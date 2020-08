Chuyên gia dự báo 'giá vàng tiếp tục biến động mạnh những ngày tới'

Trong phiên giao dịch trưa ngày 13/8 theo giờ New York, giá vàng thế giới giao ngay trên sàn New York chạm ngưỡng 1.950 USD /ounce rồi giảm nhẹ xuống 1.945 USD /ounce, tăng 31,1 USD /ounce so với mức đóng cửa phiên ngày 12/8.

Trước đó, hôm 12/8, kim loại quý chứng kiến phiên giao dịch với biến động kỷ lục. Giá vàng mở cửa ở mức 1.912 USD /ounce rồi lao dốc xuống còn 1.862 USD /ounce trước khi tăng lên áp sát ngưỡng 1.950 USD /ounce.

Giới chuyên gia nhận định giá vàng biến động kỷ lục đã cho thấy yếu tố đầu cơ tác động mạnh đến thị trường. Ông Jeffrey Halley, nhà phân tích cao cấp khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Oanda, nói với Zing giá kim loại quý sẽ tiếp tục biến động mạnh trong những ngày tới.

Giá vàng biến động kỷ lục cho thấy yếu tố đầu cơ tác động mạnh đến thị trường. Ảnh: Chí Hùng.

"Như chơi tàu lượn siêu tốc"

"Không ai có thể phàn nàn về sự thiếu biến động của giá kim loại quý vào lúc này. Hôm 12/8, các nhà giao dịch đã trải qua một phiên giao dịch không khác gì chơi tàu lượn siêu tốc", ông Jeffrey Halley, nhà phân tích cao cấp khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Oanda, bình luận.

"Tôi nhận thấy hai điều ở đợt biến động giá này. Đầu tiên là biến động giá bị chi phối bởi các nhà đầu cơ muốn bán tháo nhanh khi giá giảm. Thứ hai, những nhà đầu tư dài hạn đã mua mạnh tay ở mức giá 1.850 USD /ounce", ông Halley giải thích.

Theo chuyên gia tại Oanda, mức hỗ trợ của giá vàng là 1.913 USD /ounce và tiếp theo là 1.863 USD /ounce. Ông nhận định giá kim loại quý có khả năng xuống còn 1.830 USD /ounce. Trong khi đó, ngưỡng kháng cự là 1.949 USD /ounce và 1.960 USD /ounce.

Giá vàng biến động mạnh trong những ngày qua. Ảnh: Reuters.

Những biến động giá gần đây đã mở rộng phạm vi ồ ạt, dẫn đến khoảng cách lớn giữa mức hỗ trợ và mức kháng cự. "Giá vàng sẽ còn tiếp tục biến động mạnh", ông cảnh báo.

Còn theo ông Leigh Goehring tại Công ty nghiên cứu Goehring & Rozencwajg Associates, giá vàng có thể sụt giảm đến 1.700- 1.500 USD /ounce trước khi đảo chiều và vượt ngưỡng 2.000 USD /ounce.

"Đúng là có các yếu tố kinh tế vĩ mô tác động đến giá vàng. Chẳng hạn như đồng USD mạnh lên và Cục Dự trữ Liên bang có khả năng điều chỉnh. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến giá kim loại quý sụt giảm trong tuần này chủ yếu do chốt lời chứ không phải bất kỳ sự thay đổi cơ bản nào trong nền kinh tế", ông Gary Wagner nhận định.

"Tôi tin rằng không phải do yếu tố vĩ mô mà bởi thị trường đã trở nên quá đông đúc. Các nhà đầu tư bán tháo vì trước đó họ chỉ mua và mua", ông Gary nói thêm. Theo ông, cơn sốt giá vàng khiến nhiều người bạn của ông cũng chuyển sang đầu tư vào vàng. "Tôi nhận thấy tâm lý bầy đàn ở đó", vị chuyên gia bình luận.

"Cơ hội tốt để mua vào"

Giới chuyên gia nhận định giá kim loại quý sẽ giảm mạnh sau khi tăng phi mã trong một khoảng thời gian rất ngắn. Chỉ mất vỏn vẹn 3 tuần, giá vàng đã xuyên thủng mức kỷ lục 1.920 USD /ounce hồi năm 2011, vượt ngưỡng 2.000 USD /ounce và thiết lập mức kỷ lục mới 2.050 USD /ounce. "Đợt giảm giá này là cơ hội tuyệt vời để mua vào", ông Goehring nhận xét.

Trên thực tế, thị trường tăng giá đã bắt đầu từ mức 1.050 USD /ounce lên mức cao 2.050 USD /ounce. Với áp lực chốt lời từ các nhà đầu tư này, theo ông Goehring, giá vàng có thể rơi xuống đâu đó trong khoảng từ 1.500 USD /ounce đến 1.700 USD /ounce.

Nhìn lại năm 1999-2001, giá vàng bắt đầu bước vào thị trường tăng giá ở mức 250 USD . Sau đó, giá kim loại quý đạt đỉnh 1.920 USD /ounce hồi năm 2011. Kể từ đó đến nay, vàng giảm giá 45% trước khi leo dốc trở lại và thiết lập mức cao mới trong năm nay.

Lo ngại lạm phát khi các chính phủ bơm tiền kích thích nền kinh tế khiến giá vàng tăng mạnh. Ảnh: Reuters.

Thêm vào đó, khi sức khỏe nền kinh tế phục hồi, những nhà đầu tư mua vàng vì mối lo ngại đối với dịch bệnh sẽ đồng loạt bán tháo. Theo ông Goehring, ở chặng tiếp theo, vàng sẽ không tăng giá vì nỗi sợ đối với dịch Covid-19 mà bởi vấn đề lạm phát. "Trong vài tháng tới, hãy tận dụng thời điểm giá thấp để tích lũy vàng", vị chuyên gia tại Goehring & Rozencwajg Associates nhấn mạnh.

Dựa trên nghiên cứu của Goehring & Rozencwajg Associates, vàng thường được giao dịch ở quy mô tương đối với bảng cân đối của Cục Dự trữ Liên bang. Theo phân tích của công ty này đối với số lượng vàng do chính phủ Mỹ nắm giữ và bảng cân đối của Cục Dự trữ Liên bang, giá kim loại quý có thể đạt 10.000- 15.000 USD /ounce vào cuối thập kỷ này. Trong đó, lạm phát là một trong những động lực chính thúc đẩy giá vàng.

"Thị trường vàng đã đưa ra cảnh báo rằng môi trường giảm phát mà chúng ta trải qua trong 40 năm sắp kết thúc. Một kỷ nguyên mới chuẩn bị mở ra", ông Goehring bình luận.

"Tôi cho rằng giá kim loại quý sẽ vượt mức đỉnh hiện tại và tăng thêm trong nhiều tuần và tháng tới. Nhưng cùng với đà tăng đó là những đợt điều chỉnh giá mạnh như chúng ta đã thấy", chuyên gia phân tích giá vàng Jim Wyckoff của Kitco News nói với Zing.

