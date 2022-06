Giá vàng tuần tới ra sao?

Quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ là hai yếu tố chính tác động mạnh tới giá vàng tuần tới.

Giao dịch vàng vẫn khá trầm lắng trên thị trường vàng Việt Nam (Ảnh: Quốc Tuấn)

Sau khi mở cửa ở mức 1.852 USD/oz, giá vàng quốc tế giảm xuống 1.828 USD/oz, rồi phục hồi lên 1.874 USD/oz, sau đó lại giảm xuống 1.847 USD/oz và đóng cửa ở mức 1.851 USD/oz.

Tại thị trường vàng Việt Nam, giá vàng miếng SJC cũng giảm từ 69,5 triệu đồng/lượng xuống 69 triệu đồng/lượng ở những phiên đầu tuần, sau đó phục hồi lên mức 69,7 triệu đồng/lượng. Nhìn chung, giao dịch vàng vẫn khá trầm lắng.

Sở dĩ giá vàng quốc tế giảm khoảng hơn 30USD trong phiên cuối tuần này do báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ (NFP) tháng 5 khả quan hơn dự kiến, cụ thể NFP đạt 390.000 việc làm, so với mức dự kiến 328.000 việc làm. Dù NFP thấp hơn kỳ trước (436.000 việc làm), nhưng vẫn ở mức tương đối tích cực. Điều này cộng thêm việc tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức thấp 3,6%, khiến các chuyên gia, nhà đầu tư kỳ vọng FED vẫn sẽ tăng thêm 50 điểm phần trăm lãi suất, đồng thời giảm bảng cân đối tài sản xuống khoảng gần 9.000 tỷ USD trong cuộc họp ngày 14/6 và 26/7 tới dù lạm phát của Mỹ được cho là đã đạt đỉnh.

Trong bối cảnh kinh tế Mỹ đang suy giảm (GDP quý 1 âm 1,4%), nhiều chuyên gia dự báo trong cuộc họp tháng 9 tới, FED có thể sẽ chỉ tăng thêm 25 điểm phần trăm lãi suất, sau đó trì hoãn kế hoạch này để tiếp tục theo dõi tình hình kinh tế, rồi sẽ có quyết định tiếp theo cho việc thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, việc nhận định lạm phát của Mỹ đạt đỉnh chưa có gì chắc chắn khi chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn còn bị đứt gãy do cuộc chiến Nga- Ukraine và chiến lược zero- Covid của Trung Quốc. Đặc biệt, EU vừa quyết định ngừng nhập khẩu 2/3 lượng dầu vận chuyển trên biển từ Nga nhằm gây sức ép Nga ngừng chiến sự ở Ukraine, đẩy giá dầu tăng cao hơn. Do đó, lạm phát vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ mạnh hơn nữa, nhất là khi Nga vẫn một mức khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu đặt ra trong chiến sự Nga- Ukraine, còn Ukraine tuyên bố quyết đánh bại Nga với sự hỗ trợ tích cực của Mỹ và phương Tây.

Đáng chú ý, hiện đã bước vào mùa hè, nên nhu cầu vàng vật chất thường bước vào chu kỳ giảm. Do đó, yếu tố này sẽ không còn hỗ trợ tích cực cho giá vàng. Theo đó, giá vàng sẽ khó có sự bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn này, nhất là khi FED vẫn duy trì tăng lãi suất trong 2-3 cuộc họp kế tiếp. Tuy nhiên về dài hạn, giá vàng được nhận định sẽ còn tăng cao hơn nữa khi giao dịch vững trên 1.900USD/oz.

Quyết định của ECB và CPI của Mỹ sẽ tác động trực tiếp đến giá vàng tuần tới.

Ông Everett Millman, Chuyên gia phân tích cao cấp của Tập đoàn Gainesville Coins, cho rằng dù chiến sự Nga- Ukraine vẫn tiếp tục góp phần làm gia tăng vai trò trú ẩn của vàng, nhưng việc FED tiếp tục tăng lãi suất lại gây sức ép cho giá vàng. Vì vậy, giá vàng sẽ còn điều chỉnh, xoay quanh 1.800USD/oz trong ngắn hạn. “Nếu không vượt qua được ngưỡng tâm lý 1.900USD/oz, thì sẽ tiếp tục xoay quanh vùng 1.800USD/oz. Ngược lại, vượt qua 1.900USD/oz, giá vàng sẽ có bước tăng mạnh mẽ hơn”, ông Everett Millman nhấn mạnh.

Trong tuần tới, ECB sẽ có cuộc họp chính sách tiền tệ vào ngày 9/6. Nhiều khả năng ECB sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức hiện nay. Tuy nhiên, nếu ECB tăng lãi suất, sẽ gây sức ép cho USD, qua đó đẩy giá vàng tuần tớităng. Ngược lại, nếu ECB giữ nguyên lãi suất, thì sẽ ít ảnh hưởng đến giá vàng tuần tới. Ngoài ra, Mỹ sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày 10/6. Nếu CPI tăng mạnh hơn dự kiến, thì sẽ tác động tiêu cực đến giá vàng tuần tới, vì điều này sẽ làm tăng kỳ vọng của thị trường về việc FED tiếp tục tăng mạnh lãi suất. Ngược lại, giá vàng sẽ tiếp tục tăng.

Theo phân tích kỹ thuật, các chỉ số ADX, MACD, Stochastic... vẫn cho thấy xu hướng điều chỉnh, tích lũy của giá vàng tuần tới. Nếu giá vàng vượt qua 1.891USD/oz (MA50), thì sẽ tiến tới thách thức 1.900USD/oz. Trong khi đó, 1.841USD/oz (MA200) đang là mức hỗ trợ quan trọng, dưới mức này sẽ là 1.827USD/oz, kế tiếp là vùng 1.800USD/oz.

Theo DDDN