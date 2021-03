Doanh nghiệp lữ hành háo hức lên tour đón đầu 'hộ chiếu vắc xin'

Vé máy bay rẻ hơn xe khách, dân du lịch vừa thích vừa lo Giá vé máy bay giảm với nhiều chặng "hot" rẻ chưa từng thấy, khách sạn cũng giảm sâu giá phòng nhằm kích cầu nhưng, khách du lịch vẫn khá băn khoăn chưa dám quyết trước tình hình dịch bệnh chưa kết thúc



Theo ông Quý, để đảm bảo an toàn phòng dịch, ngoài những quy định chung thì doanh nghiệp du lịch cũng sẽ có những tiêu chí lựa chọn cụ thể như chọn thị trường nguồn, đi theo tour trọn gói, chọn điểm đến thuận tiện về hàng không, chọn khu du lịch nghỉ dưỡng có tính độc lập để mở cửa, tiếp nhận khách quốc tế...Chia sẻ với PV Infonet, ông Phạm Văn Quý - Giám đốc Công ty Holiday Inn Travel cho hay, doanh nghiệp lữ hành trong tâm thế chuẩn bị tinh thần mở cửa đón khách nếu các điều kiện cho phép.

Doanh nghiệp lữ hành chuẩn bị tour đón đầu "hộ chiếu văc xin"

“Chưa thể mở cửa ồ ạt được và khách Việt cũng chưa dám đi du lịch nước ngoài ở thời điểm hiện tại, vì vậy, đón những khách đã được tiêm vắc xin chẳng hạn, sẽ tạo tính an toàn cho cả du khách và nơi đón khách. Còn bản thân khách quốc tế khi đến Việt Nam họ cũng tìm hiểu khu vực đó có an toàn hay không, điểm đến có đáng để người ta tới hay không...”, ông Quý cho hay.

Do đó, theo ông phải lựa chọn những điểm đến an toàn để tiếp khách du lịch quốc tế, khách khi sang Việt Nam không thể đi Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng một cách thoải mái như trước đây được. Điều này, buộc các doanh nghiệp lữ hành sẽ phải thiết kế những tour chuyên biệt phục vụ khách quốc tế.

Chẳng hạn, tour đưa khách đến Nha Trang thì sẽ chỉ đến và đi từ Nha Trang, chứ không di chuyển trong các khu vực nội địa.

Cũng bày tỏ mong muốn mở cửa đón khách quốc tế, bà Vũ Giang Biên – Giám đốc Công ty CP Thương mại và du lịch Thiên đường Á Châu (Pattours) cho rằng, để đảm bảo an toàn dịch bệnh, các doanh nghiệp du lịch cần phối hợp với nhau để có những sản phẩm du lịch phù hợp, tốt nhất, điểm đến tham quan du lịch phải an toàn để phục vụ khách.

“Trước kia khi chưa xảy ra dịch bệnh thì khách đi du lịch đi theo kiểu khác, còn sau dịch thì con mắt nhìn nhận về sản phẩm du lịch cũng khác đi, nên doanh nghiệp cần xây dựng sản phẩm du lịch mang tính khác biệt, sản phẩm mang tính chất trải nghiệm nhiều hơn thì mới có thể thu hút khách quốc tế. Tất cả các tour inbound đều chuẩn bị dài hơi, không phải mở cửa một cái mà có thể tiếp cận được ngay với khách. Vì thế, doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị sản phẩm tour phù hợp với từng thị trường khách quốc tế, tất cả sản phẩm đều phải thể hiện sự an toàn cho du khách”, bà Biên cho hay.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh – Phó Giám đốc Ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel cho biết, Công ty sẽ tập trung vào dòng khách quốc tế đi theo nhóm bạn bè, gia đình, từng nhóm lẻ hoặc khách đi cá nhân vì sau dịch, yếu tố an toàn vẫn là tiêu chí hàng đầu của khách inbound.

“Một số thị trường được dự đoán sẽ hồi phục sớm và Vietravel xem là thị trường mục tiêu bao gồm Trung Quốc, Israel, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ. Đây là các thị trường đang kiểm soát dịch tốt, chiến dịch tiêm vắc xin đang rất được ưu tiên và áp dụng rộng rãi tại các quốc gia này. Theo đó "hộ chiếu vắc xin" nếu được thông qua, Vietravel cũng sẽ theo dõi đánh giá của Bộ Y tế về tính an toàn, khả năng miễn dịch của từng loại vắc xin để vừa tạo điều kiện thuận lợi cho khách quốc tế vào Việt Nam, vừa đảm bảo an toàn tối đa”, bà Khanh cho hay.

Cũng theo bà Khanh, Vietravel tiến hành xây dựng Bộ sản phẩm Du lịch Việt Nam an toàn đáp ứng các tiêu chí an toàn của Ban chỉ đạo Phòng chống Covid-19, Tổng cục Du lịch cũng như đặt ra các yêu cầu đảm bảo an toàn đối với các đối tác cung ứng dịch vụ từ xe, hàng không, khách sạn, nhà hàng, điểm tham quan và các dịch vụ lẻ khác.

Sản phẩm tour sẽ được xây dựng dựa trên thị hiếu và nhu cầu của khách quốc tế tùy từng thị trường để đảm bảo đem lại cảm xúc, giá trị cho khách hàng.

