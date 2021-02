Các siêu thị lớn vào cuộc giải cứu nông sản Hải Dương

Trao đổi với PV Infonet, đại diện truyền thông của tập đoàn Masan cho biết, hệ thống bán lẻ Vinmart/Vinmart+ đã tham gia hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn cho bà con nông dân Hải Dương.

Gian hàng nông sản tại hệ thống GO và BigC.

Hiện tại, VinMart/VinMart+ miền Bắc đang bán không lợi nhuận một số loại nông sản Hải Dương như: cà chua, su hào, cà rốt, bắp cải, ổi,... Dự kiến sản lượng tiêu thụ 70 tấn/tuần.

Tại vùng tâm dịch Hải Dương, VinMart/VinMart đang hỗ trợ khách hàng bằng phương án bình ổn giá, cùng với đó giảm giá lên đến 40% nhiều mặt hàng thiết yếu nhằm chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng nơi đây.

Theo đó, một số thực phẩm thiết yếu được ưu đãi giá tốt như: Củ cải trắng giảm giá 31% còn 8.900đ/kg; Gạo ST25 túi 3kg giảm giá 53% còn 98.000đ/túi; Nước khoáng Lavie thùng 24 chai 350ml giảm 43% còn 53.0500đ/thùng... Hàng chục mặt hàng thiết yếu được giảm giá nhằm chia sẻ với khách hàng trong giai đoạn dịch bệnh.

Cũng trong ngày 22/2, Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam cho biết hệ thống siêu thị GO! và Big C cũng đã thực hiện chương trình đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng nông sản, nhằm hỗ trợ nông dân tỉnh Hải Dương giảm bớt thiệt hại về kinh tế.

Theo đó, từ ngày 22/2/2021, Hệ thống đại siêu thị GO! / Big C áp dụng chương trình bán hàng với giá ưu đãi các loại nông sản của tỉnh Hải Dương, gồm: cà rốt, cà chua, su hào, bắp cải, súp lơ, hành lá,… dự kiến,trong 01 tuần, GO! / Big C miền Bắc sẽ tiêu thụ khoảng 70 tấn nông sản của Hải Dương, và sẽ tiếp tục tiêu thụ các sản phẩm của Hải Dương cho đến cuối mùa vụ, nhằm chung tay giúp người nông dân bớt thiệt hại nhất có thể.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail (quản lý vận hành chuỗi siêu thị Big C&GO!) cho biết: “Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, đã phần nào ảnh hưởng đến đầu ra các sản phẩm nông sản của tỉnh Hải Dương. Chúng tôi hy vọng, với tinh thần tương thân tương ái, người tiêu dùng sẽ ủng hộ sản phẩm của Hải Dương, để người nông dân bớt khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Trước đó, ngày 21/2, Báo Hải Dương thông tin, mặc dù nông sản của Hải Dương đang ùn ứ, nhưng giá bán các loại rau, củ tại các chợ, siêu thị Big C Hải Dương và chuỗi cửa hàng tiện ích Vinmart+ vẫn khá cao. Giá rau, củ tại cửa hàng tiện ích và siêu thị cao hơn ngoài chợ từ 1,2 đến 2 lần tùy theo từng loại, trong khi số lượng không nhiều.

Khảo sát của PV báo này cho thấy, chiều 21/2, tại siêu thị Big C Hải Dương, giá súp lơ trắng là 21.000 đồng/kg, súp lơ xanh 8.900 đồng/kg, cải bắp xuất xứ Mộc Châu 9.500 đồng/kg, ngô ngọt 6.900 đồng/cái, cà chua 9.600 đồng/kg. Tại các cửa hàng VinMart+, cải bắp trắng có giá bán 26.500 đồng/kg; cà chua Đà Lạt 23.600 đồng/kg; ngọn khoai lang 22.000 đồng/kg; rau muống 23.800 đồng/kg; cải thảo 24.000 đồng/kg.

Tuân Nguyễn