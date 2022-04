Đón chờ tổ hợp mua sắm “siêu chất” phía Tây thủ đô sắp khai trương

Vincom Mega Mall Smart City - trung tâm thương mại nổi (TTTM) đầu tiên và lớn nhất Việt Nam ra mắt trong năm 2022 – đang trở thành tâm điểm được người dân Thủ đô chờ đón trong dịp nghỉ lễ 30/04 và 01/05 sắp tới đây.

Kohnan – Đem phong cách Nhật đến tổ ấm mới

Kohnan – siêu thị hàng tiêu dùng Nhật Bản - sẽ có mặt tại tầng 3 của Vincom Mega Mall (VMM) Smart City. Đây là thương hiệu nổi tiếng chuyên cung cấp mặt hàng sinh hoạt với hơn 300 cửa hàng tại xứ sở mặt trời mọc. Người tiêu dùng Việt đã ưa chuộng Kohnan ngay từ những cửa hàng đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, qua những món đồ làm đẹp, nội thất, gia dụng… hiện đại, gọn nhẹ, nhiều công năng “chuẩn Nhật”.

Các vật dụng trang trí, nội thất… với lối sống “Minimalism” tới từ Nhật Bản tại Kohnan hứa hẹn sẽ là nơi cực kỳ hút khách.

Ngay tại VMM Smart City, các gia đình có thể thỏa thích lựa chọn giữa gian hàng đồ Nhật rộng lớn với hàng nghìn sản phẩm. Đặc biệt, phân xưởng DIY (Do it yourself - tạm dịch là “tự mình làm”) và khu vực đồ làm vườn tại gia có lẽ là thiên đường mà mọi gia đình đều mong muốn khám phá để có thể set up một khu vườn trong mơ, thêm một chút “thơ” vào cuộc sống hàng ngày giữa lòng Thủ đô sôi động.

Các “thiên đường” ẩm thực nhập khẩu chất lượng cao

Một trong những tên tuổi thực phẩm nhập khẩu lớn có mặt tại VMM Smart City chính là Annam Gourmet. Thương hiệu này đã có hơn 20 năm kinh nghiệm với hơn 10,000 sản phẩm là thực phẩm và đồ uống của các thương hiệu tốt nhất trên thế giới đến Việt Nam, được mệnh danh là “niềm mơ ước của các đầu bếp gia đình”. Annam Gourmet tại VMM Smart City cũng là siêu thị nhập khẩu cao cấp có quy mô lớn bậc nhất ở phía Tây thủ đô với hàng nghìn sản phẩm hảo hạng mỗi ngày. Từ hải sản đến các loại cá thịt, rau củ tươi sống… đến khu vực ẩm thực quốc tế độc đáo với Tuần lễ ẩm thực các nước như Ý, Pháp, Tây Ban Nha…, các gia đình “sành ăn” khi đến Annam Gourmet sẽ được phục vụ thưởng thức tại chỗ ở trong nhà và ngoài trời cực “chill”. Quầy Coldcut & Cheese – niềm tự hào của Annam Gourmet cũng chính là nơi thích hợp để bạn “lấp đầy” chiếc bụng với dĩa phô mai thượng hạng bên những ly café, rượu vang nổi tiếng ngay tại cửa hàng.

Cũng tại TTTM Vincom Mega Mall Smart City, lần đầu tiên bạn sẽ thấy siêu thị WinMart tọa lạc ngay tại tầng 1 của một TTTM với hàng nghìn nguyên liệu thực phẩm, rau củ tươi sống mỗi ngày. Lần đầu tiên, siêu thị WinMart mang đến quầy trà sữa Phúc Long tiện lợi ngay bên trong siêu thị, cũng là nơi duy nhất bạn có thể thưởng thức hương vị trà sữa Phúc Long ở khu vực phía Tây thành phố. Điều này chắc chắn sẽ làm các “thực thần”, “teaholic-người nghiện trà” đứng ngồi không yên, có thể nơi đây sẽ lại xuất hiện khung cảnh dòng người xếp hàng mua trà sữa quen thuộc - hình ảnh đã trở thành “thương hiệu” của hãng đồ uống chưa bao giờ “hạ nhiệt” này.

