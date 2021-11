Nỗi lo lạm phát thổi bùng giá vàng

Lý do giá vàng trong nước cách ly với thế giới Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn thế giới khoảng 9,5 triệu đồng/lượng. Lý giải về việc giá vàng trong nước chênh lệch quá lớn so với vàng thế giới, ông Tô Thanh Hiệp, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank - SBJ), cho biết nguyên nhân do nguồn cung vàng SJC khan hiếm, cộng thêm yếu tố mùa vụ. Do đó từ nay đến tết, ngay cả khi giá vàng thế giới điều chỉnh giảm thì giá vàng trong nước không dễ gì giảm mạnh theo. Thậm chí, nếu giá vàng thế giới lao dốc lại càng kéo chênh lệch giá vàng trong và ngoài nước. Đáng chú ý, cùng là vàng 24K nhưng vì SJC là vàng thương hiệu quốc gia nên người dân khi mua loại vàng này sẽ gánh thêm chi phí “thương hiệu” đắt hơn đến 7 triệu đồng/lượng so với việc mua vàng nữ trang. Bên cạnh đó, khoảng cách chênh lệch giữa giá mua - bán của vàng SJC với vàng nữ trang 24K cũng khác nhau một trời một vực. “Với những ai mua vàng chỉ để tích trữ, gom góp từng chỉ, nửa phân vàng thì có lẽ mua vàng nữ trang là một sự lựa chọn khôn ngoan. Thực tế, theo quan sát của tôi trong thời gian qua, doanh số bán vàng nữ trang tăng mạnh so với vàng miếng SJC” - ông Hiệp cho hay.