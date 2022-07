Đặc sản miền Tây mít thái, sầu riêng... bất ngờ tăng giá trở lại

Sau một thời gian giảm, giá nhiều loại nông sản ở các tỉnh miền Tây như mít thái, sầu riêng, cau… bất ngờ tăng trở lại.

Nguồn cung giảm, giá mít Thái đang tăng trở lại (ảnh minh hoạ)

Sau một thời gian giảm xuống mức thấp, giá trái mít Thái tại nhiều tỉnh miền Tây đã tăng trở lại so khoảng 1 tháng trước.

Cụ thể, tại nhiều tỉnh, thành như TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, An Giang, Ðồng Tháp… gần đây mít Thái loại lớn (9 kg/trái trở lên) được nông dân bán cho thương lái và các vựa thu mua mít ở mức 7.000-8.000 đồng/kg, trong khi trước đây giá chỉ 4.000-5.000 đồng/kg. Riêng mít Thái được nông dân bán xô cho thương lái đang ở mức 3.000-4.000 đồng/kg.

Nhiều nhà vườn cho biết, nguyên nhân khiến giá mít Thái ở các tỉnh miền Tây tăng là do nguồn cung giảm vì thời điểm này lượng mít tới lứa thu hoạch đang có phần hạn chế.

So với khoảng 2 tuần trước, giá sầu riêng ở các tỉnh miền Tây đã tăng từ 5.000 - 10.000 đồng/kg (ảnh minh hoạ).

Tương tự mít Thái, giá trái sầu riêng tại nhiều tỉnh miền Tây hiện đã tăng từ 5.000-10.000 đồng/kg so với khoảng 2 tuần trước đó.

Cụ thể, giá sầu riêng hạt lép Ri 6 được nhiều nông dân bán cho thương lái và các vựa thu mua trái cây ở mức 50.000-55.000 đồng/kg, trong khi trước đây giá chỉ 45.000-50.000 đồng/kg. Sầu riêng Mỏn Thon (sầu riêng hạt lép, giống Thái Lan) từ mức 50.000-55.000 đồng/kg, nay tăng lên 55.000-60.000 đồng/kg. Còn sầu riêng musang King có giá 240.000-260.000 đồng/kg.

Các nhà vườn cho biết, giá sầu riêng hiện tăng là do nguồn cung giảm vì sầu riêng tại nhiều địa phương đã bước vào cuối mùa thu hoạch.

Cũng là mặt hàng nông sản, hiện nay, trái cau tại nhiều tỉnh miền Tây đang tiếp tục được nhiều tiểu thương và doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua với giá khá cao để phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, nhất là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

So với nhiều loại trái cây, giá cau ở các tỉnh miền Tây đang ở mức khá cao (ảnh minh hoạ).

Giá cau được nông dân bán cho thương lái và các cơ sở thu mua cau ở mức 20.000-30.000 đồng/kg. So với tháng trước, giá cau có giảm khoảng 5.000-10.000 đồng/kg do nhiều nơi bước vào mùa thu hoạch rộ, nhưng nhìn chung vẫn đang ở mức khá cao so với nhiều loại trái cây.

Trái cau bán có giá và được nhiều thương lái đến tận vườn thu mua giúp cho nhiều hộ dân có thêm nguồn thu nhập từ những cây cau trồng quanh nhà hoặc trồng ven các bờ mương và xen trong vườn cây ăn trái để tạo bóng mát và chống sạt lở. Tuy nhiên, nông dân cũng đang đẩy mạnh tìm mua cau giống để trồng xen vào các vườn cây ăn trái.

Hiện giá bán cau giống (cau con lên được khoảng 2-3 lá) tại nhiều nơi cũng đang ở mức khá cao, với từ 5.000-10.000 đồng/cây. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, đầu ra trái cau xuất khẩu đang phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc, nhưng thị trường này thường xuyên ngưng nhập khẩu cau, người dân cần thận trọng, không nên ồ ạt trồng cau.

Tuy nhiên, giá nhiều loại nhãn lại đang giảm (ảnh minh hoạ).

Trái ngược với mít Thái, sầu riêng… hiện nay, nhiều loại nhãn ở các tỉnh miền Tây giá đang có dấu hiệu giảm.

Nguyên nhân là do nguồn cung tăng vì nhiều loại nhãn đang bước vào mùa thu hoạch rộ, giá nhãn xuồng cơm vàng, nhãn tiêu da bò, nhãn Ido, long nhãn… đã giảm từ 3.000-10.000 đồng/kg so với khoảng 2 tuần trước.

Thương lái và các vựa thu mua trái cây ở đang mua nhãn với mức khá thấp, từ 7.000-9.000 đồng/kg. Còn nhãn Ido có giá 11.000-14.000 đồng/kg; nhãn xuồng cơm vàng giá 20.000-23.000 đồng/kg. Theo tiểu thương và doanh nghiệp kinh doanh trái cây, giá nhiều loại nhãn giảm còn do thời điểm này nhiều loại trái cây như: chôm chôm, vải, bơ… cũng bước vào thu hoạch rộ. Hơn nữa, hiện đầu ra xuất khẩu nhiều loại nhãn cũng còn gặp khó do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhất là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

