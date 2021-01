Nửa tỷ đồng cặp cây mai vàng 'khủng' cao hơn mái nhà được đại gia rinh về chơi Tết

Mai vàng năm nay được người trong nghề dự báo giá đắt hơn so với năm ngoái.

Chia sẻ với PV Infonet, anh Nguyễn Thế Nhân, chủ sở hữu 20 vườn mai có mấy trăm nghìn cây ở chợ Lách (Bến Tre), đồng thời cũng là người chuyên phân phối sỉ và lẻ mai vàng khắp thị trường từ Nam ra Bắc cho biết, năm nay, số lượng mai bán online tiêu thụ rất mạnh.

Anh Nhân cho hay, tại chợ Lách hầu như nhà nào cũng bán online. “Vừa rồi một số nhà vườn lo lắng vì sợ không xuất bán được mai do dịch bệnh ở Sài Gòn không tổ chức chợ hoa. Tuy nhiên, sau khi TP.HCM cho tổ chức lại các chợ hoa Tết thì các nhà vườn đã bắt đầu đặt gian hàng để trưng bày ở các chợ. Các thương lái đã đổ đi lấy hàng từ tháng trước nên bây giờ, tại các vườn hầu như không còn nhiều, lượng cây đẹp cũng không có mấy vì đã được thương lái đặt mua hết”, anh Nhân thông tin.

Nói về giá hoa mai năm nay, anh Nhân cho biết, giá mai có cao hơn mọi năm một chút do thị trường online khá sôi động nên đã "đẩy" được lượng hàng kha khá.

Ngoài ra, do nửa năm vừa rồi miền Tây chịu hạn mặn khốc liệt nên nhiều loại cây trồng, trong đó có cây mai cũng bị chết nên nguồn cung cũng bị ảnh hưởng. Theo đó, giá mỗi cây tại nhà vườn tăng thêm vài chục ngàn đồng.

Cây mai vàng này có giá 250 triệu đồng. Có đại gia chi nửa tỷ đồng đặt mua cặp mai như thế này để chơi Tết.

Tuy nhiên, theo vị này, cây mai khi ra tới thị trường Hà Nội lại có nhiều mức giá khác nhau phụ thuộc vào từng loại mai, từng chợ hoa, từng điểm bán cũng như giá thuê mặt bằng tại điểm bán hoa. Anh Nhân tiết lộ, có những mặt bằng anh đã phải trả đến 70 triệu đồng để bán hoa trong mấy ngày giáp Tết.

Ngoài ra, giá từng cây mai còn phụ thuộc vào loại mai gì, cây mai bao nhiêu năm tuổi.

“Cây mai mini là những cây mai tơ, mai non có từ 2-3 năm tuổi chỉ để bàn có giá từ 500.000 - 1.000.000 đồng/cây. Còn với những cây mai có bộ hoành thân, chi của thân cây mai càng to, bộ rễ nổi càng to thì giá càng đắt bởi đó là những cây mai đã trồng nhiều năm, từ 10-15 năm tuổi trở lên. Tại vườn nhà tôi hiện còn có cây mai hơn trăm năm tuổi, hoành thân to cả mét, trị giá cả tỷ đồng”, anh Nhân cho biết.

Cây mai này được chủ phát vườn phát giá 30 triệu đồng.

Cũng theo anh Nhân, thị trường hoa mai hiện đắt nhất là cây mai đại lộc hay còn gọi là mai tài lộc, hoa từ 36-48 cánh rất to đẹp. Loại mai này mới có cách đây khoảng hơn 3 năm nay và giá thành đắt gần gấp đôi so với các dòng mai khác. Ngoài ra còn có mai giảo Thủ Đức, mai giảo Phú Tân, cúc mai 12 cánh, hay cúc mai 120 cánh, 150 cánh…

Do bán nhiều năm có lượng khách quen, như mọi năm, anh Nhân thường chuyển khoảng 10.000-15.000 cây mai ra bán tại thị trường miền Bắc.

Loại cây mai giảo Thủ Đức, hoa 8-12 cánh, có giá thành từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng là loại mai được đa số khách hàng miền Bắc chọn mua trong dịp Tết.

Tại thị trường miền Bắc, các năm trước cũng đã có khách bỏ tiền mua những cây mai có giá 100-150 triệu đồng, có khách mua cây mai giá 400 triệu đồng. Tuy nhiên, anh Nhân cho hay, số lượng khách hàng bỏ tiền mua cây mai đắt tiền như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay, không nhiều như thị trường Sài Gòn. Năm nay, nhiều khách đặt mua cây mai tầm giá 10-15 triệu đồng.

Cây mai có giá 110 triệu đồng.

“Trong khi đó, tại Sài Gòn, nhiều đại gia chịu chơi còn đặt mua theo cặp. Tôi vừa bán một cặp cho khách với giá 500 triệu đồng, 250 triệu đồng/cây để khách đặt trước cửa vào nhà. Cây mai này cao khoảng 5-6m, hoành thân to bằng cả thân người, trồng được 50-60 năm”, anh Nhân tiết lộ.

Tuy nhiên, để có được những cây mai đắt tiền đó, theo anh Nhân, phải mất khá nhiều chi phí và công sức chăm sóc. Riêng tiền thuê nhân công chăm sóc mai như nhặt lá, phun thuốc, chăm sóc, bón phân, cắt tỉa, uốn… mỗi năm cũng phải mất 5-10 triệu đồng dù bán được hay không bán được.

Chia sẻ về việc chọn mua mai để chơi dịp Tết, anh Nhân khuyên người mua không nên mua những cây mai tơ, mai non hay những cây mai có nụ quá nhỏ vì thời tiết lạnh sẽ không nở được. Nên chọn những cây mai có nụ mập, có nở hoa một chút, cây mai già khoảng 5 tuổi, có dáng xương khung to, cứng thì mới đủ sức dinh dưỡng nuôi nụ hoa.

Minh Thư