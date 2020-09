Đại gia vừa bị bắt Phát 'dầu' từng khoe thế lực ở nhiều lĩnh vực kinh doanh

Ngô Văn Phát sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

Phát “dầu” vốn được biết đến là một đại gia trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, đồng thời là chủ sở hữu những tòa lâu đài trị giá trăm tỷ tại Hải Phòng và Thái Bình. Trước khi bị bắt, tòa lâu đài nguy nga vào loại lớn nhất Hải Phòng tại số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng, là nơi ở của Ngô Văn Phát và gia đình.

Ngô Văn Phát quê xã Nam Hưng huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, có bố là giáo viên, mẹ làm nông nghiệp.

Sau nhiều năm buôn bán vật lộn với thương trường, năm 2012 Ngô Văn Phát xây dựng thương hiệu cho riêng mình bằng việc thành lập Công ty cổ phần thương mại Xăng dầu Phát (Phat petraco), công ty có địa chỉ tại Phan Đăng Lưu, Thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Biệt danh Phát “dầu” cũng có từ thời điểm đó.

Tại thời điểm thành lập, Phat Petraco với cơ sở vật chất ban đầu chỉ là 1 trạm xăng và văn phòng công ty được mua lại từ công ty Màu Xanh. Đến nay, Phat Petraco đã trở thành một thế lực trong ngành xăng dầu ở miền Bắc.

Ngoài ngành nghề chính là kinh doanh các mặt hàng nhiên liệu: rắn, lỏng, khí và bán lẻ nhiên liệu động cơ, công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát còn kinh doanh kim loại và quặng kim loại.

Ngoài lĩnh vực xăng dầu, đại gia Phát “dầu” còn là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP tập đoàn Phú Thành, công ty này cũng thành lập vào năm 2012, có địa chỉ tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Phú Thành là một thế lực thực sự tại Thái Bình thể hiện qua việc nhận thầu nhiều dự án vận tải, xây dựng ở tỉnh này, trong đó có dự án đường 221A nối từ trung tâm huyện Tiền Hải (Thái Bình) với tuyến đường bộ ven biển, khu kinh tế Thái Bình và khu du lịch sinh thái Cồn Vành.

Trên website của Phú Thành, công ty này giới thiệu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, như xây dựng đường bộ, đường sắt, xây dựng nhà ở, các công trình về cấp thoát nước...

Ngoài hai doanh nghiệp kể trên, những năm gần đây, Ngô Văn Phát mở rộng địa bàn kinh doanh ra các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình với các lĩnh vực khai thác mỏ, kinh doanh bất động sản.

Vị đại gia này cũng là thành viên của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình và được biết đến với các hoạt động thiện nguyện. Tiêu biểu như việc ủng hộ cho cho xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình gần 10 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Nhiều tuyến đường liên thôn, xóm, trường mẫu giáo xã, tuyến đường vào chùa Long Hưng xã Nam Hưng… đều được xây dựng bằng kinh phí của Phat Petraco.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ-CATN(KT) về Tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo Điều 203 Bộ Luật Hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017 và các Quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Văn Phát cùng 6 đồng phạm.

Các đồng phạm gồm: Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1989, chỗ ở số 04-2/Venice Vinhome Imperia (quận Hồng Bàng); Vũ Văn Bảy, sinh năm 1950, quê quán: xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, (tỉnh Thái Bình), trú tại tổ 4, khu 2 phường Đại Yên, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), là Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát; Trần Thị Hằng, sinh năm 1992, ở Thửa 101, ngõ 829 Hùng Vương (quận Hồng Bàng); Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1978, ở Thôn 11 xã Hoa Động (huyện Thủy Nguyên); Mai Thị Nhài, sinh năm 1994, ở Khu 2, Thị trấn An Dương (huyện An Dương); Lương Văn Giao, sinh năm 1991, ở xã Tam Hưng (huyện Thủy Nguyên).

Hiền Anh