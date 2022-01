Chấn động FLC, Tân Hoàng Minh, sáng nay cổ phiếu bất động sản 'nằm sàn' la liệt

Không ngoài dự báo, vụ việc của FLC và Tân Hoàng Minh đã gây tâm lý hoang mang đến các nhà đầu tư chứng khoán và ảnh hưởng xấu đến nhóm cổ phiếu bất động sản nói chung trong phiên sáng nay, 12/1/2022.

Bảng giá sàn HoSE kết thúc phiên giao dịch buổi sáng 12/1/2022.

Sau khi FLC và Tân Hoàng Minh gây chấn động trên thị trường, ngay khi mở cửa phiên giao dịch, thị trường đã đỏ sàn với phần lớn các mã cổ phiếu lớn nhỏ nằm sàn, VN-Index giảm 5,17 điểm còn 1.494,57 điểm.

FLC và một loạt các mã liên quan trong hệ sinh thái của tập đoàn do ông Trịnh Văn Quyết dựng lên đồng loạt giảm sàn, trắng bên mua suốt cả phiên sáng nay.

Tại thời điểm 11h30, kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, FLC giảm sàn còn 18.550 đồng/cp, lệnh bán với giá sàn ngập tràn, trong khi lệnh mua trống trơn.

Tương tự với những mã cổ phiếu thuộc “họ” FLC, cổ phiếu HAI của CTCP Nông dược H.A.I giảm sàn còn 8.570 đồng/cp; ROS của CTCP Xây dựng FLC Faros giảm sàn còn 12.950 đồng/cp; ART của CTCP Chứng khoán BOS giảm sàn còn 13.700 đồng/cp; KLF của CTCP Đầu tư Thương mại XNK CFS giảm sàn còn 8.600 đồng/cp; AMD của CTCP Đầu tư khai khoáng FLC Stone giảm sàn còn 8.910 đồng/cp.

Không chỉ giảm sàn, tất cả các mã trên đều có dư mua trống trơn. GAB của CTCP Đầu tư khai khoáng & Quản lý tài sản FLC là mã duy nhất không giảm sàn với mức giảm 0,3% còn 195.400 đồng/cp.

Trong số đó, nhóm cổ phiếu bất động sản giảm mạnh nhất phiên sáng nay, kể cả những mã hôm qua tăng trần.

Cụ thể, CII của CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM quay đầu giảm còn 52.700 đồng/cp; CEO của CTCP Tập đoàn CEO giảm 9,7% còn 82.700 đồng/cp; DIG của CTCP Đầu tư phát triển xây dựng giảm còn 111.600 đồng/cp; LDG của CTCP Đầu tư LDG giảm còn 25.250 đồng/cp; NBB của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy giảm sàn còn 55.600 đồng/cp; QCG của Quốc Cường Gia Lai cũng giảm sàn còn 21.600 đồng/cp; NLG của BĐS Nam Long giảm 6,1% còn 55.500 đồng/cp; NVL của Novaland giảm 2,2% còn 82.600 đồng/cp;…

Việc các cổ phiếu bất động sản thi nhau nằm sàn đã được các nhà đầu tư dự liệu từ trước đó, sau khi Tập đoàn Tân Hoàng Minh tuyên bố bỏ cọc từ vụ đấu giá đất Thủ Thiêm, cũng như sau vụ bán chui cổ phiếu FLC của ông Trịnh Văn Quyết.

Hiện 75 triệu cổ phiếu FLC do ông Quyết bán chui đã bị "nhốt" sau lệnh phong tỏa tài khoản chứng khoán mang tên Trịnh Văn Quyết từ cơ quan quản lý.

Liên quan vụ Tân Hoàng Minh "quay xe", theo quy định về đấu giá, trường hợp Tân Hoàng Minh bỏ cọc, lô đất 3-10 KĐT Thủ Thiêm sẽ thuộc về đơn vị trả giá cao thứ hai, tức CTCP Capital One Financial nếu doanh nghiệp này đồng ý nộp tiền. Trong phiên đấu giá ngày 10/12/2021, Capital One Financial đưa ra mức giá 23.800 tỷ đồng cho lô đất này.

Capital One Financial có trụ sở chính tại tại tầng 31, Tòa nhà Trade Center 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1 (TP.HCM). Công ty này thành lập từ năm 2018, có vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng và không có đăng ký thay đổi từ đó đến nay. Cả 3 cổ đông của Capital One Financial đều là người Hoa, quốc tịch Việt Nam. Cổ đông lớn nhất và giữ vị trí Tổng giám đốc là ông Trương Hồng Võ.

Ngân Giang