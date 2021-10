Kinh doanh xăng dầu không đảm bảo chất lượng, một cửa hàng xăng ở Nam Định bị phạt 160 triệu đồng

Lực lượng chức năng tiến hành niêm phong tạm đình chỉ kinh doanh cột bơm xăng RON 95-IV.

Nhận được thông tin phản ánh về một cửa hàng kinh doanh xăng dầu bán xăng RON95-IV có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, Cục QLTT tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Đội QLTT số 3 phối hợp với Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tiến hành kiểm tra ngay Cửa hàng bán xăng dầu của Công ty TNHH Anh Mật, địa chỉ: xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Để có cơ sở xác định chính xác hành vi vi phạm, Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu đối với mặt hàng xăng RON 95-IV gửi Trung tâm kiểm nghiệm Quốc gia khu vực 1. Kết quả kiểm nghiệm kết luận mẫu xăng RON95-IV của cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty TNHH Anh Mật có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn tương ứng.

Đội QLTT số 3 đã làm việc với ông Đỗ Đình Mật, Giám đốc Công ty TNHH Anh Mật thông báo kết quả mẫu kiểm nghiệm. Ông Đỗ Đình Mật hoàn toàn nhất trí với với kết quả kiểm nghiệm và thừa nhận hành vi vi phạm.

Ông Mật cho biết, do bồn chứa xăng của ông đặt sâu dưới mặt đất, sáng hôm đó do trời mưa to nên nước mưa có thể đã thẩm thấu vào bồn chứa xăng RON95-IV của Công ty.

Mới đây, UBND tỉnh Nam ĐỊnh đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH Anh Mật số tiền phạt vi phạm hành chính trên 160 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận Cửa hàng bán lẻ xăng dầu 01 tháng và buộc công ty thu hồi trên 1.700 lít xăng RON95-IV để tái chế.

Hình ảnh bồn chứa xăng RON 95-IV của Công ty TNHH Anh Mật bị lẫn nước

Mới đây, tại Hòa Bình, một cửa hàng xăng dầu tại huyện Kim Bôi treo biển “về ăn cơm” nghỉ không bán hàng đã bị Cục QLTT Hòa Bình xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 10 triệu đồng.

Và trước đó, cửa hàng kinh doanh xăng dầu Tân Lạc, thuộc công ty TNHH Dầu Khí 26-3 Hoà Bình cũng đã bị Cục Quản lý thị trường tỉnh xử phạt 20 triệu đồng do cửa hàng này có hành vi tháo dỡ tem niêm phong phương tiện đo cây xăng.

PV