Hình ảnh xếp hàng “siêu quen” của các bạn trẻ ở cửa hàng Winmart+ tại TP Hồ Chí Minh sẽ sớm xuất hiện ở siêu thị Winmart của VMM Smart City.

Hai siêu thị với nhiều phong vị ẩm thực khác nhau chắc chắn sẽ là điểm đến thường xuyên để thay đổi, nâng cấp chất lượng sống mỗi ngày.

Tăng “chất” sống thời thượng với trải nghiệm mua sắm thế hệ mới

Với các tín đồ của bộ môn golf, các gian hàng thời trang dành cho các golfer nằm tại tầng 1 của Vincom Mega Mall Smart City là địa điểm không thể bỏ qua. Tại TTTM thế hệ mới, Mipa Golf - thương hiệu thời trang và phụ kiện golf đến từ Hàn Quốc - lần đầu tiên mang đến không gian mua sắm và trải nghiệm độc đáo. Đặc biệt, duy nhất tại Hà Nội, khách hàng sẽ được trải nghiệm không gian golf đa chiều tại phòng tập golf 3D sử dụng công nghệ SG mới nhất từ Hàn Quốc. Ngoài ra, các golfer còn có thể thư giãn, nghỉ ngơi và kết nối với cộng đồng golf trong không gian cà phê sang trọng của Mipa Golf ngay tại cửa hàng.

Không gian mua sắm rộng rãi cùng phòng tập 3D, ghế nghỉ thư giãn của Mipa chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng sau các giờ tập, shopping “hết cỡ”.

Bên cạnh đó, AMM – thương hiệu thời trang trẻ trung theo phong cách smart-casual tối giản theo xu hướng quốc tế - cũng sẽ có mặt tại Vincom Mega Mall Smart City. Từ trang phục cho đến thiết kế cửa hàng, AMM đem đến không gian hiện đại đặc trưng với các tông màu trắng, ghi. Chắc chắn, nơi đây sẽ là điểm “check-in” rất hot bên cạnh điểm mua “quen-mặt” của các tín đồ thời trang tối giản.

Đôi bạn thân KOL với phong cách tối giản: Hà Trúc và Monsimi “thả dáng” tại cửa hàng AMM sau khi mua sắm “tất tay” tại đây.

Đại TTTM lớn nhất phía Tây Thủ đô cũng là nơi thương hiệu thời trang quốc tế DETERMINANT lần đầu giới thiệu cửa hàng flagship tại Hà Nội. Từ phong cách thời trang đến không gian kiến trúc, DETERMINANT luôn có thiết kế thanh lịch, sang trọng và đặc biệt hướng tới thiên nhiên từ những vật liệu tự nhiên như sỏi, gạch, cánh đồng bông vải... DETERMINANT đã thu hút đông đảo các tín đồ thời trang bền vững tới ủng hộ và quyết định đồng hành cùng thương hiệu.

DETERMINANT tại VMM Smart City cũng là nơi không gian và trang phục được thiết kế cực kỳ đơn giản từ các sản phẩm thiên nhiên, thể hiện triết lý hướng đến môi trường, phát triển bền vững đáng quý của thương hiệu.

Bên cạnh những thương hiệu nổi bật, khách đến với Vincom Mega Mall Smart City còn được trải nghiệm hàng loạt tiện ích không có ở đâu, như hệ thống ghế nghỉ dọc ven sông giúp khách hàng có thể thảnh thơi vừa nghỉ chân, vừa tạo ra những bức ảnh check-in “ngàn like” bên cạnh dòng sông trong nhà độc nhất Việt Nam. Chính vì thế, sự kiện khai trương Vincom Mega Mall Smart City vào 28/4/2022 tới đây cùng chuỗi các hoạt động văn hóa – văn nghệ đang hứa hẹn trở thành một trong những sự kiện “hot” nhất khu vực phía Tây Hà Nội, được người dân đón chờ.

Minh An