Crowne Plaza Phú Quốc Starbay chính thức mở cửa đón khách

Khu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế Crowne Plaza Phú Quốc Starbay do tập đoàn MIKGroup phát triển đã chính thức hoàn thiện và mở cửa đón khách từ đầu tháng 07/2021, dưới sự vận hành của tập đoàn IHG Hotels & Resorts.

Tọa lạc tại khu du lịch sinh thái Bãi Dài, Crowne Plaza Phú Quốc Starbay cách sân bay quốc tế Phú Quốc 40 phút, cách trung tâm Dương Đông 30 phút lái xe, là điểm đến lý tưởng cho du khách khi ghé thăm đảo Ngọc.

Crowne Plaza Phú Quốc Starbay sở hữu vị trí đắc địa, bao quanh bởi không gian thanh tĩnh kết hợp giữa rừng nguyên sinh và bãi biển trong lành.

Được thiết kế bởi các đối tác danh tiếng như Eco-id architects và Zoo Studio, Crowne Plaza Phú Quốc Starbay mang phong cách kết nối và thanh lịch. Đây là những dấu ấn đặc trưng của thương hiệu Crowne Plaza trên toàn cầu. Với triết lý xây dựng các khách sạn cho tương lai, thiết kế mới mang đến một không gian hiện đại giúp du khách tìm thấy sự cân bằng giữa công việc và nghỉ dưỡng. Trong đó, ý tưởng về “The Plaza" là sự thay thế hoàn hảo cho khu vực tiền sảnh truyền thống của các khách sạn thông thường. Tiền sảnh tại Crowne Plaza Phú Quốc Starbay tái hiện một không gian đầy cảm hứng giúp du khách có thể làm việc từ xa, thưởng thức tách cà phê khi đang hội họp, hoặc đơn giản chỉ là gặp gỡ đối tác, bạn bè.

Một góc tiền sảnh tại khu nghỉ dưỡng.

Crowne Plaza Phú Quốc Starbay sở hữu 308 phòng nghỉ, gồm 11 biệt thự có hồ bơi riêng, 21 phòng suite và 276 phòng khách hạng sang với tầm nhìn hướng biển và cảnh sắc tươi mát của rừng nhiệt đới. Với diện tích đa dạng từ 40 đến 411m2, phòng nghỉ “ghi điểm” từ phòng tắm không gian mở đến nội thất thiết kế hiện đại. Tự nhiên, thanh bình, thoải mái… các phòng tại khu nghỉ dưỡng có tông màu trầm của đất và xanh mát của đại dương, mang đến cho du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo.

Phòng nghỉ view biển tuyệt đẹp.

Nằm ở bờ Bắc yên bình của đảo Ngọc, Crowne Plaza Phú Quốc Starbay hội tụ những yếu tố thiết yếu của một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp: Bãi biển riêng tuyệt đẹp để ngắm hoàng hôn vào buổi chiều và sao trời vào ban đêm; Đa dạng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tại không gian spa sang trọng cùng nhiều cơ sở vật chất phục vụ cho hội nghị và sự kiện.

Song song, du khách có thể giải lao và nghỉ ngơi bất cứ khi nào xong việc tại cụm hồ bơi và bãi biển riêng biệt. Hồ bơi chính dài 50m theo tiêu chuẩn Olympic, được thiết kế kín đáo bên trong khu nghỉ dưỡng, giúp du khách thoải mái vận động cơ thể dưới làn nước xanh mát vào buổi sáng hoặc ngâm mình trong lúc ngắm hoàng hôn. Hồ bơi lagoon được thiết kế uốn lượn với đường cong tuyệt đẹp mang đến trải nghiệm độc đáo.

Hồ bơi theo tiêu chuẩn Olympic.

Du khách cũng có cơ hội trải nghiệm ẩm thực đặc sắc với nhiều món ăn thuần bản địa cùng thực đơn quốc tế hấp dẫn mang phong vị tinh tế của vùng Địa Trung Hải tại nhà hàng – Lounge – Bar Horizons hay trải nghiệm ăn uống ngoài trời bên bờ biển kết hợp với các màn trình diễn về đêm độc đáo với câu lạc bộ bãi biển Amber Sands.

Theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn của Lời Hứa Sạch (IHG Clean Promise) và Meet with Confidence, Crowne Plaza Phú Quốc Starbay luôn ưu tiên đặt sức khoẻ và sự an toàn của du khách hàng đầu, đồng thời cung cấp các giải pháp linh hoạt và sáng tạo, góp phần cho sự thành công của các sự kiện.

Chia sẻ nhân dịp Crowne Plaza Phú Quốc Starbay mở cửa đón khách, đại diện đơn vị phát triển – MIKGroup cho biết: “Với danh tiếng của IHG Hotels & Resorts trên khắp toàn cầu cũng như tại Việt Nam, Crowne Plaza Phú Quốc Starbay chắc chắn sẽ trở thành điểm đến lý tưởng cho các kỳ nghỉ gia đình, các cuộc hội nghị thượng đỉnh, hoạt động tập thể của doanh nghiệp hay một lễ đường bên bờ biển của các cặp đôi. Với định hướng phát triển lâu dài tại Phú Quốc, chúng tôi tin rằng, khu nghỉ dưỡng 5 sao tại Bãi Dài do MIKGroup phát triển sẽ góp phần đưa thương hiệu nghỉ dưỡng của Phú Quốc trở thành điểm đến an toàn, thân thiện trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới”.

Biệt thự thanh bình với hồ bơi riêng.

Một trong những sức hút mang đến thành công cho các dự án bất động sản nghỉ dưỡng của MIKGroup là chiến lược hợp tác với những “người khổng lồ”. Trước đó là Meliá Hotels International trong hợp tác phát triển Sol by Meliá tại bãi Trường và tập đoàn AccorHotels trong phát triển khu nghỉ dưỡng Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc tại bãi Ông Lang. Tại các khu nghỉ dưỡng này, du khách mọi lứa tuổi từ trẻ em, người lớn đến những người cao tuổi đều tìm thấy cho mình một kỳ nghỉ tuyệt vời nhất nhờ sự đa dạng về dịch vụ, tiện ích. Trong thời gian, dịch bệnh được tạm thời khống chế, tỷ lệ lấp đầy phòng ở Mövenpick Phú Quốc và Sol by Meliá luôn đạt 80-90% vào mỗi cuối tuần và liên tục kín phòng suốt mùa hè 2020.

Với mong muốn giúp khách hàng có cơ hội trải nghiệm kỳ nghỉ ý nghĩa, đẳng cấp tại khu nghỉ dưỡng 5 sao chuẩn quốc tế, nhân dịp khai trương, từ nay đến ngày 31/8/2021 khi đặt phòng tại Crowne Plaza Phú Quốc Starbay, bạn sẽ tặng ngay 1.200.000 đồng giá trị dịch vụ mỗi ngày khi đặt gói ưu đãi phòng bao gồm ăn sáng với giá chỉ từ 3.000.000 đồng/đêm, hoặc ưu đãi miễn phí bữa sáng dành cho hai người khi đặt phòng với giá chỉ từ 2.300.000 đồng/đêm.

Phương Dung