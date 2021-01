Khách Việt có đổ xô đi du lịch nội địa Tết này?

Dịp Tết là một trong những thời điểm được các công ty du lịch kỳ vọng nhất trong năm bởi thông thường vào dịp này, nhiều gia đình có xu hướng đi du lịch, lượng khách tăng đột biến.

Các doanh nghiệp lữ hành lạc quan lượng khách đặt tour Tết âm lịch năm nay sẽ tăng cao so với năm ngoái. Ảnh minh hoạ

Còn ông Nguyễn Công Hoan, Tổng giám đốc công ty CP Flamingo Redtours cũng cho biết, thời điểm này khách đăng ký tour du lịch Tết vẫn khá trầm lắng. Ngoại trừ một số khu nghỉ dưỡng và điểm du lịch “hot” như Phú Quốc ghi nhận lượng khách tương đối đông.

Theo ông Hoan, có nhiều yếu tố khiến khách chưa đăng ký đó là từ nay đến Tết âm lịch vẫn còn 1,5 tháng nữa. Những năm trước, nhà nhà háo hức đi du lịch, muốn nhanh chóng tìm tour để giữ chỗ và có mức giá rẻ. Còn năm nay, có thể mọi người không quá lo lắng về tình trạng quá tải dịch vụ trong nước, không lo lắng giá cao. Bên cạnh đó, dịch bệnh cũng khiến các gia đình có tâm lý nghe ngóng, chờ đợi để có sự chắc chắn.

“Khả năng đến gần sát ngày thì lượng khách đăng ký sẽ ngày càng tăng. Chúng tôi kỳ vọng lượng khách du lịch dịp Tết năm nay sẽ tăng hơn so với năm 2020 do dồn toàn bộ lượng khách đi nước ngoài sang du lịch trong nước. Cụ thể, Tết năm 2020, công ty phục vụ 10.000 lượt khách trong đó khách quốc tế 6.000, khách nội địa 4.000. Còn năm nay, dự kiến lượng khách trong nước sẽ tăng lên, ước tính khoảng 8.000 lượt khách”, ông Hoan nói.

Theo ông Hoan, Tết năm nay khách có xu hướng chọn những tuyến gần và ngắn, như các tuyến Đông Bắc, Tây Bắc.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Phó Giám đốc ban Tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel cho biết, dự kiến trong mùa Tết 2021, Vietravel sẽ phục vụ khoảng 35.000 lượt khách, tăng 135% so với Tết 2020.

Nguyên nhân là năm nay, dồn lượng khách đi du lịch outbound (đưa khách ra nước ngoài) sang thị trường trong nước nên số lượng khách tăng lên. Trong nước đang kích cầu du lịch nên giá thấp hơn mọi năm.

Thừa nhận mỗi khi xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng đều tác động đến thị trường du lịch. Tuy nhiên, theo đại diện Vietravel, tâm lý khách hàng đã ổn định, thị trường tour Tết đã bắt đầu nhộn nhịp.

“Không như 1-2 đợt đầu, khách hoang mang, huỷ tour, còn bây giờ khách đã có sự chuẩn bị tinh thần, chỉ gọi điện đến công ty để hỏi tình hình. Những điểm đến an toàn, không có ca nhiễm, khách vẫn đi bình thường. Hằng ngày khách vẫn gọi điện đến đăng ký tour”, đại diện Vietravel cho hay.

Cũng theo bà Khanh, bộ sản phẩm được công ty giới thiệu đến khách hàng trong giai đoạn này được xây dựng theo tiêu chí: điểm đến an toàn, dịch vụ an toàn, đội ngũ nhân viên được tập huấn an toàn. Hệ thống dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, phương tiện vận chuyển…. đều áp dụng các biện pháp an toàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ngoài ra, đội ngũ nhân sự phục vụ cũng được trang bị kiến thức về cách phòng chống dịch và cập nhật thông tin liên tục để hỗ trợ khách hàng.

Hiện tại khách đã bắt đầu tham khảo và đặt tour Tết âm lịch, tập trung chọn tour khởi hành vào các ngày từ mùng Một đến mùng 6 Tết. Tuyến điểm hot nhất được du khách lựa chọn là miền Bắc, Phú Quốc, miền Tây, tour hành hương đầu năm, Đà Nẵng, Quy Nhơn... Điểm mới mùa Tết năm nay là công ty sẽ giới thiệu bộ tour xuyên Việt lần đầu tiên ra mắt phục vụ du khách.

Mặc dù Tết nhưng giá tour nội địa năm nay tiết kiệm từ 15 - 30% so với Tết 2020. Tính đến 30/12, tỉ lệ khách đăng ký tour Tết âm lịch vào khoảng 35%.

Còn ông Phạm Văn Quý, Giám đốc công ty Holiday Inn Travel cho hay, hiện khách đặt tour Tết âm lịch vẫn dè dặt, chủ yếu khách lẻ theo nhóm gia đình. Điểm đến được lựa chọn nhiều là những miền nắng ấm như Phú Quốc, Nha Trang…

“Giờ này năm ngoái, các tour quốc tế đang nhận khách rất đông và các tour nội địa cũng tấp nập nhận khách đoàn du xuân năm mới nhưng năm nay thì khác, các đoàn chưa triển khai nhiều và tour quốc tế vẫn đóng băng. Các tour Tết hiện tại chỉ có các đoàn khách ghép lẻ. Công ty tôi chủ yếu là khách đăng ký đi Phú Quốc khởi hành mùng Một đến mùng Ba Tết, mỗi đoàn tầm 30 khách. Bên cạnh đó các nhóm gia đình lựa chọn mua Combo đi riêng lẻ cũng khá nhiều”, Giám đốc Holiday Inn Travel cho hay.

Theo ông Quý, tour năm nay phần lớn là giá kích cầu nên rẻ hơn năm ngoái rất nhiều. Khách được nhiều ưu đãi hơn, dịch vụ cung cấp tốt hơn. Tuy nhiên khách vẫn chưa đăng ký nhiều bởi do tâm lý lo ngại mỗi khi xuất hiện ca lây nhiễm dịch mới.

Diệu Thuỳ