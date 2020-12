Đắt khách dịch vụ ông già Noel đeo khẩu trang đi tặng quà, càng cận ngày giá càng tăng

Càng gần đến lễ Giáng sinh, dịch vụ thuê ông già Noel tặng quà càng đắt hàng, giá cũng thay đổi theo ngày. Tuy nhiên, do dịch bệnh nên đơn hàng thuê ông già Noel năm nay giảm nhẹ so với năm ngoái.

Khảo sát trên thị trường hiện nay, giá thuê ông già Noel tặng quà dao động từ 120.000 – 250.000 đồng, càng gần đến ngày lễ GIáng sinh thì mức giá này sẽ thay đổi cao hơn. Đi kèm trong gói tặng quà đó, mỗi ông già Noel sẽ giao lưu cùng các bạn nhỏ, gửi gắm thông điệp Giáng sinh.

Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Nga – trợ lý của nhóm “Ông già Noel Việt” cho biết, giá dịch vụ thuê ông già Noel được tính theo các mức giá khác nhau tùy ngày, giờ cũng như thời điểm.

Cụ thể, nếu sử dụng dịch vụ ông già Noel cổ tích - tặng quà cho bé tại nhà trước ngày 21/12 thì mức giá là 120.000 – 130.000 đồng. Nếu sử dụng dịch vụ tặng quà cho bé tại nhà trước ngày lễ 1 ngày hoặc đúng ngày lễ, mức giá sẽ từ 180.000 – 220.000 đồng.

Các mức giá này được áp dụng trong thời gian trước 17h, còn nếu sau 17h sẽ cộng thêm 10-20.000 đồng/địa điểm. Thời gian ông già Noel đến tặng quà khoảng 10 phút.

Ngoài ra, chị Nga cho biết, nếu khách sử dụng dịch vụ ông già Noel đoàn kết – tức là tặng quà cho lớp học, nhóm gia đình hay các công ty thì đơn vị này cũng phục vụ với nhiều mức giá khác nhau. Giá dao động từ 250.000 – 450.000 đồng, tùy theo ngày và áp dụng cho thời điểm trước 17h. Còn nếu sau 17h sẽ cộng thêm 50.000 đồng cho mỗi địa điểm. Thời gian ông già Noel tặng quà trong vòng 30 phút.

“Như năm trước, trung bình mỗi ngày chúng tôi nhận khoảng 100 đơn hàng, càng gần ngày lễ thì lượng đơn hàng càng tăng lên. Nhất là vào 2 ngày 23 và 24/12, số người đặt hàng tăng từ 200-300 đơn. Có nhiều lúc phải từ chối khách vì đã kín lịch, không phục vụ kịp. Vì thế, nếu đến sát ngày 23/12 khách mới đặt dịch vụ thì khó phục vụ được vì không còn ông già Noel nào trống cả. Chúng tôi luôn khuyến khích khách đặt sớm thì giá sẽ rẻ hơn, sát ngày lễ phí vừa cao hơn mà có khi còn bị từ chối”, chị Nga cho hay.

Theo tiết lộ của chị Nga, mùa Giáng sinh năm nay, nhóm Ông già Noel Việt cũng đã nhận được hàng trăm đơn, nhiều khách đặt lịch tặng quà sớm từ ngày 18, 19/12.

Tuy nhiên, chị Nga cũng cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên năm nay, dù nhóm vẫn nhận đơn hàng bình thường nhưng số lượng đơn có giảm hơn so với năm trước. “Đến thời điểm hiện tại, đơn đặt hàng giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm trước. Một điểm khác của năm nay, đó là khi các ông già Noel đi tặng quà sẽ phải đeo khẩu trang ở bên trong chòm râu”, chị Nga cho hay.

Cũng nhận tặng quà từ khách hàng cá nhân đến các nhóm khách tập thể, công ty, anh Thành - đại diện đơn vị dịch vụ chuyển quà ông già Noel Hà Nội cho biết, năm nay, mức giá ông già Noel chuyển quà dao động từ 150.000 – 250.000 đồng/địa điểm đối với khách hàng cá nhân. Còn với những nhóm khách hàng tập thể, mức giá sẽ từ 300.000 – 500.000 đồng. Tuy nhiên, mức giá này sẽ tùy theo ngày có thể điều chỉnh khác nhau.

“Giá cụ thể sẽ theo từng ngày, càng sát ngày lễ thì giá càng cao hơn. Thời gian ông già Noel phục vụ từ 40 – 60 phút. Ông già Noel sẽ tặng quà theo thời gian từ 6h sáng đến 16h, còn sau 16h đến 24h sẽ cộng thêm 50.000 đồng cho mỗi đơn. Đối tượng khách hàng chủ yếu ở các khu vực các quận nội thành Hà Nội, vì thế giá thành chỉ tính theo đơn chứ không tính theo khoảng cách xa hay gần”, anh Thành cho hay.

Chị Thu Hà (Cầu Giấy – Hà Nội) chia sẻ, năm nào gia đình chị cũng mua quà và đặt dịch vụ ông già Noel phát quà cho các con. Chị Hà cho biết, năm nay chị đã đặt thuê dịch vụ vào đúng đêm Giáng sinh với thời gian 15 phút để các con được trò chuyện và chụp ảnh cùng ông già Noel.

“Mặc dù chi phí thuê ông già Noel đúng dịp lễ đắt hơn các ngày khác nhưng tôi vẫn sử dụng để tạo cho các con có nhiều niềm vui hơn trong dịp lễ Giáng sinh này, từ đó các con có động lực học tập tốt hơn”, chị Hà nói.

