Giá lợn tăng kỷ lục, dân không dám ăn, tiểu thương tạm nghỉ bán vì ế ẩm

Giá lợn tăng kỷ lục, tiểu thương tạm nghỉ bán

Theo khảo sát của PV ngày 27/5 cho thấy, giá lợn hơi xuất chuồng tại các tỉnh miền Bắc lập kỷ lục, tiếp tục tăng trên 100.000 đồng/kg. Một số địa phương tăng cao với mức giá trên 100.000 đồng/kg gồm: Hưng Yên 105.000 đồng/kg, Ninh Bình là 102.000 đồng/kg, Phú Thọ 102.000 đồng/kg, Cao Bằng 100.000 đồng/kg, Nghệ An dao động từ 98.000-105.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tăng cao nên giá thịt lợn bán tại chợ cũng lập kỷ lục mới. Không riêng gì siêu thị mà tại các chợ dân sinh Hà Nội, giá thịt lợn tăng từ lên mức từ 180.000 – 220.000 đồng/kg, thậm chí như sườn non có nơi bán ở mức giá 270.000 đồng/kg.

Tương tự tại Nghệ An, giá lợn hơi tại đây hiện đã tăng vọt lên từ 98.000-105.000 đồng/kg đã kéo theo giá thịt lợn ở các chợ dân sinh tăng đột biến.

Vào đầu tháng 4, giá lợn hơi tại Nghệ An nằm ở mức từ 75.000-80.000 đồng/kg, nhưng bước sang tháng 5, càng gần cuối tháng thì giá lợn hơi nơi đây càng nhích cao. Hiện giá lợn hơi đã tăng lên mức 98.00 - 105.000 đồng/kg. Giá thịt lợn bán tại các chợ dân sinh cũng tăng cao, như thịt ba chỉ, sườn có giá 190.000 đồng/kg; thịt nạc thăn có giá 180.000 - 190.000 đồng/kg... còn tại các siêu thị, giá thịt lợn dao động từ 180.000 - 250.000 đồng/kg (tùy loại).

Chị Nguyễn Thị Thắm ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) tiểu thương bán thịt lợn ở chợ Vương Thừa Vũ cho biết, vợ chồng chị bán thịt lợn đã lâu nhưng chưa có thời điểm nào giá lợn lại tăng cao như hiện nay.

“Tôi thường mua lợn của bà con trong làng về thịt, cứ sáng sớm 2 vợ chồng tôi lại chở lợn vào TP để bán. Chưa năm nào thấy giá lợn cao như đợt này. Tuần trước, tôi mua lợn hơi trong làng và người dân đã bán giá hơn 100.000 đồng/kg rồi, mà đây là người bán còn nói với tôi là lấy giá “hữu nghị”.

Giá lợn cao, tôi mua đã khó, bán ra lại càng khó hơn. Trước đây, 1 con lợn khoảng 60-70kg, tôi chỉ bán trong nửa buổi sáng là hết veo, nhưng giờ thì khó bán lắm. Giá thịt lợn cao nên người dân ít ăn thịt hơn, nếu có mua thì họ cũng chỉ mua rất ít, vài ba lạng một thôi, còn trước đây họ mua cả mấy cân liền. Ế quá, có hôm 12 giờ trưa mà vẫn còn phân nửa thịt lợn, nên dạo này tôi toàn phải bán cả sang buổi chiều”, chị Thắm than vãn.

Còn anh Hoàng Văn Tịnh, một tiểu thương kinh doanh thịt lợn ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, giá lợn hơi ở đây cũng tăng từng ngày, cuối tuần trước đang có giá 95.000 đồng/kg thì hôm qua, hôm kia giá lợn hơi đã tăng xấp xỉ 100.000 đồng/kg. “Lợn hơi mỗi ngày 1 giá, trước đây thì chỉ mua lợn loanh quanh trong làng, nhưng giờ ngày nào tôi cũng phải đi sang các xã bên, thậm chí đi xa hơn để lùng sục mua mà vẫn khó. Hôm nào đi gặp được nhà xuất chuồng tận 2-3 con là tôi phải đặt cọc trước thì mới duy trì thịt lợn bán hằng ngày được”, anh Tịnh cho hay.

Tuy nhiên, anh Tịnh chia sẻ, từ ngày giá thịt lên cao nên hôm nào anh mua được lợn thì mới có bán, ngày nào không mua được thì phải “dựng phản” vì không có lợn.

“Mua đã khó nhưng bán càng khó hơn, vì mua lợn giá cao nên bán ra giá cũng cao, người dân ở quê lại thu nhập thấp nên hầu hết họ chuyển sang ăn những thứ khác. Trước đây mua bán tấp nập thì nay hàng thịt trở nên vắng khách, ế ẩm chưa từng có vì giá thịt lợn đắt ngang ngửa với thịt bò, tôm…”, anh Tịnh ngán ngẩm nói.

Không riêng gì các tiểu thương, một chủ lò mổ ở Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, nếu mua được lợn của dân còn đỡ, chứ mua lợn của trại, ngoài việc giá lợn cao, cộng với phí giết mổ, vận chuyển, kiểm dịch nên giá lợn móc hàm lên trên 150.000 đồng/kg, chính vì thế giá thịt thành phẩm ở các chợ cũng tăng lên cao.

Bán thịt lợn ở Kim Giang hơn chục năm nhưng cách đây 2 tuần, chị Thành đã phải “dựng phản” treo biển “tạm nghỉ bán” vì giá thịt lợn tăng quá cao không bán được.

