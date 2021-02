Giá vàng cố thủ mức cao đón lõng ngày Thần Tài bất chấp vàng thế giới lao dốc

Giá vàng SJC hiện tại đang ở mức 55,85 - 56,42 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch mua vào bán ra là 430.000 đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng trên sàn Kitco giao ở mức 1.773 USD/ounce.

Quy đổi theo tỉ giá niêm yết của Vietcombank, giá vàng thế giới vào khoảng 49,60 triệu đồng/lượng, tức thấp hơn vàng trong nước tới 6,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước hiện neo cao chênh giá vàng thế giới tới 6,8 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân khiến giá vàng trong nước có mức chênh lệch cao hơn giá vàng thế giới được nhiều ý kiến cho rằng, thời điểm này sát với ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng Âm lịch (tức vào ngày 21/2).

Một số doanh nghiệp kinh doanh vàng cho rằng, do thời gian qua, doanh nghiệp mua vào số lượng vàng lớn với mức giá cao để làm sản phẩm vàng phục vụ cho ngày Thần Tài nên giá vàng trong nước sẽ không “bắt nhịp” với giá vàng thế giới như hiện tại được. Và dự báo từ nay đến ngày Thần Tài, giá vàng trong nước sẽ còn tiếp tục neo ở mức cao.

Tuy nhiên, có lẽ đây không phải lý do. Bởi không phải thời điểm này giá vàng trong nước mới neo cao hơn giá thế giới mà trong năm qua, khi giá vàng có nhiều biến động tăng mạnh thì giá vàng trong nước luôn cao hơn giá vàng thế giới, có thời điểm cao hơn 6 triệu đồng/lượng và lần này là mức chênh lệch cao nhất, hơn 7 triệu đồng/lượng.

Giới chuyên gia tài chính trong nước thì cho rằng giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới là do nguồn cung vàng khan hiếm. Hơn nữa, thị trường vàng trong nước và thế giới đã không có sự liên thông từ nhiều năm qua.

Có nên lướt sóng vàng trong ngày vía Thần Tài không?

Theo thông lệ hằng năm, vào ngày mùng 10 tháng Giêng, mọi người đều mua vàng làm lễ vật để cầu xin một năm làm ăn gặp nhiều may mắn, nhất là đối với những nhà kinh doanh và buôn bán thì nghi lễ này không thể thiếu trong ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng được.

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, giá vàng tuy giảm nhưng vẫn đang neo cao hơn giá thế giới rất nhiều vì thế việc đầu cơ lướt sóng vàng cần cân nhắc thận trọng.

“Năm nào cứ đến sát ngày Thần Tài là giá vàng trong nước lại tăng. Năm nay có thế giá vàng không tăng nhiều trong ngày Thần Tài, nhưng hiện vàng trong nước đang cao hơn giá thế giới rất nhiều nên nếu mua lấy may đầu năm thì được nhưng để đầu tư thì không nên vì mua chỉ có lỗ”, nhà đầu tư này cho hay.

Sự tích ngày vía Thần Tài:

Có rất nhiều câu chuyện về Thần tài được truyền miệng từ xa xưa, tuy nhiên câu chuyện về vị Thần tài dưới đây được nhiều người biết nhiều nhất.

Đó là vị Thần tài tiên nhân trên trời chuyên trông coi tiền tài, vàng bạc cho gia chủ. Tuy nhiên, do một lần uống rượu say nên ông bị trượt chân ngã xuống dưới trần gian và bị mất trí nhớ.

Mọi người thấy ông lang thang lại có bộ quần áo rất đẹp nên đã lấy của ông mang ra chợ bán. Vì không có tiền, lại mất trí nhớ nên hằng ngày ông phải đi xin ăn. Thấy thế, một chủ quán bán gà vịt tốt bụng đã cho ông vào quán đãi ông ăn. Nhưng kỳ lạ thay, từ lúc ông vào quán ăn thì quán này đông khách hẳn lên, người ra vào tấp nập. Sau đó do người ông có mùi hôi thối, sợ mất hết khách, vị chủ quán liền đuổi ông đi.

Một người chủ khác thấy từ lúc ông bước vào quán kia thì đông khách một cách lạ thường liền mời ông sang quán mình ăn. Lúc ông sang quán này, quán bên kia lại vắng vẻ. Do thương ông không có gì để mặc, người dân đã mua cho ông một bộ quần áo mới để ông có thể mặc che chắn cơ thể của mình. Kỳ lạ thay, bộ quần áo ấy lại chính là bộ quần áo trước kia của ông. Sau khi mặc bộ quần áo ấy vào, Thần tài nhớ ra mọi chuyện và bay về trời.

Ngày ông bay về trời là ngày mùng 10 nên từ đó mọi người lấy ngày này là ngày vía thần Tài.

Hải Yến