Cổ phiếu Đất Xanh Services (DXS) và tình huống ngang trái ngày chào sàn

Phiên giao dịch ngày thứ Năm, 15/7/2021, hơn 358,201 triệu cổ phiếu DXS của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services) chính thức giao dịch trên sàn Hà Nội với giá tham chiếu 32.000 đồng/cp.

Việc chỉ chào sàn với mức giá 32.000 đồng đã khiến không ít nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu DXS tỏ ra bức xúc, bởi trước đó trong buổi roadshow giới thiệu cổ phiếu, lãnh đạo công ty đã “nổ” với các nhà đầu tư rằng thương vụ niêm yết DXS sẽ là "bom tấn" với mức giá chào sàn dự kiến trên 40.000 đồng/cp.

32.000 đồng cũng là mức giá chào bán đối với cổ phiếu này trong đợt IPO phát hành cổ phiếu ra công chúng diễn ra hồi tháng 4/2021.

Hình ảnh người đến dự một công bố dự án do Đất Xanh Services phân phối.

Không những thế, khác với hầu hết các cổ phiếu đều tăng giá trong phiên chào sàn, thế nhưng nhà đầu tư lại “chết đứng” khi cổ phiếu DXS giảm giá trong suốt phiên giao dịch đầu tiên này.

Trong khi VN-Index phục hồi trở lại với mức tăng 14,01 điểm lên mức 1.293,92 điểm, DXS lại giảm 3.000 đồng (9,4%) so với giá tham chiếu, đóng cửa ở mức giá 29.000 đồng/cp.

Trước khi DXS niêm yết trên sàn Hà Nội, đã xuất hiện những nghi ngại của nhà đầu tư khi Chủ tịch công ty, ông Lương Trí Thìn đã bán sạch 39,8 triệu cổ phiếu, tương đương 12,058% vốn điều lệ của DXS. Hiện ông Thìn không còn sở hữu cổ phiếu nào tại Đất Xanh Services.

Hiện Tập đoàn Đất Xanh (DXG) - công ty mẹ - là cổ đông lớn nhất tại DXS khi đang nắm giữ 201,6 triệu cổ phiếu, tương đương 56,28% vốn điều lệ. Quỹ VOF của VinaCapital (thông qua Victory Holding Investment Limited) là cổ đông lớn thứ hai, nắm giữ 8,1% vốn điều lệ của DXS.

Đất Xanh Services ban đầu hoạt động như một trong những ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Đất Xanh, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản nhà ở kể từ khi DXG thành lập vào năm 2003.

Sau khi thực hiện tái cấu trúc vào năm 2018, DXS được tách ra trở thành một công ty dịch vụ bất động sản chuyên biệt, DXG đóng vai trò là công ty mẹ và là cổ đông kiểm soát. Sau khi hợp nhất với nhiều đơn vị, các công ty con của DXG hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bất động sản, DXS trở thành một trong những công ty môi giới lớn nhất Việt Nam với 48 công ty con trực tiếp và gián tiếp cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản trên cả nước.

Ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch DXS và DXG.

Theo số liệu từ CBRE và Savills, DXS đang chiếm 29% thị phần môi giới BĐS trên cả nước và là đơn vị chiếm thị phần lớn thứ hai sau Cenland (56%). Từ năm 2007 đến nay, Công ty đã phục vụ hơn 200 chủ đầu tư với 500 dự án và đã bán được tổng số khoảng 130.000 sản phẩm sơ cấp. Tuy nhiên, năm 2020, số lượng sản phẩm bán ra giảm xuống còn 17.900 (giảm 23,6% so với cùng kỳ) do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 của công ty đạt 1,14 nghìn tỷ đồng (giảm 30,5% so với cùng kỳ) do doanh thu sụt giảm, thậm chí giảm với tốc độ cao hơn do không có thu nhập tài chính từ việc thanh lý các khoản đầu tư trong năm 2020 so với khoản 106,4 tỷ đồng được ghi nhận trong năm 2019 (tiền thu được từ việc thoái 6% cổ phần tại LDG).

Ông Lương Trí Thìn, người sáng lập Tập đoàn Đất Xanh, sinh năm 1976 tại Thanh Hóa. Hiện ông Thìn đang đứng thứ 85 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt với khối tài sản trị giá 1.400 tỷ đồng từ việc sở hữu hơn 63 triệu cổ phiếu DXG.

Hiền Anh