“Chưa bao giờ thịt lợn lại ế ẩm như những ngày gần đây. Trước Tết, thịt còn bán chạy, bữa nào bán hết bữa đó, nhưng từ hơn tháng đổ lại đây, mỗi ngày tôi chỉ lấy khoảng nửa con lợn ở lò mổ về nhưng đến quá trưa vẫn không bán hết. Có nhà hàng xóm ngày nào tôi cũng gặp đi chợ, nhưng mời ‘gãy lưỡi' họ cũng không mua lạng nào, lúc nào cũng lắc đầu nói thịt đắt quá! Hiện nhiều người đã chuyển sang mua tôm, cá thay vì mua thịt lợn”, chị Thanh kể.

Cũng theo chị Thanh, giá thịt lợn quá cao nên tiêu thụ chậm và ế ẩm, lượng hàng bán ra giảm hơn phân nửa 2/3 so với trước. Vì thế, 2 tuần nay chị Thanh đã “dựng phản” tạm nghỉ bán chờ qua đợt ‘bão giá”.

Người tiêu dùng ‘bỏ qua’ thịt lợn, tiểu thương thì tạm nghỉ bán để chờ qua đợt bão giá. Nhưng chờ đến khi nào thì mới qua cơn ‘bão giá’ thịt lợn? vẫn là câu hỏi khó có lời giải đáp không chỉ đối với người tiêu dùng mà với cả các tiểu thương kinh doanh thịt lợn.

Trước đó, lãnh đạo Bộ NN&PTNT đã rất nhiều lần cảnh báo, giá thịt lợn cứ tăng cao mãi, không chịu giảm, người tiêu dùng sẽ chuyển sang ăn các loại thực phẩm khác có giá rẻ hơn như gà, bò, vịt, tôm, cá,... Đến lúc mất thị trường rồi thì sẽ rất khó lấy lại. Và đúng như lời cảnh báo này, hiện không chỉ người tiêu dùng mà cả những tiểu thương kinh doanh thịt lợn cũng không chịu nổi cơn sốt giá lợn hiện nay.

Vào cuối tháng 3/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đã buổi làm việc với 15 doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong nước bàn giải pháp quyết tâm đưa giá thịt lợn hơi về mức hợp lý.

Theo đó, các doanh nghiệp đã cam kết từ ngày 1/4 sẽ giảm giá lợn hơi xuất chuồng về mức 70.000 đồng/kg và khẳng định đây là một trong những biện pháp để bình ổn giá thịt lợn trên thị trường và chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng.

Thế nhưng, sau chưa đầy 2 tháng, doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong ngành bất ngờ tăng giá lợn hơi xuất chuồng. Cụ thể là vào ngày 22/5 vừa qua, lãnh đạo công ty chăn nuôi nắm giữ thị phần lớn nhất tại Việt Nam cho biết đã quyết định tăng giá bán lợn hơi từ 70.000 lên mức 75.000 đồng/kg. Và noanh nghiệp này mới đây tiếp tục xác nhận tăng giá lợn hơi xuất chuồng lần 2 (tính từ 1/4 như cam kết) thêm 3.000 đồng/kg thành 78.000 đồng/kg.

Lãnh đạo doanh nghiệp lý giải, việc tăng giá là do bất khả kháng. Gần 2 tháng nay, các doanh nghiệp cam kết đưa giá lợn hơi về mức 70.000 đồng/kg, song thực tế giá mặt hàng này không hề hạ nhiệt mà còn có xu hướng tăng mạnh tại các trang trại của dân, lên 90.000-100.000 đồng/kg.

Với việc giá thành tăng mạnh, sau khi trừ chi phí, người nuôi lợn lãi cao, đặc biệt các doanh nghiệp chăn nuôi thu lợi khủng bởi họ nắm giữ thị phần chăn nuôi rất lớn.

Doanh nghiệp chăn nuôi kinh doanh lợn lãi lớn

Theo kết quả kinh doanh quý 1/2020 của các doanh nghiệp chăn nuôi, kinh doanh lợn như: Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco, Vissan, Vilico... lần lượt báo lãi khủng nhờ giá thịt lợn tăng vọt trong quý đầu năm nay.

Cụ thể, theo công bố kết quả kinh doanh quý 1/2020 của Công ty Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan - VSN) cho thấy, doanh thu thuần trong quý 1 của công ty này đạt hơn 1.453 tỉ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2019 và lãi sau thuế 46,5 tỉ đồng, tăng 19%. Trong đó, doanh thu thịt tươi sống chiếm gần 669 tỉ đồng, tăng 20% và doanh thu thực phẩm chế biến chiếm gần 742 tỉ đồng, tăng 22%.

Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco (MLS), đơn vị chuyên chăn nuôi heo siêu nạc, sản xuất và kinh doanh heo thương phẩm, lợn giống… cũng nhờ giá lợn tăng vọt đã thu được doanh thu quý 1/2020 hơn 93 tỉ đồng, tăng gần 34% so với quý 1/2019.

Còn báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam (Vilico - VLC) báo cáo quý 1/2020 đạt doanh thu đạt 633,4 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 28,1%, tăng khá mạnh so với con số 19,1% quý 1/2019. Kết quả công ty báo lãi sau thuế gần 50 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin mới đây cho biết, Bộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu mặt hàng thịt heo đông lạnh từ mức 15% xuống 10% và áp dụng đến hết năm 2020. Theo Bộ Tài chính, việc giảm mức thuế này nhằm góp phần bình ổn giá thịt heo, đảm bảo đời sống nhân dân, đặc biệt trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hải Yến