Cổ phiếu của bệnh viện đầu tiên niêm yết trên sàn hiện nay ra sao?

Gần một năm kể từ ngày chính thức chào sàn, giá cổ phiếu TNH đã tăng thêm 75%, hiện đang giao dịch tại mức giá 52.400 đồng/cp (sáng 22/11).

Theo công bố của TNH, lũy kế 9 tháng đầu năm nay bệnh viện ghi nhận tổng số lượt khám đạt 247.000 lượt (tăng 33% so với cùng kỳ), với lượt khám chữa bệnh ngoại trú đạt 222.500 lượt (tăng 36% so với cùng kỳ) và nội trú đạt 24.500 lượt (tăng 18% so với cùng kỳ).

Trong cả bốn đợt dịch, tỉnh Thái Nguyên đã kiểm soát hiệu quả các đợt bùng phát chỉ trong thời gian ngắn, điều này khiến lượng bệnh nhân khám tại TNH tăng trưởng mạnh. Trong đó, các dịch vụ ngoại trú như khám sức khỏe định kỳ và xét nghiệm Covid-19 có biên lợi nhuận rất tốt nhờ vốn đầu tư thấp và tốc độ quay vòng doanh thu nhanh, đồng thời tăng trưởng cao hơn hẳn so với các dịch vụ khác trong năm 2021.

Báo cáo kết quả kinh doanh của TNH cho thấy, 9 tháng đầu năm công ty ghi nhận 308 tỷ đồng doanh thu, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 73% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 110 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ và hoàn thành 79% kế hoạch năm.

TNH dự kiến sẽ tiếp tục tăng giá khám chữa bệnh trung bình từ 6 - 8% trong năm 2022, đặc biệt là sau khi bệnh viện phụ sản và bệnh viện mắt đi vào hoạt động.

Hoạt động khám chữa bệnh tại TNH.

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) là một bệnh viện tư nhân tại tỉnh Thái Nguyên, được thành lập vào năm 2013. Ban đầu TNH chỉ có một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, với 150 giường bệnh. Sau đó, TNH đã mở rộng lên 2 cơ sở bệnh viện, với tổng 600 giường bệnh.

Hiện tại, phần lớn thu nhập của công ty đến từ cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh tại hai bệnh viện gồm Bệnh viện Thái Nguyên tại phố Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, và Bệnh viện Yên Bình tại thị trấn Phổ Yên (gần khu công nghiệp Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên nơi tập trung đông công nhân lao động).

Tổng chi phí hoạt động của bệnh viện chiếm khoảng 70% doanh thu, và trong đó 65% chi phí hoạt động là các chi phí cố định (chủ yếu là tiền lương của y tá, bác sĩ và khấu hao). Theo tiêu chí xếp hạng bệnh viện của Bộ Y tế, TNH có thể được xếp hạng tương đương bệnh viện tuyến tỉnh, tuy nhiên ban lãnh đạo TNH quyết định chỉ đăng ký xếp hạng bệnh viện tương đương tuyến huyện để được hưởng mức chi trả lớn hơn từ chương trình BHYT theo quy định hiện hành.

Sau nhiều đợt phát hành cổ phiếu, bệnh viện hiện có vốn điều lệ hiện đạt 415 tỷ đồng, tương đương 41,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Cơ cấu cổ đông của TNH hiện tương đối phân mảnh, trong đó ban lãnh đạo sở hữu 36% cổ phần, phần còn lại là do các nhà đầu tư nhỏ lẻ và nhân viên bệnh viện nắm giữ.

Cổ đông lớn nhất của công ty là Ông Hoàng Tuyên, Chủ tịch HĐQT (12%); ông Nguyễn Văn Thủy, Phó Giám đốc (6%); ông Lê Xuân Tân, Giám đốc (7%); ông Vũ Hồng Minh, thành viên HĐQT (4%) và ông Nguyễn Xuân Đôn, thành viên HĐQT (10%).

Được biết, ông Hoàng Tuyên là người sáng lập ra TNH và làm việc tại bệnh viện từ năm 2013. Trước đó, ông đã làm việc tại Bảo hiểm xã hội Thái Nguyên và BHXH Việt Nam. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm về luật y tế và luật BHXH.

Thành viên HĐQT, ông Lê Xuân Tân là người đồng sáng lập TNH, làm việc tại bệnh viện từ năm 2013. Trước đây ông là GĐ của Bệnh viện C Thái Nguyên và có hơn 40 năm kinh nghiệm tại nhiều bệnh viện công trong khu vực.

Ông Nguyễn Văn Thủy – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc bệnh viện – đồng thời là đồng sáng lập của TNH và làm việc tại bệnh viện từ năm 2013. Trước đó, ông là Tổng Giám đốc của một công ty thiết bị y tế trong 15 năm.

Trong khi đó, ông Phan Bá Đào, Giám đốc cơ sở Bệnh viện Thái Nguyên, làm việc tại TNH từ năm 2020. Trước đó, ông từng là Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, có 38 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Người còn lại trong BLĐ là ông Lê Xuân Thủy - Giám đốc cở sở Bệnh viện Yên Bình – ông Thủy làm việc tại TNH từ năm 2017. Trước đó, ông đã có 32 năm kinh nghiệm trong vai trò quản lý các bệnh viện công, bao gồm Bệnh viện C Thái Nguyên và Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Nguyên.

Hiền Anh