Giật mình nước giặt D-nee, Comfort sản xuất bằng 'công nghệ xô chậu'

Hiện trường của xưởng sản xuất hàng nghìn can nước giặt mang thương hiệu D-nee, Comfort được sử dụng "công nghệ xô chậu".

Mới đây, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT Hà Nội đã bất ngờ kiểm tra xưởng sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH hóa mỹ phẩm T&T Á Châu do ông Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1994), có hộ khẩu thường trú tại thôn Phú Tàng, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội làm chủ.

Xưởng sản xuất nằm trên một ngã ba lớn tại thôn Chợ Nga, xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội. Địa điểm này khác so với địa chỉ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà cơ sở đã đăng ký với Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. Thời điểm lực lượng chức năng ập đến kiểm tra, các công nhân tại xưởng sản xuất đang làm việc bình thường.

Tại hiện trường, Đội QLTT số 17 ghi nhận trên 2.000 can nước giặt nhãn D-nee loại 3,8 lít thành phẩm; 400 can nước giặt nhãn Comfort thành phẩm; 45.000 tờ nhãn dùng cho sản phẩm D-nee; 1.800 vỏ thùng carton có chữ D-nee; 280 vỏ can có nhãn D-nee cùng 05 chiếc mô-tơ điện đã qua sử dụng dùng để pha chế thành phẩm không có nhãn hiệu.

2 sản phẩm chính D-nee và Comfort của xưởng sản xuất.

Tại xưởng, chủ cơ sở đã phân chia thành nhiều khu sản xuất, khu thành phẩm rất “chuyên nghiệp” như: khu nguyên liệu 1 và 2, khu bán thành phẩm, khu thành phẩm, khu sản xuất, kho hàng... Đáng nói, để sản xuất ra các sản phẩm nước giặt, nước xả vải, chủ cơ sở đã sử dụng một loạt “công nghệ xô chậu” với các nguyên vật liệu không rõ nguồn gốc.

Ngoài ra, ở một góc bên trong xưởng sản xuất có rất nhiều vỏ can các nhãn hiệu có dấu hiệu đã qua sử dụng trong tình trạng thủng, méo cùng một lượng lớn vỏ can nhựa trắng trong tình trạng mới, chưa dán nhãn các thương hiệu.

Theo ông Nguyễn Văn Thái - chủ cơ sở sản xuất, cơ sở nhập chai, thùng để đóng nước giặt, nước xả vải từ một cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Nhãn mác đều mang tên của các thương hiệu nổi tiếng, nhưng được nhập theo thùng, theo cân.

Xô nhựa và các can in nhãn hiệu D-nee, Comfort bày đầy trong xưởng sản xuất.

Theo ông Nguyễn Đạo An, Phó Đội trưởng Đội QLTT số 17, đơn vị sẽ tiến hành lấy mẫu gửi đi kiểm nghiệm để xác định mức độ vi phạm của sản phẩm.

Hiện tại, Đội QLTT số 17 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ sản phẩm có dấu hiệu vi phạm về trụ sở Đội để bảo quản. Đồng thời niêm phong toàn bộ mô-tơ điện dùng để pha chế thành phẩm tại địa chỉ sản xuất và giao cho chủ cơ sở tự bảo quản, trông giữ.

Trước đó, vào ngày 2/4 vừa qua, đội QLTT số 17 và đội QLTT số 11 thuộc Cục QLTT Hà Nội đã phối hợp với phòng An ninh kinh tế (Công an TP Hà Nội) bắt quả tang cơ sở sản xuất nước giặt, nước rửa chén bát, tinh dầu thơm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu D-nee của Thái Lan.

Cơ sở này nằm tại địa chỉ số 17, tổ 10 Trinh Lương, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội và được ông Nguyễn Đăng Đạt, sinh năm 1992 thuê để sản xuất.

