Chị em đua nhau đặt mua đào gai, mộc lan lạ mắt chơi Noel

Những cành đào gai lạ mắt được nhiều người đặt mua chơi trong dịp Giáng sinh và Tết dương lịch.

Các loại hoa mới với giá phải chăng luôn thu hút chị em tìm mua cắm trưng vào các dịp lễ, tết. Trong đó, hoa đào gai tại nhiều cửa hàng luôn trong tình trạng "cháy" hàng, khách phải đặt trước mới có.

Chị Phạm Thúy - chủ cửa hàng hoa ở Hoàng Mai (Hà Nội) cho hay, hiện cửa hàng đang có loại hoa mới là đào gai khá lạ mắt, được nhiều khách đặt mua.

Đào gai nhập khẩu từ Trung Quốc, mỗi bó có 1-2 cành to, dài khoảng 90cm- 1m.

“Đào gai nhập khẩu từ Trung Quốc, mỗi bó có 1-2 cành to, dài khoảng 90cm- 1m. Giá chỉ 115.000 đồng/bó. Mùa hoa đào gai ở Trung Quốc kéo dài từ tháng 11 đến khoảng tháng 3. Đặc biệt, đào gai có nhiều chùm quả nhỏ chi chít màu cam nhìn rực rỡ bắt mắt, chứ không có hoa như thông thường nên nhiều chị em rất thích thú”, chị Thúy nói.

Chính vì thế nên cửa hàng chị Thúy bán được 20-30 bó mỗi ngày. Tuy nhiên, không phải lúc nào hoa cũng có sẵn, khách muốn mua thường phải đặt trước, hoa sẽ về theo từng đợt. Giá hoa không quá đắt, lại khá độc lạ trên thị trường nên được nhiều người ưa chuộng.

Đào gai đang được bán trên thị trường với giá 115 - 150.000 đồng/bó.

Cũng theo chị Thúy, đào gai cắm rất bền, thời gian chơi được cả tuần, với những ai biết chăm cẩn thận thì thời gian chơi hoa còn được lâu hơn nữa.

Một cửa hàng hoa nhập khẩu khác ở trên phố Kim Mã (Hà Nội) cho biết, hiện cửa hàng không có đào gai sẵn, khách muốn mua phải đặt trước mới có. Giá mỗi bó đào gai ở đây từ 120.000 – 150.000 đồng, tùy từng bó.

“Mỗi tuần cửa hàng lại gom đơn 1 lần, sau đó sẽ nhập hoa về để trả cho khách. Trung bình cứ mỗi tuần bán được trên chục bó đào gai”, nhân viên cửa hàng hoa trên phố Kim Mã cho hay.

Cành hoa mộc lan nhiều hàng hoa đang bán với giá 220.000 đồng/bó gồm vài cành.

Tương tự như đào gai, trên thị trường hoa năm nay hiện đang có những bó hoa mộc lan khá lạ mắt, chủ cửa hàng hoa ở Hoàng Mai cho biết, loại hoa này không phải nhập khẩu mà được trồng ở Việt Nam.

Tuy nhiên, do cành phải cắt từ những cây to nên giá đắt hơn so với đào gai. Theo đó, mỗi bó hoa mộc lan có giá từ 220.000 đồng và cửa hàng chỉ có hoa màu trắng.

Mộc lan toàn nụ và phải cắm cả tuần hoa mới nở.

“Hoa mộc lan thân gỗ nên dễ cắm, mỗi bó có từ 3-5 cành, tùy vào độ to nhỏ của từng cành. Mỗi cành dài khoảng 60-70cm. Mộc lan toàn nụ và phải cắm cả tuần hoa mới nở nên cắm mộc lan rất bền”, chị Thúy cho biết.

Theo dự đoán của những người kinh doanh hoa mộc lan, đây sẽ là loại hoa được ưa chuộng trong dịp Tết năm nay bởi hoa này lâu tàn, có thể chơi được nửa tháng, lại có mùi thơm dễ chịu.

