Thao túng cổ phiếu thu lợi trăm tỷ, Đỗ Thành Nhân nói “đạo lý”: Nhìn tài khoản mọi người bay hơi mỗi ngày mà lòng tôi đau xót!!!

'Nhìn tài khoản mọi người bay hơi mỗi ngày mà lòng tôi đau xót', ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings từng viết tâm thư nói lời đạo lý vừa bị bắt vì tội thao túng chứng khoán

Đỗ Thành Nhân và những ai sẽ bị đưa ra ánh sáng?

Ngày 20/4/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại CTCP Chứng khoán Trí Việt, CTCP Louis Holdings, CTCP Louis Capital, CTCP Louis Land và các đơn vị liên quan.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 4 cá nhân về tội “Thao túng thị trường chứng khoán" theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự, gồm:

Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Louis Holding; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt; và Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Dịch vụ tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Đỗ Thành Nhân trước và sau khi bị bắt.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian từ 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021, Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land thông đồng với Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 9/2021 đoàn thanh tra của UBCKNN đã vào cuộc thanh tra, kiểm tra các dấu hiệu bất thường liên quan đến cổ phiếu TTG của CTCP Louis Capital.

Tại thời điểm thanh tra, ông Nguyễn Mai Long - Tổng Giám đốc Louis Capital nói: "Không có gì bằng các kết luận của cơ quan nhà nước. Các biến động giá cổ phiếu - sức nóng "nhà Louis" khiến chúng tôi ngạc nhiên. Biến động trên gây ra làn sóng tiêu cực lẫn tích cực", ông Long nói và khẳng định đội ngũ Louis Holdings không tham gia các vấn đề liên quan đến việc tăng, giảm.

Trước đó, sau khi ông Đỗ Thành Nhân - Chủ tịch HĐQT Louis Holdings - và nhóm cổ đông liên quan tiến hành thương vụ M&A, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Trường Giang (mã chứng khoán TGG, tên mới Louis Captial) trở thành tâm điểm, kéo giá cổ phiếu TGG lập đỉnh 74.800 đồng vào tháng 9/2021, tăng 6.000% so với thị giá 1.200 đồng hồi đầu năm.

Đỗ Thành Nhân tự nhận đã "ba đời làm gạo" và không biết "làm giá" cổ phiếu.

Ngoài TGG, một loạt cổ phiếu “trà đá” thuộc nhóm Louis bỗng chốc thành “siêu cổ”, nối nhau lập đỉnh giữa tháng 9/2021, với mức tăng từ 150-600% so với hồi đầu năm, như BII (Louis Land), APG (Chứng khoán APG), AGM (Xuất nhập khẩu An Giang), SMT (Sametel), TDH (Thu Duc House), DDV (Dap - Vinachem), VKC (Cáp nhựa Vĩnh Khánh)...

"Chúng tôi mong muốn nhà đầu tư ra quyết định đầu tư cẩn trọng và thông thái. TGG gần đây cũng đã đề nghị UBCK trong chức năng quyền hạn làm rõ các dư luận về "thao túng giá", tránh thông tin gây nhiễu ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư và hoạt động của các doanh nghiệp đang niêm yết", ông Long chia sẻ tại thời điểm tháng 9/2021.

Đỗ Thành Nhân và những lần nói "đạo lý"

Cũng tại thời điểm đó, ông Đỗ Thành Nhân chia sẻ với những nhà đầu tư “fan cuồng” của Louis Holdings trong nhóm kín:

“Nếu cho bạn chạy đua thi thố với tiểu nhân thì bạn muốn thắng hay thua hay hoà ? Nếu bạn thắng: bạn hơn cả tiểu nhân. Nếu bạn thua: thì bạn không bằng tiểu nhân. Còn nếu bạn hoà, bạn không khác gì tiểu nhân.Thôi thì...buông xả đi. Đừng tranh luận với thế giới khác nữa các bạn nhé. Quân tử chỉ chứng minh bằng hành động. Nói được làm được”.

