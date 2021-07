Mai Phương Thúy lại khiến ai nấy phục sát đất 'tài tiên tri' cổ phiếu bất bại

Dòng trạng thái của Mai Phương Thúy và bình luận của bạn bè. Ảnh chụp màn hình.

“Vợ tôi lên gần 180 rồi các bạn”. Đó là dòng trạng thái được Mai Phương Thúy viết trên trang Facebook cá nhân sáng 9/7.

Sau những bài viết phân tích về cổ phiếu VCB của Vietcombank, HPG của Tập đoàn Hòa Phát, thời gian gần đây Mai Phương Thúy không còn công khai danh mục đầu tư của mình. Thay vào đó, cô thường dùng các cụm từ bóng gió, ẩn dụ về những mã cổ phiếu đang được cô đầu tư.

Dòng trạng thái trên khiến nhiều người thích thú, một người bạn của Mai Phương Thúy đọc vị luôn “vợ tôi” của Mai Phương Thúy chính là cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế giới Di động.

Nhận định này trùng hợp với diễn biến của cổ phiếu MWG khi kết thúc phiên giao dịch buổi sáng cổ phiếu này tăng 2,3% lên 176.500 đồng/cp và đang tiến sát đến mốc 180.000 đồng/cp. Đây là phiên tăng giá thứ 3 liên tiếp của cổ phiếu MWG trong đó có phiên tăng kịch trần hôm 7/7 bất chấp việc thị trường giảm điểm. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, giá cổ phiếu MWG đã tăng gần 58.000 đồng, tương ứng mức tăng 49%.

Một bình luận trả lời của Mai Phương Thúy viết: "không biết gì về coin bro à" khi trả lời câu hỏi về việc cô đang nói về tiền ảo (coin) hay không.

Đáng chú ý, dù thị trường thuận lợi hay diễn biến xấu, Mai Phương Thúy vẫn luôn cho thấy cô là một nhà đầu tư dầy dạn kinh nghiệm và có vẻ như vẫn luôn “bất bại” trên “chứng trường”.

Trước đó, hôm 21/5 người đẹp đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý trên trang Facebook cá nhân: “Đừng bắt tôi phải giỏi, hãy để tôi mua hớ bán hớ đi!!” – kèm theo đó là biểu cảm mặt cười rất vui vẻ.

Theo phân tích của các “chứng sỹ”, nhiều khả năng Hoa hậu Việt Nam năm 2006 đang “khoe khéo” việc mình vẫn đang "mua đáy, bán đỉnh", điều khiến các nhà đầu tư lướt sóng trên thị trường chứng khoán đều mong ước có thể làm được. Thậm chí, Mai Phương Thúy còn có thể đạt được “cảnh giới” muốn mua hớ, bán hớ cũng chẳng được.

Trước đó, Hoa hậu Mai Phương Thúy cũng đăng lên MXH dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Một cách đau khổ nhất tôi bắt buộc phải nghĩ đến viễn cảnh bluechips hay super bluechips không nhanh không chậm sẽ được định giá ở mức rất cao”.

Theo suy luận của các nhà đầu tư, nhiều khả năng Mai Phương Thúy đang nhắm đến, hoặc đang “phím hàng” một mã cổ phiếu bluechip nào đó và cô cho rằng cổ phiếu này sẽ được định giá ở mức rất cao.

Mai Phương Thúy đang khiến nhiều người dần quên đi một vai trò là hoa hậu Mai Phương Thúy đình đám trong giới showbiz, thay vào đó là hình ảnh một nhà đầu tư tài chính, nổi lên từ việc cô “phím hàng” cổ phiếu VCB của Vietcombank vào năm 2019, sau đó là HPG của Tập đoàn Hòa Phát. Điều thú vị là cả hai mã này đều tăng giá phi mã sau khi người đẹp sinh năm 1988 công khai “phím hàng”.

Theo báo cáo của CTCP Đầu tư Thế giới Di động về kết quả kinh doanh tháng 5/2021, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 11,4 nghìn tỷ đồng (tăng 10% so với cùng kỳ) và 481 tỷ đồng (tăng 26% so với cùng kỳ).

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của MWG lần lượt đạt 51,8 nghìn tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ) và 2,2 nghìn tỷ đồng (tăng 26% so với cùng kỳ), hoàn thành 41% và 46% kế hoạch cả năm.

Trong các ngành kinh doanh của MWG, doanh thu của chuỗi cửa hàng Điện máy Xanh giảm 5% trong tháng 5 do công ty phải đóng cửa tạm thời 630 cửa hàng (chủ yếu tại TP.HCM) trước tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp.

Trong khi đó, doanh thu tháng 5 của chuỗi cửa hàng Thế Giới Di Động tăng 17% so với cùng kỳ nhờ nhu cầu diện thoại di động bắt đầu phục hồi trong quý 2/2021 (tăng 28% so với cùng kỳ trong giai đoạn tháng 4 và tháng 5).

Đối với chuỗi cửa hàng Bách hóa Xanh, thói quen tích trữ hàng tiêu dùng nhanh của người dân giúp doanh thu hàng tháng trên mỗi cửa hàng tăng lên 1,35 tỷ đồng (so với mức 1,2 tỷ đồng trong tháng 4/2021 và tháng 5/2020).

