Dự kiến nhập khẩu 1,9 triệu heo thịt Thái Lan

Trong ngày, lô heo thịt 500 con do Công ty TNHH Thành Đô Nghệ An nhập khẩu đã về đến cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) và được thông quan để chuyển đến trại cách ly kiểm dịch đã đăng ký tại Nghệ An.

Tiêu độc khử trùng heo sống nhập khẩu từ Thái Lan . Ảnh: VĂN GIANG

Dù thịt heo Thái Lan vẫn chưa có mặt trên thị trường do heo sống cách ly kiểm dịch 5 ngày trước khi giết mổ nhưng thị trường đã có những phản ứng tích cực. Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam (DN có thị phần lớn trên thị trường) thông báo giảm giá bán thịt heo mảnh 2.000 đồng/kg, từ 106.500 đồng/kg xuống còn 104.500 đồng/kg, áp dụng từ ngày 17/6. Đồng thời, công ty cũng không tăng giá một số mặt hàng pha lóc từ ngày 17/6 như đã thông báo trước đó mà vẫn áp dụng giá cũ. Đại diện Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam giải thích nguyên nhân của quyết định trên là do giá heo hơi trên thị trường sụt giảm, chợ bán chậm.

Trong khi đó, chợ sỉ thịt heo lớn nhất TP.HCM lại diễn biến ngược. Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản Hóc Môn (TP.HCM) ghi nhận giá sỉ thịt heo mảnh tại chợ ngày 17/6 đã tăng 5.000 đồng/kg so với ngày 15/6, lên mức 110.000 đồng/kg (loại 1) và 100.000 đồng/kg (loại 2). Tuy nhiên, giá sỉ thịt heo pha lóc lại ổn định ở 4 mặt hàng chính là: cốt lết 100.000 đồng/kg, nạc 130.000 đồng/kg, sườn non 150.000 đồng/kg, giò trước 85.000 đồng/kg. Nguyên nhân là do lượng heo về chợ chỉ đạt 3.734 con, giảm 288 con so với ngày 15-6 nên thương nhân kỳ vọng giá tăng trở lại nhưng thực tế là sức mua vẫn yếu nên các mặt hàng pha lóc không thể tăng giá.

Theo nld.com.vn