinh điển này vô tình khiến cho cổ phiếu của các doanh nghiệp đang sở hữu đất tại Thủ Thiêm được dịp tăng trần ngay sau đó nhờ hiệu ứng giá đất đắt đỏ nhất Việt Nam.

Đó là cổ phiếu CII của CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM và cổ phiếu NBB của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy. Cả hai mã cổ phiếu này cùng tăng giá trong phiên 10/12 (ngày diễn ra phiên đấu giá) và tăng trần liên tiếp 2 phiên sau đó.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch thứ Sáu ngày 10/12, CII tăng 4,5% lên 27.950 đồng/cp. Hai phiên giao dịch đầu tuần kế tiếp, CII đều tăng trần và kết đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/12 ở mức giá 31.950 đồng/cp. Trước đó, CII đã trải qua chuỗi 4 phiên giảm giá liên tiếp, trong đó có phiên giảm sàn (6/12).

Diễn biến tương tự với cổ phiếu NBB khi tăng giá trong phiên 10/12 và tiếp tục tăng trần hai phiên sau đó để đưa cổ phiếu này lên 42.900 đồng/cp. Trước đó, NBB đã bị 4 phiên giảm giá liên tiếp trong đó 2 phiên giảm sàn.

Được biết, CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) là doanh nghiệp sở hữu lô đất liền kề với lô đất ký hiệu 3 -12 mà Ngôi Sao Việt đã trúng đấu giá. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư của dự án khu căn hộ Thủ Thiêm River Park với vốn đầu tư 400 triệu USD theo thỏa thuận liên danh hợp tác với HongKong Land. Dự án Thủ Thiêm River Park quận 2 rộng khoảng 3,5ha, trong đó lô 3 – 15 rộng 15.376m2, cao từ 10 – 15 tầng và lô 3 – 16 rộng 19.881m2, cao 10 – 20 tầng.

Ngoài ra, CII còn có dự án The Riverin tại khu Thủ Thiêm sau khi UBND TP.HCM chấp thuận cho công ty triển khai dự án Khu nhà ở chung cư tại lô 3-15 và 3-16 (The Riverin) thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hợp đồng BT. Dự án The Riverin có tổng diên tích 35.259 m2, chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Một thành viên Khu Bắc Thủ Thiêm (công ty con của CII).

Không dừng lại ở đó, dự án Thủ Thiêm Lake View và Marina Bay Thủ Thiêm là 2 dự án do CII làm chủ đầu tư với tổng số vốn đầu tư trên 10.000 tỷ đồng, với tổng diện tích 85.255 m2, thuộc phân khu 3 và 4 tại khu đô thị Thủ Thiêm. Để thực hiện hai dự án này, CII đã đầu tư cơ sở hạ tầng cho hai khu này với tổng mức đầu tư lên đến 2.600 tỷ đồng.

Trong khi đó, CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) hồi tháng 5 vừa qua đã chi 635 tỷ đồng góp vốn với thời hạn 36 tháng để thực hiện các dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TP.HCM). Tháng 9, NBB tiếp tục rót thêm 490 tỷ đồng để thực hiện hợp đồng hợp tác với Công ty Khu Bắc Thủ Thiêm.

Ngoài hai doanh nghiệp nói trên, một số “ông lớn” khác cũng đang sở hữu đất tại Thủ Thiêm, gồm có: CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) sở hữu 16 lô nhà đất, chủ yếu là các quỹ đất thanh toán khi công ty tham gia xây dựng các dự án BT Cầu Thủ Thiêm.; CTCP Phát triển Sunshine Homes (SSH) cũng có dự án Venicia đang mở bán tại khu Thủ Thiêm quy mô hơn 7.000 m2;…

“Ông lớn” thực sự tại Thủ Thiêm là Công ty Địa ốc Đại Quang Minh - công ty con của THACO. Với việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ở Thủ Thiêm theo hình thức BT, đổi lại Đại Quang Minh được giao làm chủ đầu tư khoảng 106ha (trong đó gồm 45ha đất ở và thương mại, còn lại là đất xây dựng hạ tầng giao thông và các công trình tiện ích).