Nhanh chóng sau đó, vào tháng 10/2021 ông Đỗ Thành Nhân lặng lẽ bán ra một loạt cổ phiếu ở các doanh nghiệp đã thâu tóm trước đó. Động thái này khiến loạt cổ phiếu “họ” Louis lao dốc, nhà đầu tư không kịp trở tay. Mức biến động sâu nhất đến từ mã cổ phiếu BII của Louis Land khi đánh mất 60% giá trị, VKC của CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh giảm hơn 50%, TGG của Louis Capital giảm gần 45%, APG của CTCP Chứng khoán APG giảm gần 40%. AMT của CTCP Sametel và DDV của CTCP DAP – Vianachem cũng đồng loạt giảm 27%.

Đỗ Thành Nhân liền viết “tâm thư” gửi nhà đầu tư: "Nhìn tài khoản mọi người bay hơi mỗi ngày mà lòng tôi đau xót", ông Đỗ Thành Nhân thông báo sẽ xoá nhóm kín trên mạng xã hội Facebook để tập trung phát triển doanh nghiệp.

“Tôi đã và đang cố gắng vì tất cả cổ đông để tái cấu trúc một doanh nghiệp rất khó khăn như BII, để giờ có tài sản cố định và core business rõ ràng. Tôi hoàn toàn không vẽ ra để lấy niềm tin từ mọi người. Các nhà đầu tư có thể kiểm chứng việc này qua kết quả kinh doanh cả năm 2021 của Louis Land”, ông Nhân chia sẻ.

Nói về thị trường chứng khoán, Đỗ Thành Nhân cho biết bản thân chỉ là nhà đầu tư F0 chứ không phải dân tài chính. Thị trường chứng khoán đơn giản là nơi nhiều người góp gạo thổi cơm chung. Những cổ đông tham gia vào doanh nghiệp góp phần giúp doanh nghiệp đó có tài chính mạnh hơn để phát triển và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Từ đó, kết quả kinh doanh cải thiện và tất cả đều được hưởng lợi.

“Tôi hoàn toàn không biết thị trường chứng khoán là những con số nhảy múa khốc liệt. Mỗi ngày nhìn tài khoản mọi người bay hơi mà lòng tôi đau xót”, ông Nhân cho biết.

Đỗ Thành Nhân cũng trần tình, việc mua lại doanh nghiệp nào chỉ mong chú tâm làm cho doanh nghiệp đó hoạt động tốt hơn, với hy vọng tạo nên hệ sinh thái vững mạnh. Mục tiêu hướng đến là kiếm tiền từ việc bán cổ phần cho các quỹ nước ngoài với khối lượng lớn, chứ không chủ trương mua bán cổ phiếu trên sàn.

“Có lẽ, sự chân chất của một nông dân như tôi không phù hợp với thị trường khốc liệt này. Nên sau khi lời chia sẻ cuối cùng này, tôi sẽ xoá group “Louis Family”, để tập trung vào công việc chính của tôi là phát triển doanh nghiệp. Kết quả kinh doanh và thời gian sẽ trả lời tất cả”, ông Nhân chia sẻ.

Dòng trạng thái Facebook của Đỗ Thành Nhân ngày 30/8/2021.

Đỗ Thành Nhân thực sự được dư luận chú ý đến bằng dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân ngày 30/8/2021, sau khi vừa tổ chức ĐHCĐ Công ty Louis Land: “Hôm nay, ĐHCĐ BII, đặt lệnh hôm nay – lưu lại ngày mai. Ngày này năm sau để Facebook nhắc lại… ngày BII bắt đầu từ đáy. 30/8/2021. Đáy 15.100”.

Tuy nhiên, đóng cửa phiên 20/4, cổ phiếu BII chỉ còn 7.500 đồng/cp sau 3 phiên giảm sàn liên tiếp. Louis Land được thành lập năm 2008 với tên gọi Công ty Bảo Thư và được Đỗ Thành Nhân mua lại rồi đổi tên và “tân trang” lại trước khi trở thành hàng nóng trên thị trường thời gian qua.

Tuân Nguyễn